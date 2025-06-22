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Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 05:20 | Обновлено 22 июня 2025, 05:35
79
0

ФОТО. Трудный выбор. Назван лучший игрок матча Мамелоди – Боруссия

Команды забили в матче целых 7 мячей

22 июня 2025, 05:20 | Обновлено 22 июня 2025, 05:35
79
0
ФОТО. Трудный выбор. Назван лучший игрок матча Мамелоди – Боруссия
Getty Images/Global Images Ukraine

21 июня состоялся матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе F между Мамелоди Сандаунз и дортмундской Боруссией.

На стадионе TQL Stadium в Цинциннати победу праздновала команда из Германии – 4:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По завершении встречи ФИФА признала лучшим игроком матча Джоба Беллингема из состава «Боруссии» из Дортмунда. Джоб отличился одним мячом.

Статистический портал WhoScored лучшим выбрал другого игрока «Боруссии». Им стал Серу Гирасси с оценкой – 7,7. Беллингем получил только 7,6 балла.

Оценка від WhoScored

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Джоб Беллингем Серу Гирасси Мамелоди Сандаунз Боруссия Дортмунд лучший игрок
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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