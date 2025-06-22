ФОТО. Трудный выбор. Назван лучший игрок матча Мамелоди – Боруссия

21 июня состоялся матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе F между Мамелоди Сандаунз и дортмундской Боруссией.

На стадионе TQL Stadium в Цинциннати победу праздновала команда из Германии – 4:3.

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По завершении встречи ФИФА признала лучшим игроком матча Джоба Беллингема из состава «Боруссии» из Дортмунда. Джоб отличился одним мячом.

Статистический портал WhoScored лучшим выбрал другого игрока «Боруссии». Им стал Серу Гирасси с оценкой – 7,7. Беллингем получил только 7,6 балла.

Оценка від WhoScored