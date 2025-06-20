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Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 19:00 |
94
0

Бенфика – Окленд Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поединок второго тура Клубного чемпионата мира состоится 20 июня в 19:00

20 июня 2025, 19:00 |
94
0
Бенфика – Окленд Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
X. Бенфика – Окленд Сити

20 июня состоится матч второго тура группы C Клубного чемпионата мира, в котором сыграют португальская «Бенфика» и новозеландский «Окленд Сити».

Поединок пройдет на стадионе Inter&Co Stadium в американском Орландо. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре лиссабонский коллектив не сумел одолеть аргентинский ФК «Бока Хуниорс» (2:2), а «Окленд Сити» потерпел разгромное поражение от мюнхенской «Баварии» (0:10).

Клубный чемпионат мира, 2-й тур. 20 июня

Бенфика Окленд Сити – 0:0 (обновляется)

Видео голов:

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клубный чемпионат мира по футболу Бенфика Окленд Сити видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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