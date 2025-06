ФОТО. Ламин Ямаль поцеловал свою 30-летнюю девушку. Эксклюзивные снимки

Форвард «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль вновь оказался в центре скандала из-за новых фото с 30-летней моделью OnlyFans Фати Васкес.

В сети распространяются снимки, на которых пара, предположительно, целуется — это усилило слухи об их романе.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Реакция пользователей неоднозначна: часть фанатов считает, что это вредит имиджу игрока.

Также обсуждается вопрос законности отношений — Ямалю ещё нет 18 лет.

Alleged pics of Lamine Yamal spending holidays with 30-year old influencer Fati Vazquez. pic.twitter.com/GOQLedyV9J