ФОТО. Ламин Ямаль поцеловал свою 30-летнюю девушку. Эксклюзивные снимки
У Ламина Ямаля роман с Фати Васкес
Форвард «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль вновь оказался в центре скандала из-за новых фото с 30-летней моделью OnlyFans Фати Васкес.
В сети распространяются снимки, на которых пара, предположительно, целуется — это усилило слухи об их романе.
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Реакция пользователей неоднозначна: часть фанатов считает, что это вредит имиджу игрока.
Также обсуждается вопрос законности отношений — Ямалю ещё нет 18 лет.
Alleged pics of Lamine Yamal spending holidays with 30-year old influencer Fati Vazquez. pic.twitter.com/GOQLedyV9J— Papi (@papiwrld_) June 19, 2025
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