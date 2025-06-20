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  4. ФОТО. Ламин Ямаль поцеловал свою 30-летнюю девушку. Эксклюзивные снимки
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20 июня 2025, 04:29 |
462
1

ФОТО. Ламин Ямаль поцеловал свою 30-летнюю девушку. Эксклюзивные снимки

У Ламина Ямаля роман с Фати Васкес

20 июня 2025, 04:29 |
462
1
ФОТО. Ламин Ямаль поцеловал свою 30-летнюю девушку. Эксклюзивные снимки
Instagram. Ламин Ямаль и Фати Васкес

Форвард «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль вновь оказался в центре скандала из-за новых фото с 30-летней моделью OnlyFans Фати Васкес.

В сети распространяются снимки, на которых пара, предположительно, целуется — это усилило слухи об их романе.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Реакция пользователей неоднозначна: часть фанатов считает, что это вредит имиджу игрока.

Также обсуждается вопрос законности отношений — Ямалю ещё нет 18 лет.

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фото Ламин Ямаль lifestyle девушки Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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Перець
Який імідж пацану треба вставити і набратися досвіду
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