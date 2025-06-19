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Англия
19 июня 2025, 12:15 |
1728
0

Известна позиция Мудрика после обвинений в нарушений антидопинговых правил

Бен Джейкобс сообщил, что украинский футболист отрицает все обвинения в свой адресс

19 июня 2025, 12:15 |
1728
0
Известна позиция Мудрика после обвинений в нарушений антидопинговых правил
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Футбольная ассоциация Англии выдвинула футболисту сборной Украины Михаилу Мудрику обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Вингеру лондонского «Челси» грозит четыре года дисквалификации. Накануне стала известна позиция самого футболиста и его команды.

Известный английский журналист Бен Джейкобс сообщил, что Мудрик не намерен публично комментировать обвинения в свой адресс и отказывается от общения с журналистами.

Позиция украинского футболиста остается прежней – он отрицает тот факт, что сознательно принимал запрещенные вещества. Джейкобс наводит слова, которые сказал Михаил в декабре:

«Это стало для меня полным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял запрещенные вещества и не нарушал никаких правил».

В последний раз вингер одевал футболку «Челси» 28 ноября в противостоянии Лиги конференций против немецкого «Хайденхайма» (2:0). В сезоне 2024/25 Мудрик провел 15 матчей во всех турнирах, где забил пять голов и отдал три результативных передачи.

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Николай Титюк Источник: Бен Джейкобс
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