Известна позиция Мудрика после обвинений в нарушений антидопинговых правил

Футбольная ассоциация Англии выдвинула футболисту сборной Украины Михаилу Мудрику обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Вингеру лондонского «Челси» грозит четыре года дисквалификации. Накануне стала известна позиция самого футболиста и его команды.

Известный английский журналист Бен Джейкобс сообщил, что Мудрик не намерен публично комментировать обвинения в свой адресс и отказывается от общения с журналистами.

Позиция украинского футболиста остается прежней – он отрицает тот факт, что сознательно принимал запрещенные вещества. Джейкобс наводит слова, которые сказал Михаил в декабре:

«Это стало для меня полным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял запрещенные вещества и не нарушал никаких правил».

В последний раз вингер одевал футболку «Челси» 28 ноября в противостоянии Лиги конференций против немецкого «Хайденхайма» (2:0). В сезоне 2024/25 Мудрик провел 15 матчей во всех турнирах, где забил пять голов и отдал три результативных передачи.

Mudryk side declined to comment. His position, as per his December statement, remains. Back then Mudryk said, "This has come as a complete shock as I have never knowingly used any banned substances or broken any rules." https://t.co/5SU9Z65dzc