Новые подробности допинг-скандала Мудрика. Михаилу это не понравится
Футбольная ассоциация Англии выдвинула Михаилу обвинения в нарушении антидопинговых правил
В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.
Украинский футболист ожидает результат пробы В, который и решит его дальнейшую судьбу.
По информации британского журналиста Мэтта Лава из издания The Telegraph, Футбольная ассоциация Англии выдвинула Михаилу обвинение в нарушении антидопинговых правил.
Мудрику предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, в частности в наличии и/или употреблении запрещенного вещества, в соответствии с пунктами 3 и 4 антидопинговых правил Футбольной ассоциации.
Украинскому вингеру грозит 4 года дисквалификации.
Мудрик нанял юридическую фирму Morgan Sports Law для работы над своим делом, поддержку также оказал «Челси».
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