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Англия
18 июня 2025, 19:22 | Обновлено 18 июня 2025, 19:25
5305
9

Новые подробности допинг-скандала Мудрика. Михаилу это не понравится

Футбольная ассоциация Англии выдвинула Михаилу обвинения в нарушении антидопинговых правил

18 июня 2025, 19:22 | Обновлено 18 июня 2025, 19:25
5305
9
Новые подробности допинг-скандала Мудрика. Михаилу это не понравится
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Украинский футболист ожидает результат пробы В, который и решит его дальнейшую судьбу.

По информации британского журналиста Мэтта Лава из издания The Telegraph, Футбольная ассоциация Англии выдвинула Михаилу обвинение в нарушении антидопинговых правил.

Мудрику предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, в частности в наличии и/или употреблении запрещенного вещества, в соответствии с пунктами 3 и 4 антидопинговых правил Футбольной ассоциации.

Украинскому вингеру грозит 4 года дисквалификации.

Мудрик нанял юридическую фирму Morgan Sports Law для работы над своим делом, поддержку также оказал «Челси».

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Футбольная ассоциация Англии
Дмитрий Олейник Источник: The Telegraph
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Микола Унгурян
та вже пофіг, зрозуміло що зараз лише відтягують невідворотнє, так що головне щоб він не зламався і зумів повернутись у великий футбол
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Dinamit7777
Про нього ще хтось памʼятає?
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30263
Йому треба було з мамою до Лондона їхати. (Це - не жарт) Воно ж - дитина, ще. Тренування - дім. Тренування - дім. (відразу - "літаки", дівчата - потім) Шкода кар'єри. 
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0
Remark
Війна раніше закінчиться, чим пробу Б оголосять.
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0
Alex86 1
Ого, если 4 дадут то может завершать 
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0
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