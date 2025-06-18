Новые подробности допинг-скандала Мудрика. Михаилу это не понравится

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Украинский футболист ожидает результат пробы В, который и решит его дальнейшую судьбу.

По информации британского журналиста Мэтта Лава из издания The Telegraph, Футбольная ассоциация Англии выдвинула Михаилу обвинение в нарушении антидопинговых правил.

Мудрику предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, в частности в наличии и/или употреблении запрещенного вещества, в соответствии с пунктами 3 и 4 антидопинговых правил Футбольной ассоциации.

Украинскому вингеру грозит 4 года дисквалификации.

Мудрик нанял юридическую фирму Morgan Sports Law для работы над своим делом, поддержку также оказал «Челси».