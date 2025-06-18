Именитый клуб Серии А определился с новым тренером. Это ассистент Артеты

Итальянский клуб «Парма» планирует назначить новым главным тренером команды Карлоса Куэсту – ассистента Микеля Артеты в лондонском «Арсенале».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры находятся на заключительной стадии. «Парма» ожидает зеленый свет от «канониров», чтобы переманить Карлоса к себе.

Куэста с лета 2020 года работает помощником тренера лондонского клуба. До этого испанский специалист работал помощником тренера в молодежных командах «Атлетико» и «Ювентуса».

Интересно, что в списке кандидатов на пост тренера «Пармы» присутствовали два известных экс-футболиста Марк ван Боммель и Даниэль Де Росси.