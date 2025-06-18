Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Именитый клуб Серии А определился с новым тренером. Это ассистент Артеты
Италия
18 июня 2025, 07:21 | Обновлено 18 июня 2025, 07:22
231
0

Именитый клуб Серии А определился с новым тренером. Это ассистент Артеты

Все внимание «Пармы» приковано к Карлосу Куэсте

18 июня 2025, 07:21 | Обновлено 18 июня 2025, 07:22
231
0
Именитый клуб Серии А определился с новым тренером. Это ассистент Артеты
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Куэста

Итальянский клуб «Парма» планирует назначить новым главным тренером команды Карлоса Куэсту – ассистента Микеля Артеты в лондонском «Арсенале».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры находятся на заключительной стадии. «Парма» ожидает зеленый свет от «канониров», чтобы переманить Карлоса к себе.

Куэста с лета 2020 года работает помощником тренера лондонского клуба. До этого испанский специалист работал помощником тренера в молодежных командах «Атлетико» и «Ювентуса».

Интересно, что в списке кандидатов на пост тренера «Пармы» присутствовали два известных экс-футболиста Марк ван Боммель и Даниэль Де Росси.

По теме:
ФОТО. Одноклубник Мудрика сразу после матча пошел в ночной клуб
«Посмотрим, что предложит рынок». Гасперини впервые высказался о Довбике
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский нападающий перешел в клуб-участник Лиги чемпионов
Парма чемпионат Италии по футболу Серия A назначение тренера Фабрицио Романо Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энтони Джошуа ведет переговоры о мегафайте с обидчиком Майка Тайсона
Бокс | 18 июня 2025, 01:17 2
Энтони Джошуа ведет переговоры о мегафайте с обидчиком Майка Тайсона
Энтони Джошуа ведет переговоры о мегафайте с обидчиком Майка Тайсона

Британец может провести поединок с Джейком Полом

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб снялся с чемпионата из-за войны в Украине
Футбол | 17 июня 2025, 14:36 0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб снялся с чемпионата из-за войны в Украине
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб снялся с чемпионата из-за войны в Украине

ФК Ревера 1908 сохранила профессиональный статус

У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
Футбол | 17.06.2025, 08:23
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
Бокс | 17.06.2025, 09:05
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
Монтеррей – Интер – 1:1. Как забил Серхио Рамос. Видео голов и обзор
Футбол | 18.06.2025, 07:23
Монтеррей – Интер – 1:1. Как забил Серхио Рамос. Видео голов и обзор
Монтеррей – Интер – 1:1. Как забил Серхио Рамос. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
17.06.2025, 16:12 58
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
17.06.2025, 00:50
Бокс
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
16.06.2025, 18:03 88
Футбол
Ротань хочет видеть в Полесье экс-игрока Динамо и полузащитника Шахтера
Ротань хочет видеть в Полесье экс-игрока Динамо и полузащитника Шахтера
16.06.2025, 12:02 5
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он сдастся, понадобится 5-6 раундов»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он сдастся, понадобится 5-6 раундов»
16.06.2025, 03:29
Бокс
Рой Джонс назвал двух боксеров, которым Усик сейчас не ровня
Рой Джонс назвал двух боксеров, которым Усик сейчас не ровня
16.06.2025, 05:40 4
Бокс
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
16.06.2025, 08:24 6
Футбол
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
16.06.2025, 06:23 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем