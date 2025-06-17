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Турция
17 июня 2025, 17:32 | Обновлено 17 июня 2025, 17:33
358
0

Замена Осимхену. Галатасарай подпишет турецкого полузащитника Интера

Агенты Хакана Чалханоглу уже прибыли в Стамбул

17 июня 2025, 17:32 | Обновлено 17 июня 2025, 17:33
358
0
Замена Осимхену. Галатасарай подпишет турецкого полузащитника Интера
Twitter

31-летний турецкий полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу в ближайшее время может стать игроком «Галатасарая».

Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Известно, что в Стамбул уже прилетели агенты игрока для переговоров.

Источник сообщает, что клуб сначала хочет договориться с футболистом, а затем сделает официальное предложение итальянскому клубу.

Чалханоглу в прошлом сезоне сыграл за «Интер» 47 матчей в различных турнирах и забил 11 мячей.

По данным портала Transfermarkt, турецкий полузащитник оценивается в 30 миллионов евро.

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Виктор Осимхен Интер Милан Галатасарай трансферы трансферы Серии A чемпионат Турции по футболу чемпионат Италии по футболу Серия A Флориан Плеттенберг
Александр Сильченко Источник: Флориан Плеттенберг
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