Замена Осимхену. Галатасарай подпишет турецкого полузащитника Интера

31-летний турецкий полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу в ближайшее время может стать игроком «Галатасарая».

Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Известно, что в Стамбул уже прилетели агенты игрока для переговоров.

Источник сообщает, что клуб сначала хочет договориться с футболистом, а затем сделает официальное предложение итальянскому клубу.

Чалханоглу в прошлом сезоне сыграл за «Интер» 47 матчей в различных турнирах и забил 11 мячей.

По данным портала Transfermarkt, турецкий полузащитник оценивается в 30 миллионов евро.

