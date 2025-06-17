Замена Осимхену. Галатасарай подпишет турецкого полузащитника Интера
Агенты Хакана Чалханоглу уже прибыли в Стамбул
31-летний турецкий полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу в ближайшее время может стать игроком «Галатасарая».
Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.
Известно, что в Стамбул уже прилетели агенты игрока для переговоров.
Источник сообщает, что клуб сначала хочет договориться с футболистом, а затем сделает официальное предложение итальянскому клубу.
Чалханоглу в прошлом сезоне сыграл за «Интер» 47 матчей в различных турнирах и забил 11 мячей.
По данным портала Transfermarkt, турецкий полузащитник оценивается в 30 миллионов евро.
🚨🟡🔴 A meeting between Hakan Calhanoglu’s agent and Galatasaray is planned to take place in Istanbul very soon, in order to assess the player’s intentions, price …— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 16, 2025
No decisions or offers yet. However, Gala are aware that #Calhanoglu is a big fan of the club and, according to… pic.twitter.com/rkWe3a6lZh
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