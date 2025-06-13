Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Киву собрал всех сильнейших игроков Интера в заявке на Клубный чемпионат
Италия
13 июня 2025, 21:25 |
548
1

Киву собрал всех сильнейших игроков Интера в заявке на Клубный чемпионат

Соперниками миланского клуба будут «Монтеррей», «Урава Редс» и «Ривер Плейт»

13 июня 2025, 21:25 |
548
1
Киву собрал всех сильнейших игроков Интера в заявке на Клубный чемпионат
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Интер Милан

С 15 июня по 13 июля в США состоится Клубный чемпионат мира, участие в котором примут 32 клуба из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд составит более 1 млрд долларов.

Итальянский «Интер» опубликовал список футболистов, которые сыграют как минимум три матча в группе E. Соперниками миланского клуба будут мексиканский «Монтеррей», «Урава Редс» (Япония) и аргентинский «Ривер Плейт».

Новый главный тренер команды Кристиан Киву собрал всех сильнейших игроков «Интера» – в итоговую заявку попали 33 футболиста.

Заявка итальянского Интера на Клубный чемпионат мира:

Вратари: Ян Зоммер, Раффаэле Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, Алессандро Каллигарис.

Защитники: Стефан де Врей, Франческо Ачерби, Бенжамен Павар, Ян Биссек, Федерико Димарко, Маттео Дармиан, Томас Паласиос, Габриэле Ре Чеккони, Маттео Кокки, Алессандро Бастони.

Полузащитники: Дензел Дюмфрис, Петр Зелиньски, Петар Сучич, Луис Энрике, Давиде Фраттези, Хакан Чалханоглу, Кристьян Аслани, Генрих Мхитарян, Николо Барелла, Карлос Аугусто, Валентин Карбони, Джакомо Де Пьери, Томас Беренбрух, Никола Залевски.

Нападающие: Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес, Мехди Тареми, Себастьяно Эспозито, Франческо Эспозито.

По теме:
Мбаппе является рекордсменом среди всех игроков Клубного чемпионата мира
РБ Зальцбург определился с игроками, которые едут на Клубный чемпионат мира
Ривер Плейт зажжет, а Ювентус провалится. Прогнозы на клубный ЧМ
клубный чемпионат мира по футболу Интер Милан Кристиан Киву Ян Зоммер Стефан Де Врей Франческо Ачерби Бенжамен Павар Федерико Димарко Маттео Дармиан Алессандро Бастони Дензел Дюмфрис Петр Зелиньски Давиде Фраттези Хакан Чалханоглу Генрих Мхитарян Маркус Тюрам Лаутаро Мартинес заявка
Николай Титюк Источник: ФК Интер Милан
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Ильи затуманилось в голове. В Англии отреагировали на трансфер Забарного
Футбол | 12 июня 2025, 23:22 5
У Ильи затуманилось в голове. В Англии отреагировали на трансфер Забарного
У Ильи затуманилось в голове. В Англии отреагировали на трансфер Забарного

Грэм Бэйли прокомментировал ситуацию с украинским защитником

Клуб Второй лиги Украины решил приостановить свои выступления в футболе
Футбол | 13 июня 2025, 20:26 0
Клуб Второй лиги Украины решил приостановить свои выступления в футболе
Клуб Второй лиги Украины решил приостановить свои выступления в футболе

«Ревера 1908» заняла девятое место в группе А по итогам сезона 2024/25

Хаби АЛОНСО: «Я был удивлен этим игроком Реала на тренировке»
Футбол | 13.06.2025, 01:56
Хаби АЛОНСО: «Я был удивлен этим игроком Реала на тренировке»
Хаби АЛОНСО: «Я был удивлен этим игроком Реала на тренировке»
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
Бокс | 13.06.2025, 07:46
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
Металлист 1925 определился с ареной, где будет проводить матчи Премьер-лиги
Футбол | 13.06.2025, 18:42
Металлист 1925 определился с ареной, где будет проводить матчи Премьер-лиги
Металлист 1925 определился с ареной, где будет проводить матчи Премьер-лиги
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Подивимось, як Ківу дебютує. Я якось скептично відношусь до його призначення
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
12.06.2025, 09:33 3
Футбол
Ямаль сообщил Барсе, кого необходимо купить. Из-за этого Рафинья хочет уйти
Ямаль сообщил Барсе, кого необходимо купить. Из-за этого Рафинья хочет уйти
12.06.2025, 00:40 2
Футбол
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
13.06.2025, 04:24
Бокс
Усик узнал свое место в рейтинге сильнейших боксеров современности
Усик узнал свое место в рейтинге сильнейших боксеров современности
12.06.2025, 11:23 1
Бокс
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
11.06.2025, 22:00 36
Волейбол
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
13.06.2025, 06:23 8
Футбол
Стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26
Стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26
12.06.2025, 18:30 3
Футбол
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
12.06.2025, 07:26 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем