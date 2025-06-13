Киву собрал всех сильнейших игроков Интера в заявке на Клубный чемпионат
Соперниками миланского клуба будут «Монтеррей», «Урава Редс» и «Ривер Плейт»
С 15 июня по 13 июля в США состоится Клубный чемпионат мира, участие в котором примут 32 клуба из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд составит более 1 млрд долларов.
Итальянский «Интер» опубликовал список футболистов, которые сыграют как минимум три матча в группе E. Соперниками миланского клуба будут мексиканский «Монтеррей», «Урава Редс» (Япония) и аргентинский «Ривер Плейт».
Новый главный тренер команды Кристиан Киву собрал всех сильнейших игроков «Интера» – в итоговую заявку попали 33 футболиста.
Заявка итальянского Интера на Клубный чемпионат мира:
Вратари: Ян Зоммер, Раффаэле Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, Алессандро Каллигарис.
Защитники: Стефан де Врей, Франческо Ачерби, Бенжамен Павар, Ян Биссек, Федерико Димарко, Маттео Дармиан, Томас Паласиос, Габриэле Ре Чеккони, Маттео Кокки, Алессандро Бастони.
Полузащитники: Дензел Дюмфрис, Петр Зелиньски, Петар Сучич, Луис Энрике, Давиде Фраттези, Хакан Чалханоглу, Кристьян Аслани, Генрих Мхитарян, Николо Барелла, Карлос Аугусто, Валентин Карбони, Джакомо Де Пьери, Томас Беренбрух, Никола Залевски.
Нападающие: Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес, Мехди Тареми, Себастьяно Эспозито, Франческо Эспозито.
A new dimension is calling 🐍🇺🇸— Inter ⭐⭐ (@Inter_en) June 12, 2025
Are you ready? 🖤💙#ForzaInter #FIFACWC #TakeItToTheWorldpic.twitter.com/gFtfWHM8ZS
Nerazzurri, please fasten your seat belts ✈️@FIFAWorldCup we are on our way 😎@FIFAcom | June 14 - July 13 | Every Game | Free | @DAZNFootball | @DAZN_IT#FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/gfJdUF0bdr— Inter ⭐⭐ (@Inter_en) June 11, 2025
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