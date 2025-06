Киву собрал всех сильнейших игроков Интера в заявке на Клубный чемпионат

С 15 июня по 13 июля в США состоится Клубный чемпионат мира, участие в котором примут 32 клуба из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд составит более 1 млрд долларов.

Итальянский «Интер» опубликовал список футболистов, которые сыграют как минимум три матча в группе E. Соперниками миланского клуба будут мексиканский «Монтеррей», «Урава Редс» (Япония) и аргентинский «Ривер Плейт».

Новый главный тренер команды Кристиан Киву собрал всех сильнейших игроков «Интера» – в итоговую заявку попали 33 футболиста.

Заявка итальянского Интера на Клубный чемпионат мира:

Вратари: Ян Зоммер, Раффаэле Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, Алессандро Каллигарис.

Защитники: Стефан де Врей, Франческо Ачерби, Бенжамен Павар, Ян Биссек, Федерико Димарко, Маттео Дармиан, Томас Паласиос, Габриэле Ре Чеккони, Маттео Кокки, Алессандро Бастони.

Полузащитники: Дензел Дюмфрис, Петр Зелиньски, Петар Сучич, Луис Энрике, Давиде Фраттези, Хакан Чалханоглу, Кристьян Аслани, Генрих Мхитарян, Николо Барелла, Карлос Аугусто, Валентин Карбони, Джакомо Де Пьери, Томас Беренбрух, Никола Залевски.

Нападающие: Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес, Мехди Тареми, Себастьяно Эспозито, Франческо Эспозито.

