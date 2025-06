Мертвые шмели не гудят. Боруссия Д чудом не проиграла Флуминенсе

Во вторник, 17 июня, состоялся матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе F между «Флуминенсе» и дортмундской «Боруссией».

Встречу принимал «МетЛайф Стедиум» в Ист-Резерфорде. Игра завершилась со счетом 0:0.

«Флуминенсе» упустил несколько голевых моментов, как, например, выход 2 в 2 на 58-й минуте. Также двойным сейвом спас «шмелей» от поражения швейцарский вратарь Грегор Кобель. Всего за игру бразильцы нанесли 14 ударов – у дортмундцев только 7.

Клубный чемпионат мира. Группа F, 1-й тур. 17 июня

Флуминенсе – Боруссия Д – 0:0

