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Клубный чемпионат мира
Флуминенсе
17.06.2025 19:00 - : -
Боруссия Д
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Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 12:28 |
140
0

Флуминенсе – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок состоится 17 июня и начнется в 19:00 по Киеву

17 июня 2025, 12:28 |
140
0
Флуминенсе – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Ковач

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17 июня на клубном чемпионате мира свою встречу проведут Флуминенсе и Боруссия Дортмунд. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Флуминенсе

Известный бразильский клуб тоже получил возможность проявить себя на этом турнире. Если брать по количеству титулов, Флуминенсе уступает самым успешным клубам своей страны, хотя может похвастаться тем, что выиграл Кубок Либертадорес в 2023-м году.

Внутренний чемпионат сейчас в разгаре, команда идет шестой в турнирной таблице, при этом отставание от лидера составляет всего 4 очка. Свой последний матч Флуминенсе выиграл в гостях у Интернасьйонала – 2:0. Клуб сейчас находится на серии из четырех побед, во всех турнирах. Команда также играет в Южноамериканском кубке, где смогла выиграть свою группу, теперь впереди матчи плей-офф. Боруссия выглядит самым сложным соперником, так как опередить Мамелоди Сандауз и Ульсан будет точно проще.

Боруссия Дортмунд

«Шмели» провели очередной неоднозначный сезон, команда не выигрывала трофеев, хотя местами выглядела весьма солидно. Боруссия пыталась сделать ставку на Лигу чемпионов, но остановилась на четвертьфинале, где без особых шансов уступила Барселоне. Пришлось оперативно переключиться на Бундеслигу, где положение не выглядело оптимистичным, дортмундцы смогли выдать финиш из пять побед кряду, что позволило занять четвертую строчу, и пробиться в Лигу чемпионов.

Боруссия любит играть в атакующий футбол, при этом, позволяет многое и сопернику. Группа на турнире попалась не самая сложная, «шмели» должны бороться за первую строчку в своем квартете. Свой последний матч «шмели» провели в заключительном туре немецкого чемпионата, когда одолели дома Хольштайн Киль - 3:0, с тех пор уже прошел месяц.

Прогноз

Уже привычная картина на этом турнире, когда соперники сыграют между собой впервые. Боруссия котируется фаворитом, но я жду от Флуминенсе серьезного и футбола на встречных курсах.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Флуминенсе – 5,58, ничья – 4,69, победа Боруссии – 1,5. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Игра пройдет на нейтральном стадионе, пусть афиша и не самая громкая, есть все шансы увидеть зрелищный футбол. Вполне проходимой здесь выглядит ставка на обмен забитыми мячами за 1,76.

Прогноз Sport.ua
Флуминенсе
17 июня 2025 -
19:00
Боруссия Д
Обе забьют 1.76 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Боруссия Дортмунд Флуминенсе клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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