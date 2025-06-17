Во вторник, 17 июня, состоялся матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе F между «Флуминенсе» и дортмундской «Боруссией».

Встречу принимал «МетЛайф Стедиум» в Ист-Резерфорде. Игра завершилась со счетом 0:0.

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Главным хайлайтом поединка стал двойной сейв вратаря шмелей Грегора Кобеля.

Клубный чемпионат мира. Группа F, 1-й тур. 17 июня

Флуминенсе – Боруссия Д – 0:0

Видеообзор матча