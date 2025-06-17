17.06.2025 19:00 – FT 0 : 0
Клубный чемпионат мира17 июня 2025, 21:26 | Обновлено 17 июня 2025, 22:18
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Флуминенсе – Боруссия Д – 0:0. Двойной сейв Кобеля. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира
17 июня 2025, 21:26 | Обновлено 17 июня 2025, 22:18
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Во вторник, 17 июня, состоялся матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе F между «Флуминенсе» и дортмундской «Боруссией».
Встречу принимал «МетЛайф Стедиум» в Ист-Резерфорде. Игра завершилась со счетом 0:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным хайлайтом поединка стал двойной сейв вратаря шмелей Грегора Кобеля.
Клубный чемпионат мира. Группа F, 1-й тур. 17 июня
Флуминенсе – Боруссия Д – 0:0
Видеообзор матча
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