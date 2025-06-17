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Клубный чемпионат мира
Флуминенсе
17.06.2025 19:00 – FT 0 : 0
Боруссия Д
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Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 21:26 | Обновлено 17 июня 2025, 22:18
156
0

Флуминенсе – Боруссия Д – 0:0. Двойной сейв Кобеля. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира

17 июня 2025, 21:26 | Обновлено 17 июня 2025, 22:18
156
0
Флуминенсе – Боруссия Д – 0:0. Двойной сейв Кобеля. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 17 июня, состоялся матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе F между «Флуминенсе» и дортмундской «Боруссией».

Встречу принимал «МетЛайф Стедиум» в Ист-Резерфорде. Игра завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным хайлайтом поединка стал двойной сейв вратаря шмелей Грегора Кобеля.

Клубный чемпионат мира. Группа F, 1-й тур. 17 июня
Флуминенсе – Боруссия Д – 0:0

Видеообзор матча

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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