Во вторник, 17 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе F между «Флуминенсе» и дортмундской «Боруссией».

Встречу примет «МэтЛайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе с «Боруссией» и «Флуминенсе» также находятся «Улсан» и «Мамелоди Сандаунзс».

Флуминенсе – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.