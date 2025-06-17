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Клубный чемпионат мира
Флуминенсе
17.06.2025 19:00 – 45+ 0 : 0
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 19:00 | Обновлено 17 июня 2025, 19:04
308
0

Флуминенсе – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура группы F клубного чемпионата мира 2025

17 июня 2025, 19:00 | Обновлено 17 июня 2025, 19:04
308
0
Флуминенсе – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 17 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе F между «Флуминенсе» и дортмундской «Боруссией».

Встречу примет «МэтЛайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе с «Боруссией» и «Флуминенсе» также находятся «Улсан» и «Мамелоди Сандаунзс».

Флуминенсе – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Флуминенсе – Боруссия Дортмунд
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Трансляция матча В эфире

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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