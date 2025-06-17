Флуминенсе – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура группы F клубного чемпионата мира 2025
Во вторник, 17 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе F между «Флуминенсе» и дортмундской «Боруссией».
Встречу примет «МэтЛайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В группе с «Боруссией» и «Флуминенсе» также находятся «Улсан» и «Мамелоди Сандаунзс».
Флуминенсе – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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