Франция U-20 дома выиграла турнир Ревелло. В прошлом году победила Украина

Сборная Франции U-20 выиграла домашний товарищеский турнир Мориса Ревелло 2025.

В финальном матче Франция U-20 обыграла Саудовскую Аравию U-23 (4:3).

В матче за третье место Дания U-20 нанесла поражение Мексике U-20 (2:1).

Интересно, что в 2024 этот турнир выиграла сборная Украины U-23, которая готовилась к Олимпиаде-2024.

Турнир Мориса Ревелло 2025

Франция, 3–15 июня 2025

Полуфиналы

Решающие матчи

Таблицы групп

Результаты матчей

🥇 France 🇫🇷

🥈 Saudi Arabia 🇸🇦

🥉 Denmark 🇩🇰

4⃣ Mexico 🇲🇽

5⃣ Mali 🇲🇱

6⃣ Japan 🇯🇵

7⃣ AS Congo 🇨🇬

8⃣ Panama 🇵🇦



