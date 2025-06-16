Франция U-20 дома выиграла турнир Ревелло. В прошлом году победила Украина

Сборная Франции U-20 выиграла домашний товарищеский турнир Мориса Ревелло 2025.

В финальном матче Франция U-20 обыграла Саудовскую Аравию U-23 (4:3).

В матче за третье место Дания U-20 нанесла поражение Мексике U-20 (2:1).

Интересно, что в 2024 этот турнир выиграла сборная Украины U-23, которая готовилась к Олимпиаде-2024.

Турнир Мориса Ревелло 2025

Франция, 3–15 июня 2025

Полуфиналы

Франция U-20 – Мексика U-20 – 3:1

– Мексика U-20 – 3:1 Дания U-20 – Саудовская Аравия U-23 – 3:4

Решающие матчи

За 7-е место. Панама U-20 – Конго U-20 – 0:1

– 0:1 За 5-е место. Мали U-20 – Япония U-20 – 3:2

– Япония U-20 – 3:2 За 3-е место. Мексика U-20 – Дания U-20 – 1:2

– 1:2 Финал. Франция U-20 – Саудовская Аравия U-23 – 3:1

Таблицы групп

Результаты матчей