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Молодежные турниры
16 июня 2025, 05:34 | Обновлено 16 июня 2025, 05:43
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Франция U-20 дома выиграла турнир Ревелло. В прошлом году победила Украина

В финальном матче франция U-20 обыграла Саудовскую Аравию U-23

16 июня 2025, 05:34 | Обновлено 16 июня 2025, 05:43
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0
Франция U-20 дома выиграла турнир Ревелло. В прошлом году победила Украина
Tournoi Maurice Revello

Сборная Франции U-20 выиграла домашний товарищеский турнир Мориса Ревелло 2025.

В финальном матче Франция U-20 обыграла Саудовскую Аравию U-23 (4:3).

В матче за третье место Дания U-20 нанесла поражение Мексике U-20 (2:1).

Интересно, что в 2024 этот турнир выиграла сборная Украины U-23, которая готовилась к Олимпиаде-2024.

Турнир Мориса Ревелло 2025

Франция, 3–15 июня 2025

Полуфиналы

  • Франция U-20 – Мексика U-20 – 3:1
  • Дания U-20 – Саудовская Аравия U-23 – 3:4

Решающие матчи

  • За 7-е место. Панама U-20 – Конго U-20 – 0:1
  • За 5-е место. Мали U-20 – Япония U-20 – 3:2
  • За 3-е место. Мексика U-20 – Дания U-20 – 1:2
  • Финал. Франция U-20 – Саудовская Аравия U-23 – 3:1

Таблицы групп

Результаты матчей

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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