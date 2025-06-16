Франция U-20 дома выиграла турнир Ревелло. В прошлом году победила Украина
В финальном матче франция U-20 обыграла Саудовскую Аравию U-23
Сборная Франции U-20 выиграла домашний товарищеский турнир Мориса Ревелло 2025.
В финальном матче Франция U-20 обыграла Саудовскую Аравию U-23 (4:3).
В матче за третье место Дания U-20 нанесла поражение Мексике U-20 (2:1).
Интересно, что в 2024 этот турнир выиграла сборная Украины U-23, которая готовилась к Олимпиаде-2024.
Турнир Мориса Ревелло 2025
Франция, 3–15 июня 2025
Полуфиналы
- Франция U-20 – Мексика U-20 – 3:1
- Дания U-20 – Саудовская Аравия U-23 – 3:4
Решающие матчи
- За 7-е место. Панама U-20 – Конго U-20 – 0:1
- За 5-е место. Мали U-20 – Япония U-20 – 3:2
- За 3-е место. Мексика U-20 – Дания U-20 – 1:2
- Финал. Франция U-20 – Саудовская Аравия U-23 – 3:1
Таблицы групп
Результаты матчей
🥇 France 🇫🇷— Tournoi Maurice Revello (@TournoiMRevello) June 15, 2025
🥈 Saudi Arabia 🇸🇦
🥉 Denmark 🇩🇰
4⃣ Mexico 🇲🇽
5⃣ Mali 🇲🇱
6⃣ Japan 🇯🇵
7⃣ AS Congo 🇨🇬
8⃣ Panama 🇵🇦
📊 The 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒓𝒂𝒏𝒌𝒊𝒏𝒈 of the 2025 Maurice Revello Tournament#TMR2025 pic.twitter.com/dgAtiA62iG
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