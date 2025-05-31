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Молодежные турниры
31 мая 2025, 14:15 | Обновлено 31 мая 2025, 15:36
85
0

Франция U-20 – Саудовская Аравия U-23. Прогноз и анонс на матч

Поединок состоится 3 июня в 18:30 по Киеву

31 мая 2025, 14:15 | Обновлено 31 мая 2025, 15:36
85
0
Франция U-20 – Саудовская Аравия U-23. Прогноз и анонс на матч
Getty Images/Global Images Ukraine

3 июня на «Стад Парсемайн» пройдет матч 1-го тура Турнира Мориса Ревелло, в котором сборная U-20 Франции сыграет против сборной U-23 Саудовской Аравии. Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Франция U-20

Команда, конечно же, принимает участие во всех розыгрышах турнира в Тулоне. 27 раз она тут играла в финале, и почти в половине случаев, 13, побеждала. Но в прошлогоднем розыгрыше закончили только вторыми в своей группе. В итоге в финал, по местному регламенту, отправился играть с Украиной Кот-д'Ивуар. А хозяева еще и уступили Италии 3-е место, проиграв стык.

Впрочем, сейчас это, конечно, совсем иной вариант. Это та U-19 Бернара Диомеда, что в прошлом году смогла в Северной Ирландии на соответствующем континентальном чемпионате вышла в финал, выбив в 1/2 украинцев за счет единственного гола Атанганы, но Испании проиграла решающий матч, причем со счетом 0-2.

Саудовская Аравия U-23

Сборная – самый возрастной участник турнира. Мексика сюда вообще-то и вовсе привозит U-18. В прошлом году такой же подход в Тулоне не особенно помог. Выступая в той же группе, что и французы, представители Ближнего Востока набрали в четырех поединках шесть очков, опередив только Южную Корею. А в споре за 7-е место по пенальти после 1-1 в основное время уступили Панаме.

Не так чтобы очень успешно проявляет себя и нынешнее поколение саудитов. Последним турниров, на котором они выступали в этой возрастной категории, это региональный чемпионат ФФЗА. И даже там ограничились 5-м местом, причем ради него в стыках выбивали последовательно ОАЭ и Кувейт.

Статистика личных встреч

Год назад соперники играли в аналогичном варианте – более юные французы против более возрастных гостей. Тогда борьбы не получилось вообще: европейцы победили 4-0, причем, казалось, могли бы отметиться и куда большим количеством мячей, но предпочли остановиться.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что и на этот раз ничего принципиально не изменится. Французы снова должны выигрывать не минимально – берем фору «-1,5 гола» (коэффициент – 1,7).

Прогноз Sport.ua
Франция U-20
03.06.2025 -
18:30
Саудовская Аравия U-23
Победа Франции с форой -1.5 1.70 Сделать ставку

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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