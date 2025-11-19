Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Невероятная Андорра и суперигра Англии. Состоялись матчи отбора к Евро U-21
Невероятная Андорра и суперигра Англии. Состоялись матчи отбора к Евро U-21

18 ноября было сыграно 20 квалификационных поединков

Getty Images/Global Images Ukraine

18 ноября состоялось 20 матчей отбора к чемпионату Европы 2027 среди молодежи U-21.

Андорра сенсационно разгромила Ирландию со счетом 4:0, а Англия на выезде с таким же счетом уничтожила Словакию.

Отбор к Евро-2027 U-21. 18 ноября

Армения U-21 – Швеция U-21 – 0:1

Голы: Сонко, 23

Беларусь U-21 – Дания U-21 – 0:1

Голы: Бишоф, 47

Греция U-21 – Северная Ирландия U-21 – 4:0

Голы: Алексиу, 19, Гумас, 26, Цимас, 63 (пен.), Смирлис, 81

Литва U-21 – Турция U-21 – 1:2

Голы: Шлута, 75 – Хабешоглу, 1, 76

Северная Македония U-21 – Польша U-21 – 0:1

Голы: Коцаба, 33

Финляндия U-21 – Косово U-21 – 0:0

Босния и Герцеговина U-21 – Норвегия U-21 – 0:1

Голы: Юркас, 70 (автогол)

Грузия U-21 – Германия U-21 – 0:2

Голы: Карл, 45+2, Трезольди, 58

Румыния U-21 – Испания U-21 – 0:2

Голы: Гарсия, 17, Фреснеда, 53

Сан-Марино U-21 – Кипр U-21 – 0:5

Голы: Вронтис, 14, Андреу, 45, Папастилиану, 55, Атанасиу, 63, Неофиту, 90+2

Словакия U-21 – Англия U-21 – 0:4

Голы: Мубама, 18, 87, Нванери, 60, Кинг, 73

Чехия U-21 – Португалия U-21 – 0:0

Черногория U-21 – Италия U-21 – 1:4

Голы: Мрвалевич, 37 –– Пизилли, 42, Дагассо, 60, Камарда, 64, Фини, 74

Шотландия U-21 – Болгария U-21 – 1:0

Голы: Мебуде, 37 (пен.)

Гибралтар U-21 – Азербайджан U-21 – 0:1

Голы: Маммедов, 54

Мальта U-21 – Латвия U-21 – 0:1

Голы: Сесникис, 60

Андорра U-21 – Ирландия U-21 – 4:0

Голы: Сола, 16, 74 (пен.), Силва, 23, Оливейра, 49

Израиль U-21 – Нидерланды U-21 – 3:1

Голы: Абу Руми, 36, Биньямин, 45+1, Дистельфельд, 81 – Аддаи, 15

Люксембург U-21 – Швейцария U-21 – 2:1

Голы: Тавареш, 70, Мей, 86 (автогол) – Майхтри, 66

Венгрия U-21 – Хорватия U-21 – 0:2

Голы: Гргич, 17, Туньич, 90

Група A Ігри І В Н П З-П Форма Очки О
1 Іспанія U21 5 5 0 0 17 - 2 31.03.26 19:00 Іспанія U21 - Косово U2118.11.25 Румунія U21 0:2 Іспанія U2114.11.25 Іспанія U21 7:0 Сан-Маріно U2114.10.25 Іспанія U21 2:1 Фінляндія U2109.09.25 Косово U21 1:3 Іспанія U2105.09.25 Іспанія U21 3:0 Кіпр U21 15
2 Фінляндія U21 5 3 1 1 15 - 2 31.03.26 19:00 Фінляндія U21 - Кіпр U2118.11.25 Фінляндія U21 0:0 Косово U2114.11.25 Фінляндія U21 2:0 Румунія U2114.10.25 Іспанія U21 2:1 Фінляндія U2109.09.25 Кіпр U21 0:5 Фінляндія U2104.09.25 Фінляндія U21 7:0 Сан-Маріно U21 10
3 Косово U21 5 2 2 1 12 - 3 31.03.26 19:00 Іспанія U21 - Косово U2118.11.25 Фінляндія U21 0:0 Косово U2114.11.25 Кіпр U21 0:4 Косово U2114.10.25 Косово U21 7:0 Сан-Маріно U2109.09.25 Косово U21 1:3 Іспанія U2105.09.25 Румунія U21 0:0 Косово U21 8
4 Румунія U21 5 2 1 2 4 - 4 31.03.26 19:00 Румунія U21 - Сан-Маріно U2118.11.25 Румунія U21 0:2 Іспанія U2114.11.25 Фінляндія U21 2:0 Румунія U2114.10.25 Румунія U21 2:0 Кіпр U2109.09.25 Сан-Маріно U21 0:2 Румунія U2105.09.25 Румунія U21 0:0 Косово U21 7
5 Кіпр U21 5 1 0 4 5 - 14 31.03.26 19:00 Фінляндія U21 - Кіпр U2118.11.25 Сан-Маріно U21 0:5 Кіпр U2114.11.25 Кіпр U21 0:4 Косово U2114.10.25 Румунія U21 2:0 Кіпр U2109.09.25 Кіпр U21 0:5 Фінляндія U2105.09.25 Іспанія U21 3:0 Кіпр U21 3
6 Сан-Маріно U21 5 0 0 5 0 - 28 31.03.26 19:00 Румунія U21 - Сан-Маріно U2118.11.25 Сан-Маріно U21 0:5 Кіпр U2114.11.25 Іспанія U21 7:0 Сан-Маріно U2114.10.25 Косово U21 7:0 Сан-Маріно U2109.09.25 Сан-Маріно U21 0:2 Румунія U2104.09.25 Фінляндія U21 7:0 Сан-Маріно U21 0
Група B Ігри І В Н П З-П Форма Очки О
1 Португалія U21 5 4 1 0 21 - 0 27.03.26 19:00 Азербайджан U21 - Португалія U2118.11.25 Чехія U21 0:0 Португалія U2114.10.25 Гібралтар U21 0:11 Португалія U2110.10.25 Португалія U21 3:0 Болгарія U2109.09.25 Шотландія U21 0:2 Португалія U2105.09.25 Португалія U21 5:0 Азербайджан U21 13
2 Чехія U21 5 3 1 1 10 - 3 27.03.26 19:00 Шотландія U21 - Чехія U2118.11.25 Чехія U21 0:0 Португалія U2114.10.25 Болгарія U21 2:1 Чехія U2110.10.25 Чехія U21 5:0 Азербайджан U2109.09.25 Гібралтар U21 1:2 Чехія U2105.09.25 Чехія U21 2:0 Шотландія U21 10
3 Шотландія U21 6 3 1 2 18 - 7 27.03.26 19:00 Шотландія U21 - Чехія U2118.11.25 Шотландія U21 1:0 Болгарія U2115.11.25 Гібралтар U21 0:2 Шотландія U2114.10.25 Азербайджан U21 3:3 Шотландія U2109.10.25 Шотландія U21 12:0 Гібралтар U2109.09.25 Шотландія U21 0:2 Португалія U21 10
4 Болгарія U21 5 2 1 2 6 - 6 27.03.26 19:00 Гібралтар U21 - Болгарія U2118.11.25 Шотландія U21 1:0 Болгарія U2114.10.25 Болгарія U21 2:1 Чехія U2110.10.25 Португалія U21 3:0 Болгарія U2109.09.25 Азербайджан U21 1:1 Болгарія U2105.09.25 Болгарія U21 3:0 Гібралтар U21 7
5 Азербайджан U21 5 1 2 2 5 - 14 27.03.26 19:00 Азербайджан U21 - Португалія U2118.11.25 Гібралтар U21 0:1 Азербайджан U2114.10.25 Азербайджан U21 3:3 Шотландія U2110.10.25 Чехія U21 5:0 Азербайджан U2109.09.25 Азербайджан U21 1:1 Болгарія U2105.09.25 Португалія U21 5:0 Азербайджан U21 5
6 Гібралтар U21 6 0 0 6 1 - 31 27.03.26 19:00 Гібралтар U21 - Болгарія U2118.11.25 Гібралтар U21 0:1 Азербайджан U2115.11.25 Гібралтар U21 0:2 Шотландія U2114.10.25 Гібралтар U21 0:11 Португалія U2109.10.25 Шотландія U21 12:0 Гібралтар U2109.09.25 Гібралтар U21 1:2 Чехія U21 0
Група C Ігри І В Н П З-П Форма Очки О
1 Франція U21 4 3 1 0 14 - 2 26.03.26 19:00 Люксембург U21 - Франція U2117.11.25 Франція U21 1:0 Фарерські острови U2114.11.25 Швейцарія U21 1:1 Франція U2113.10.25 Франція U21 6:1 Естонія U2110.10.25 Фарерські острови U21 0:6 Франція U21 10
2 Фарерські острови U21 6 3 0 3 6 - 12 27.03.26 19:00 Швейцарія U21 - Фарерські острови U2117.11.25 Франція U21 1:0 Фарерські острови U2114.10.25 Фарерські острови U21 1:3 Швейцарія U2110.10.25 Фарерські острови U21 0:6 Франція U2109.09.25 Люксембург U21 0:1 Фарерські острови U2104.09.25 Ісландія U21 1:2 Фарерські острови U21 9
3 Швейцарія U21 5 2 2 1 7 - 4 27.03.26 19:00 Швейцарія U21 - Фарерські острови U2118.11.25 Люксембург U21 2:1 Швейцарія U2114.11.25 Швейцарія U21 1:1 Франція U2114.10.25 Фарерські острови U21 1:3 Швейцарія U2110.10.25 Швейцарія U21 0:0 Ісландія U2105.09.25 Естонія U21 0:2 Швейцарія U21 8
4 Ісландія U21 5 2 2 1 7 - 5 26.03.26 19:00 Ісландія U21 - Естонія U2113.11.25 Люксембург U21 1:3 Ісландія U2114.10.25 Ісландія U21 2:1 Люксембург U2110.10.25 Швейцарія U21 0:0 Ісландія U2108.09.25 Естонія U21 1:1 Ісландія U2104.09.25 Ісландія U21 1:2 Фарерські острови U21 8
5 Люксембург U21 5 1 1 3 6 - 9 26.03.26 19:00 Люксембург U21 - Франція U2118.11.25 Люксембург U21 2:1 Швейцарія U2113.11.25 Люксембург U21 1:3 Ісландія U2114.10.25 Ісландія U21 2:1 Люксембург U2110.10.25 Естонія U21 2:2 Люксембург U2109.09.25 Люксембург U21 0:1 Фарерські острови U21 4
6 Естонія U21 5 0 2 3 5 - 13 26.03.26 19:00 Ісландія U21 - Естонія U2113.10.25 Франція U21 6:1 Естонія U2110.10.25 Естонія U21 2:2 Люксембург U2108.09.25 Естонія U21 1:1 Ісландія U2105.09.25 Естонія U21 0:2 Швейцарія U2107.06.25 Фарерські острови U21 2:1 Естонія U21 2
Група D Ігри І В Н П З-П Форма Очки О
1 Англія U21 5 5 0 0 13 - 0 27.03.26 19:00 Андорра U21 - Англія U2118.11.25 Словаччина U21 0:4 Англія U2114.11.25 Англія U21 2:0 Ірландія U2113.10.25 Англія U21 1:0 Андорра U2110.10.25 Молдова U21 0:4 Англія U2108.09.25 Казахстан U21 0:2 Англія U21 15
2 Словаччина U21 6 4 1 1 12 - 9 27.03.26 19:00 Казахстан U21 - Словаччина U2118.11.25 Словаччина U21 0:4 Англія U2113.11.25 Словаччина U21 2:1 Казахстан U2114.10.25 Словаччина U21 2:0 Молдова U2110.10.25 Ірландія U21 2:2 Словаччина U2109.09.25 Молдова U21 2:3 Словаччина U21 13
3 Ірландія U21 5 2 1 2 5 - 9 26.03.26 19:00 Ірландія U21 - Молдова U2118.11.25 Андорра U21 4:0 Ірландія U2114.11.25 Англія U21 2:0 Ірландія U2110.10.25 Ірландія U21 2:2 Словаччина U2109.09.25 Ірландія U21 1:0 Андорра U2104.09.25 Молдова U21 1:2 Ірландія U21 7
4 Андорра U21 7 2 0 5 5 - 9 27.03.26 19:00 Андорра U21 - Англія U2118.11.25 Андорра U21 4:0 Ірландія U2113.10.25 Англія U21 1:0 Андорра U2109.10.25 Андорра U21 1:0 Казахстан U2109.09.25 Ірландія U21 1:0 Андорра U2105.09.25 Словаччина U21 3:0 Андорра U21 6
5 Казахстан U21 5 1 1 3 3 - 6 27.03.26 19:00 Казахстан U21 - Словаччина U2117.11.25 Казахстан U21 1:1 Молдова U2113.11.25 Словаччина U21 2:1 Казахстан U2109.10.25 Андорра U21 1:0 Казахстан U2108.09.25 Казахстан U21 0:2 Англія U2105.06.25 Казахстан U21 1:0 Андорра U21 4
6 Молдова U21 6 1 1 4 7 - 12 26.03.26 19:00 Ірландія U21 - Молдова U2117.11.25 Казахстан U21 1:1 Молдова U2114.10.25 Словаччина U21 2:0 Молдова U2110.10.25 Молдова U21 0:4 Англія U2109.09.25 Молдова U21 2:3 Словаччина U2104.09.25 Молдова U21 1:2 Ірландія U21 4
Група E Ігри І В Н П З-П Форма Очки О
1 Польща U21 6 6 0 0 18 - 1 27.03.26 19:00 Польща U21 - Вірменія U2118.11.25 Північна Македонія U21 0:1 Польща U2114.11.25 Польща U21 2:1 Італія U2114.10.25 Швеція U21 0:6 Польща U2110.10.25 Польща U21 2:0 Чорногорія U2109.09.25 Вірменія U21 0:4 Польща U21 18
2 Італія U21 6 5 0 1 17 - 5 26.03.26 19:00 Італія U21 - Північна Македонія U2118.11.25 Чорногорія U21 1:4 Італія U2114.11.25 Польща U21 2:1 Італія U2114.10.25 Італія U21 5:1 Вірменія U2110.10.25 Італія U21 4:0 Швеція U2109.09.25 Північна Македонія U21 0:1 Італія U21 15
3 Чорногорія U21 6 3 0 3 9 - 11 27.03.26 19:00 Швеція U21 - Чорногорія U2118.11.25 Чорногорія U21 1:4 Італія U2114.11.25 Вірменія U21 1:2 Чорногорія U2114.10.25 Чорногорія U21 3:2 Північна Македонія U2110.10.25 Польща U21 2:0 Чорногорія U2109.09.25 Чорногорія U21 2:0 Швеція U21 9
4 Швеція U21 6 3 0 3 8 - 13 27.03.26 19:00 Швеція U21 - Чорногорія U2118.11.25 Вірменія U21 0:1 Швеція U2113.11.25 Північна Македонія U21 1:4 Швеція U2114.10.25 Швеція U21 0:6 Польща U2110.10.25 Італія U21 4:0 Швеція U2109.09.25 Чорногорія U21 2:0 Швеція U21 9
5 Північна Македонія U21 6 1 0 5 5 - 13 26.03.26 19:00 Італія U21 - Північна Македонія U2118.11.25 Північна Македонія U21 0:1 Польща U2113.11.25 Північна Македонія U21 1:4 Швеція U2114.10.25 Чорногорія U21 3:2 Північна Македонія U2110.10.25 Північна Македонія U21 2:1 Вірменія U2109.09.25 Північна Македонія U21 0:1 Італія U21 3
6 Вірменія U21 6 0 0 6 3 - 17 27.03.26 19:00 Польща U21 - Вірменія U2118.11.25 Вірменія U21 0:1 Швеція U2114.11.25 Вірменія U21 1:2 Чорногорія U2114.10.25 Італія U21 5:1 Вірменія U2110.10.25 Північна Македонія U21 2:1 Вірменія U2109.09.25 Вірменія U21 0:4 Польща U21 0
Група F Ігри І В Н П З-П Форма Очки О
1 Греція U21 5 5 0 0 16 - 2 27.03.26 17:00 Греція U21 - Мальта U2118.11.25 Греція U21 4:0 Північна Ірландія U2114.11.25 Греція U21 3:0 Грузія U2114.10.25 Латвія U21 0:1 Греція U2110.10.25 Німеччина U21 2:3 Греція U2109.09.25 Мальта U21 0:5 Греція U21 15
2 Німеччина U21 5 4 0 1 17 - 4 27.03.26 17:00 Німеччина U21 - Північна Ірландія U2118.11.25 Грузія U21 0:2 Німеччина U2114.11.25 Німеччина U21 6:0 Мальта U2114.10.25 Північна Ірландія U21 1:2 Німеччина U2110.10.25 Німеччина U21 2:3 Греція U2109.09.25 Німеччина U21 5:0 Латвія U21 12
3 Північна Ірландія U21 5 2 1 2 5 - 7 27.03.26 17:00 Німеччина U21 - Північна Ірландія U2118.11.25 Греція U21 4:0 Північна Ірландія U2113.11.25 Північна Ірландія U21 1:0 Латвія U2114.10.25 Північна Ірландія U21 1:2 Німеччина U2109.10.25 Північна Ірландія U21 2:0 Мальта U2109.09.25 Грузія U21 1:1 Північна Ірландія U21 7
4 Грузія U21 5 1 2 2 7 - 7 27.03.26 17:00 Грузія U21 - Латвія U2118.11.25 Грузія U21 0:2 Німеччина U2114.11.25 Греція U21 3:0 Грузія U2114.10.25 Мальта U21 0:5 Грузія U2110.10.25 Латвія U21 1:1 Грузія U2109.09.25 Грузія U21 1:1 Північна Ірландія U21 5
5 Латвія U21 5 1 1 3 2 - 8 27.03.26 17:00 Грузія U21 - Латвія U2118.11.25 Мальта U21 0:1 Латвія U2113.11.25 Північна Ірландія U21 1:0 Латвія U2114.10.25 Латвія U21 0:1 Греція U2110.10.25 Латвія U21 1:1 Грузія U2109.09.25 Німеччина U21 5:0 Латвія U21 4
6 Мальта U21 5 0 0 5 0 - 19 27.03.26 17:00 Греція U21 - Мальта U2118.11.25 Мальта U21 0:1 Латвія U2114.11.25 Німеччина U21 6:0 Мальта U2114.10.25 Мальта U21 0:5 Грузія U2109.10.25 Північна Ірландія U21 2:0 Мальта U2109.09.25 Мальта U21 0:5 Греція U21 0
Група G Ігри І В Н П З-П Форма Очки О
1 Норвегія U21 3 3 0 0 9 - 0 27.03.26 19:00 Норвегія U21 - Нідерланди U2118.11.25 Боснія і Герцеговина U21 0:1 Норвегія U2114.11.25 Ізраїль U21 0:3 Норвегія U2109.09.25 Норвегія U21 5:0 Словенія U21 9
2 Ізраїль U21 5 1 3 1 6 - 7 31.03.26 19:00 Ізраїль U21 - Боснія і Герцеговина U2118.11.25 Ізраїль U21 3:1 Нідерланди U2114.11.25 Ізраїль U21 0:3 Норвегія U2110.10.25 Ізраїль U21 1:1 Словенія U2109.09.25 Нідерланди U21 2:2 Ізраїль U2105.09.25 Боснія і Герцеговина U21 0:0 Ізраїль U21 6
3 Боснія і Герцеговина U21 4 1 2 1 2 - 1 27.03.26 19:00 Боснія і Герцеговина U21 - Словенія U2118.11.25 Боснія і Герцеговина U21 0:1 Норвегія U2114.10.25 Словенія U21 0:2 Боснія і Герцеговина U2110.10.25 Боснія і Герцеговина U21 0:0 Нідерланди U2105.09.25 Боснія і Герцеговина U21 0:0 Ізраїль U21 5
4 Нідерланди U21 4 1 2 1 5 - 5 27.03.26 19:00 Норвегія U21 - Нідерланди U2118.11.25 Ізраїль U21 3:1 Нідерланди U2114.11.25 Нідерланди U21 2:0 Словенія U2110.10.25 Боснія і Герцеговина U21 0:0 Нідерланди U2109.09.25 Нідерланди U21 2:2 Ізраїль U21 5
5 Словенія U21 4 0 1 3 1 - 10 27.03.26 19:00 Боснія і Герцеговина U21 - Словенія U2114.11.25 Нідерланди U21 2:0 Словенія U2114.10.25 Словенія U21 0:2 Боснія і Герцеговина U2110.10.25 Ізраїль U21 1:1 Словенія U2109.09.25 Норвегія U21 5:0 Словенія U21 1
Група H Ігри І В Н П З-П Форма Очки О
1 Туреччина U21 5 3 2 0 7 - 3 31.03.26 17:00 Хорватія U21 - Туреччина U2118.11.25 Литва U21 1:2 Туреччина U2114.11.25 Туреччина U21 1:0 Україна U2114.10.25 Угорщина U21 1:1 Туреччина U2110.10.25 Туреччина U21 2:0 Литва U2109.09.25 Туреччина U21 1:1 Хорватія U21 11
2 Хорватія U21 4 3 1 0 8 - 1 31.03.26 17:00 Хорватія U21 - Туреччина U2118.11.25 Угорщина U21 0:2 Хорватія U2113.11.25 Хорватія U21 4:0 Литва U2114.10.25 Хорватія U21 1:0 Україна U2109.09.25 Туреччина U21 1:1 Хорватія U21 10
3 Україна U21 4 1 1 2 7 - 5 27.03.26 17:00 Україна U21 - Литва U2114.11.25 Туреччина U21 1:0 Україна U2114.10.25 Хорватія U21 1:0 Україна U2110.10.25 Україна U21 3:3 Угорщина U2105.09.25 Литва U21 0:4 Україна U21 4
4 Угорщина U21 4 0 3 1 5 - 7 31.03.26 17:00 Угорщина U21 - Україна U2118.11.25 Угорщина U21 0:2 Хорватія U2114.10.25 Угорщина U21 1:1 Туреччина U2110.10.25 Україна U21 3:3 Угорщина U2109.09.25 Литва U21 1:1 Угорщина U21 3
5 Литва U21 5 0 1 4 2 - 13 27.03.26 17:00 Україна U21 - Литва U2118.11.25 Литва U21 1:2 Туреччина U2113.11.25 Хорватія U21 4:0 Литва U2110.10.25 Туреччина U21 2:0 Литва U2109.09.25 Литва U21 1:1 Угорщина U2105.09.25 Литва U21 0:4 Україна U21 1
Група I Ігри І В Н П З-П Форма Очки О
1 Австрія U21 4 2 1 1 5 - 5 27.03.26 17:00 Бельгія U21 - Австрія U2114.11.25 Австрія U21 1:0 Бельгія U2114.10.25 Австрія U21 0:2 Уельс U2110.10.25 Данія U21 1:1 Австрія U2108.09.25 Білорусь U21 2:3 Австрія U21 7
2 Бельгія U21 4 2 1 1 10 - 2 27.03.26 17:00 Бельгія U21 - Австрія U2114.11.25 Австрія U21 1:0 Бельгія U2114.10.25 Бельгія U21 2:0 Данія U2110.10.25 Уельс U21 0:7 Бельгія U2104.09.25 Білорусь U21 1:1 Бельгія U21 7
3 Данія U21 4 2 1 1 8 - 5 31.03.26 17:00 Данія U21 - Уельс U2118.11.25 Білорусь U21 0:1 Данія U2114.10.25 Бельгія U21 2:0 Данія U2110.10.25 Данія U21 1:1 Австрія U2108.09.25 Уельс U21 2:6 Данія U21 7
4 Білорусь U21 4 1 1 2 6 - 5 27.03.26 17:00 Уельс U21 - Білорусь U2118.11.25 Білорусь U21 0:1 Данія U2114.11.25 Білорусь U21 3:0 Уельс U2108.09.25 Білорусь U21 2:3 Австрія U2104.09.25 Білорусь U21 1:1 Бельгія U21 4
5 Уельс U21 4 1 0 3 4 - 16 27.03.26 17:00 Уельс U21 - Білорусь U2114.11.25 Білорусь U21 3:0 Уельс U2114.10.25 Австрія U21 0:2 Уельс U2110.10.25 Уельс U21 0:7 Бельгія U2108.09.25 Уельс U21 2:6 Данія U21 3
