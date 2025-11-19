Невероятная Андорра и суперигра Англии. Состоялись матчи отбора к Евро U-21
18 ноября было сыграно 20 квалификационных поединков
18 ноября состоялось 20 матчей отбора к чемпионату Европы 2027 среди молодежи U-21.
Андорра сенсационно разгромила Ирландию со счетом 4:0, а Англия на выезде с таким же счетом уничтожила Словакию.
Отбор к Евро-2027 U-21. 18 ноября
Армения U-21 – Швеция U-21 – 0:1
Голы: Сонко, 23
Беларусь U-21 – Дания U-21 – 0:1
Голы: Бишоф, 47
Греция U-21 – Северная Ирландия U-21 – 4:0
Голы: Алексиу, 19, Гумас, 26, Цимас, 63 (пен.), Смирлис, 81
Литва U-21 – Турция U-21 – 1:2
Голы: Шлута, 75 – Хабешоглу, 1, 76
Северная Македония U-21 – Польша U-21 – 0:1
Голы: Коцаба, 33
Финляндия U-21 – Косово U-21 – 0:0
Босния и Герцеговина U-21 – Норвегия U-21 – 0:1
Голы: Юркас, 70 (автогол)
Грузия U-21 – Германия U-21 – 0:2
Голы: Карл, 45+2, Трезольди, 58
Румыния U-21 – Испания U-21 – 0:2
Голы: Гарсия, 17, Фреснеда, 53
Сан-Марино U-21 – Кипр U-21 – 0:5
Голы: Вронтис, 14, Андреу, 45, Папастилиану, 55, Атанасиу, 63, Неофиту, 90+2
Словакия U-21 – Англия U-21 – 0:4
Голы: Мубама, 18, 87, Нванери, 60, Кинг, 73
Чехия U-21 – Португалия U-21 – 0:0
Черногория U-21 – Италия U-21 – 1:4
Голы: Мрвалевич, 37 –– Пизилли, 42, Дагассо, 60, Камарда, 64, Фини, 74
Шотландия U-21 – Болгария U-21 – 1:0
Голы: Мебуде, 37 (пен.)
Гибралтар U-21 – Азербайджан U-21 – 0:1
Голы: Маммедов, 54
Мальта U-21 – Латвия U-21 – 0:1
Голы: Сесникис, 60
Андорра U-21 – Ирландия U-21 – 4:0
Голы: Сола, 16, 74 (пен.), Силва, 23, Оливейра, 49
Израиль U-21 – Нидерланды U-21 – 3:1
Голы: Абу Руми, 36, Биньямин, 45+1, Дистельфельд, 81 – Аддаи, 15
Люксембург U-21 – Швейцария U-21 – 2:1
Голы: Тавареш, 70, Мей, 86 (автогол) – Майхтри, 66
Венгрия U-21 – Хорватия U-21 – 0:2
Голы: Гргич, 17, Туньич, 90
|Група A
|Ігри І
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Іспанія U21
|5
|5
|0
|0
|17 - 2
|31.03.26 19:00 Іспанія U21 - Косово U2118.11.25 Румунія U21 0:2 Іспанія U2114.11.25 Іспанія U21 7:0 Сан-Маріно U2114.10.25 Іспанія U21 2:1 Фінляндія U2109.09.25 Косово U21 1:3 Іспанія U2105.09.25 Іспанія U21 3:0 Кіпр U21
|15
|2
|Фінляндія U21
|5
|3
|1
|1
|15 - 2
|31.03.26 19:00 Фінляндія U21 - Кіпр U2118.11.25 Фінляндія U21 0:0 Косово U2114.11.25 Фінляндія U21 2:0 Румунія U2114.10.25 Іспанія U21 2:1 Фінляндія U2109.09.25 Кіпр U21 0:5 Фінляндія U2104.09.25 Фінляндія U21 7:0 Сан-Маріно U21
|10
|3
|Косово U21
|5
|2
|2
|1
|12 - 3
|31.03.26 19:00 Іспанія U21 - Косово U2118.11.25 Фінляндія U21 0:0 Косово U2114.11.25 Кіпр U21 0:4 Косово U2114.10.25 Косово U21 7:0 Сан-Маріно U2109.09.25 Косово U21 1:3 Іспанія U2105.09.25 Румунія U21 0:0 Косово U21
|8
|4
|Румунія U21
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|31.03.26 19:00 Румунія U21 - Сан-Маріно U2118.11.25 Румунія U21 0:2 Іспанія U2114.11.25 Фінляндія U21 2:0 Румунія U2114.10.25 Румунія U21 2:0 Кіпр U2109.09.25 Сан-Маріно U21 0:2 Румунія U2105.09.25 Румунія U21 0:0 Косово U21
|7
|5
|Кіпр U21
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|31.03.26 19:00 Фінляндія U21 - Кіпр U2118.11.25 Сан-Маріно U21 0:5 Кіпр U2114.11.25 Кіпр U21 0:4 Косово U2114.10.25 Румунія U21 2:0 Кіпр U2109.09.25 Кіпр U21 0:5 Фінляндія U2105.09.25 Іспанія U21 3:0 Кіпр U21
|3
|6
|Сан-Маріно U21
|5
|0
|0
|5
|0 - 28
|31.03.26 19:00 Румунія U21 - Сан-Маріно U2118.11.25 Сан-Маріно U21 0:5 Кіпр U2114.11.25 Іспанія U21 7:0 Сан-Маріно U2114.10.25 Косово U21 7:0 Сан-Маріно U2109.09.25 Сан-Маріно U21 0:2 Румунія U2104.09.25 Фінляндія U21 7:0 Сан-Маріно U21
|0
|Група B
|Ігри І
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Португалія U21
|5
|4
|1
|0
|21 - 0
|27.03.26 19:00 Азербайджан U21 - Португалія U2118.11.25 Чехія U21 0:0 Португалія U2114.10.25 Гібралтар U21 0:11 Португалія U2110.10.25 Португалія U21 3:0 Болгарія U2109.09.25 Шотландія U21 0:2 Португалія U2105.09.25 Португалія U21 5:0 Азербайджан U21
|13
|2
|Чехія U21
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|27.03.26 19:00 Шотландія U21 - Чехія U2118.11.25 Чехія U21 0:0 Португалія U2114.10.25 Болгарія U21 2:1 Чехія U2110.10.25 Чехія U21 5:0 Азербайджан U2109.09.25 Гібралтар U21 1:2 Чехія U2105.09.25 Чехія U21 2:0 Шотландія U21
|10
|3
|Шотландія U21
|6
|3
|1
|2
|18 - 7
|27.03.26 19:00 Шотландія U21 - Чехія U2118.11.25 Шотландія U21 1:0 Болгарія U2115.11.25 Гібралтар U21 0:2 Шотландія U2114.10.25 Азербайджан U21 3:3 Шотландія U2109.10.25 Шотландія U21 12:0 Гібралтар U2109.09.25 Шотландія U21 0:2 Португалія U21
|10
|4
|Болгарія U21
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|27.03.26 19:00 Гібралтар U21 - Болгарія U2118.11.25 Шотландія U21 1:0 Болгарія U2114.10.25 Болгарія U21 2:1 Чехія U2110.10.25 Португалія U21 3:0 Болгарія U2109.09.25 Азербайджан U21 1:1 Болгарія U2105.09.25 Болгарія U21 3:0 Гібралтар U21
|7
|5
|Азербайджан U21
|5
|1
|2
|2
|5 - 14
|27.03.26 19:00 Азербайджан U21 - Португалія U2118.11.25 Гібралтар U21 0:1 Азербайджан U2114.10.25 Азербайджан U21 3:3 Шотландія U2110.10.25 Чехія U21 5:0 Азербайджан U2109.09.25 Азербайджан U21 1:1 Болгарія U2105.09.25 Португалія U21 5:0 Азербайджан U21
|5
|6
|Гібралтар U21
|6
|0
|0
|6
|1 - 31
|27.03.26 19:00 Гібралтар U21 - Болгарія U2118.11.25 Гібралтар U21 0:1 Азербайджан U2115.11.25 Гібралтар U21 0:2 Шотландія U2114.10.25 Гібралтар U21 0:11 Португалія U2109.10.25 Шотландія U21 12:0 Гібралтар U2109.09.25 Гібралтар U21 1:2 Чехія U21
|0
|Група C
|Ігри І
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Франція U21
|4
|3
|1
|0
|14 - 2
|26.03.26 19:00 Люксембург U21 - Франція U2117.11.25 Франція U21 1:0 Фарерські острови U2114.11.25 Швейцарія U21 1:1 Франція U2113.10.25 Франція U21 6:1 Естонія U2110.10.25 Фарерські острови U21 0:6 Франція U21
|10
|2
|Фарерські острови U21
|6
|3
|0
|3
|6 - 12
|27.03.26 19:00 Швейцарія U21 - Фарерські острови U2117.11.25 Франція U21 1:0 Фарерські острови U2114.10.25 Фарерські острови U21 1:3 Швейцарія U2110.10.25 Фарерські острови U21 0:6 Франція U2109.09.25 Люксембург U21 0:1 Фарерські острови U2104.09.25 Ісландія U21 1:2 Фарерські острови U21
|9
|3
|Швейцарія U21
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|27.03.26 19:00 Швейцарія U21 - Фарерські острови U2118.11.25 Люксембург U21 2:1 Швейцарія U2114.11.25 Швейцарія U21 1:1 Франція U2114.10.25 Фарерські острови U21 1:3 Швейцарія U2110.10.25 Швейцарія U21 0:0 Ісландія U2105.09.25 Естонія U21 0:2 Швейцарія U21
|8
|4
|Ісландія U21
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|26.03.26 19:00 Ісландія U21 - Естонія U2113.11.25 Люксембург U21 1:3 Ісландія U2114.10.25 Ісландія U21 2:1 Люксембург U2110.10.25 Швейцарія U21 0:0 Ісландія U2108.09.25 Естонія U21 1:1 Ісландія U2104.09.25 Ісландія U21 1:2 Фарерські острови U21
|8
|5
|Люксембург U21
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|26.03.26 19:00 Люксембург U21 - Франція U2118.11.25 Люксембург U21 2:1 Швейцарія U2113.11.25 Люксембург U21 1:3 Ісландія U2114.10.25 Ісландія U21 2:1 Люксембург U2110.10.25 Естонія U21 2:2 Люксембург U2109.09.25 Люксембург U21 0:1 Фарерські острови U21
|4
|6
|Естонія U21
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|26.03.26 19:00 Ісландія U21 - Естонія U2113.10.25 Франція U21 6:1 Естонія U2110.10.25 Естонія U21 2:2 Люксембург U2108.09.25 Естонія U21 1:1 Ісландія U2105.09.25 Естонія U21 0:2 Швейцарія U2107.06.25 Фарерські острови U21 2:1 Естонія U21
|2
|Група D
|Ігри І
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Англія U21
|5
|5
|0
|0
|13 - 0
|27.03.26 19:00 Андорра U21 - Англія U2118.11.25 Словаччина U21 0:4 Англія U2114.11.25 Англія U21 2:0 Ірландія U2113.10.25 Англія U21 1:0 Андорра U2110.10.25 Молдова U21 0:4 Англія U2108.09.25 Казахстан U21 0:2 Англія U21
|15
|2
|Словаччина U21
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|27.03.26 19:00 Казахстан U21 - Словаччина U2118.11.25 Словаччина U21 0:4 Англія U2113.11.25 Словаччина U21 2:1 Казахстан U2114.10.25 Словаччина U21 2:0 Молдова U2110.10.25 Ірландія U21 2:2 Словаччина U2109.09.25 Молдова U21 2:3 Словаччина U21
|13
|3
|Ірландія U21
|5
|2
|1
|2
|5 - 9
|26.03.26 19:00 Ірландія U21 - Молдова U2118.11.25 Андорра U21 4:0 Ірландія U2114.11.25 Англія U21 2:0 Ірландія U2110.10.25 Ірландія U21 2:2 Словаччина U2109.09.25 Ірландія U21 1:0 Андорра U2104.09.25 Молдова U21 1:2 Ірландія U21
|7
|4
|Андорра U21
|7
|2
|0
|5
|5 - 9
|27.03.26 19:00 Андорра U21 - Англія U2118.11.25 Андорра U21 4:0 Ірландія U2113.10.25 Англія U21 1:0 Андорра U2109.10.25 Андорра U21 1:0 Казахстан U2109.09.25 Ірландія U21 1:0 Андорра U2105.09.25 Словаччина U21 3:0 Андорра U21
|6
|5
|Казахстан U21
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|27.03.26 19:00 Казахстан U21 - Словаччина U2117.11.25 Казахстан U21 1:1 Молдова U2113.11.25 Словаччина U21 2:1 Казахстан U2109.10.25 Андорра U21 1:0 Казахстан U2108.09.25 Казахстан U21 0:2 Англія U2105.06.25 Казахстан U21 1:0 Андорра U21
|4
|6
|Молдова U21
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|26.03.26 19:00 Ірландія U21 - Молдова U2117.11.25 Казахстан U21 1:1 Молдова U2114.10.25 Словаччина U21 2:0 Молдова U2110.10.25 Молдова U21 0:4 Англія U2109.09.25 Молдова U21 2:3 Словаччина U2104.09.25 Молдова U21 1:2 Ірландія U21
|4
|Група E
|Ігри І
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Польща U21
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|27.03.26 19:00 Польща U21 - Вірменія U2118.11.25 Північна Македонія U21 0:1 Польща U2114.11.25 Польща U21 2:1 Італія U2114.10.25 Швеція U21 0:6 Польща U2110.10.25 Польща U21 2:0 Чорногорія U2109.09.25 Вірменія U21 0:4 Польща U21
|18
|2
|Італія U21
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|26.03.26 19:00 Італія U21 - Північна Македонія U2118.11.25 Чорногорія U21 1:4 Італія U2114.11.25 Польща U21 2:1 Італія U2114.10.25 Італія U21 5:1 Вірменія U2110.10.25 Італія U21 4:0 Швеція U2109.09.25 Північна Македонія U21 0:1 Італія U21
|15
|3
|Чорногорія U21
|6
|3
|0
|3
|9 - 11
|27.03.26 19:00 Швеція U21 - Чорногорія U2118.11.25 Чорногорія U21 1:4 Італія U2114.11.25 Вірменія U21 1:2 Чорногорія U2114.10.25 Чорногорія U21 3:2 Північна Македонія U2110.10.25 Польща U21 2:0 Чорногорія U2109.09.25 Чорногорія U21 2:0 Швеція U21
|9
|4
|Швеція U21
|6
|3
|0
|3
|8 - 13
|27.03.26 19:00 Швеція U21 - Чорногорія U2118.11.25 Вірменія U21 0:1 Швеція U2113.11.25 Північна Македонія U21 1:4 Швеція U2114.10.25 Швеція U21 0:6 Польща U2110.10.25 Італія U21 4:0 Швеція U2109.09.25 Чорногорія U21 2:0 Швеція U21
|9
|5
|Північна Македонія U21
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|26.03.26 19:00 Італія U21 - Північна Македонія U2118.11.25 Північна Македонія U21 0:1 Польща U2113.11.25 Північна Македонія U21 1:4 Швеція U2114.10.25 Чорногорія U21 3:2 Північна Македонія U2110.10.25 Північна Македонія U21 2:1 Вірменія U2109.09.25 Північна Македонія U21 0:1 Італія U21
|3
|6
|Вірменія U21
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|27.03.26 19:00 Польща U21 - Вірменія U2118.11.25 Вірменія U21 0:1 Швеція U2114.11.25 Вірменія U21 1:2 Чорногорія U2114.10.25 Італія U21 5:1 Вірменія U2110.10.25 Північна Македонія U21 2:1 Вірменія U2109.09.25 Вірменія U21 0:4 Польща U21
|0
|Група F
|Ігри І
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Греція U21
|5
|5
|0
|0
|16 - 2
|27.03.26 17:00 Греція U21 - Мальта U2118.11.25 Греція U21 4:0 Північна Ірландія U2114.11.25 Греція U21 3:0 Грузія U2114.10.25 Латвія U21 0:1 Греція U2110.10.25 Німеччина U21 2:3 Греція U2109.09.25 Мальта U21 0:5 Греція U21
|15
|2
|Німеччина U21
|5
|4
|0
|1
|17 - 4
|27.03.26 17:00 Німеччина U21 - Північна Ірландія U2118.11.25 Грузія U21 0:2 Німеччина U2114.11.25 Німеччина U21 6:0 Мальта U2114.10.25 Північна Ірландія U21 1:2 Німеччина U2110.10.25 Німеччина U21 2:3 Греція U2109.09.25 Німеччина U21 5:0 Латвія U21
|12
|3
|Північна Ірландія U21
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|27.03.26 17:00 Німеччина U21 - Північна Ірландія U2118.11.25 Греція U21 4:0 Північна Ірландія U2113.11.25 Північна Ірландія U21 1:0 Латвія U2114.10.25 Північна Ірландія U21 1:2 Німеччина U2109.10.25 Північна Ірландія U21 2:0 Мальта U2109.09.25 Грузія U21 1:1 Північна Ірландія U21
|7
|4
|Грузія U21
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|27.03.26 17:00 Грузія U21 - Латвія U2118.11.25 Грузія U21 0:2 Німеччина U2114.11.25 Греція U21 3:0 Грузія U2114.10.25 Мальта U21 0:5 Грузія U2110.10.25 Латвія U21 1:1 Грузія U2109.09.25 Грузія U21 1:1 Північна Ірландія U21
|5
|5
|Латвія U21
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|27.03.26 17:00 Грузія U21 - Латвія U2118.11.25 Мальта U21 0:1 Латвія U2113.11.25 Північна Ірландія U21 1:0 Латвія U2114.10.25 Латвія U21 0:1 Греція U2110.10.25 Латвія U21 1:1 Грузія U2109.09.25 Німеччина U21 5:0 Латвія U21
|4
|6
|Мальта U21
|5
|0
|0
|5
|0 - 19
|27.03.26 17:00 Греція U21 - Мальта U2118.11.25 Мальта U21 0:1 Латвія U2114.11.25 Німеччина U21 6:0 Мальта U2114.10.25 Мальта U21 0:5 Грузія U2109.10.25 Північна Ірландія U21 2:0 Мальта U2109.09.25 Мальта U21 0:5 Греція U21
|0
|Група G
|Ігри І
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Норвегія U21
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|27.03.26 19:00 Норвегія U21 - Нідерланди U2118.11.25 Боснія і Герцеговина U21 0:1 Норвегія U2114.11.25 Ізраїль U21 0:3 Норвегія U2109.09.25 Норвегія U21 5:0 Словенія U21
|9
|2
|Ізраїль U21
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|31.03.26 19:00 Ізраїль U21 - Боснія і Герцеговина U2118.11.25 Ізраїль U21 3:1 Нідерланди U2114.11.25 Ізраїль U21 0:3 Норвегія U2110.10.25 Ізраїль U21 1:1 Словенія U2109.09.25 Нідерланди U21 2:2 Ізраїль U2105.09.25 Боснія і Герцеговина U21 0:0 Ізраїль U21
|6
|3
|Боснія і Герцеговина U21
|4
|1
|2
|1
|2 - 1
|27.03.26 19:00 Боснія і Герцеговина U21 - Словенія U2118.11.25 Боснія і Герцеговина U21 0:1 Норвегія U2114.10.25 Словенія U21 0:2 Боснія і Герцеговина U2110.10.25 Боснія і Герцеговина U21 0:0 Нідерланди U2105.09.25 Боснія і Герцеговина U21 0:0 Ізраїль U21
|5
|4
|Нідерланди U21
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|27.03.26 19:00 Норвегія U21 - Нідерланди U2118.11.25 Ізраїль U21 3:1 Нідерланди U2114.11.25 Нідерланди U21 2:0 Словенія U2110.10.25 Боснія і Герцеговина U21 0:0 Нідерланди U2109.09.25 Нідерланди U21 2:2 Ізраїль U21
|5
|5
|Словенія U21
|4
|0
|1
|3
|1 - 10
|27.03.26 19:00 Боснія і Герцеговина U21 - Словенія U2114.11.25 Нідерланди U21 2:0 Словенія U2114.10.25 Словенія U21 0:2 Боснія і Герцеговина U2110.10.25 Ізраїль U21 1:1 Словенія U2109.09.25 Норвегія U21 5:0 Словенія U21
|1
|Група H
|Ігри І
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Туреччина U21
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|31.03.26 17:00 Хорватія U21 - Туреччина U2118.11.25 Литва U21 1:2 Туреччина U2114.11.25 Туреччина U21 1:0 Україна U2114.10.25 Угорщина U21 1:1 Туреччина U2110.10.25 Туреччина U21 2:0 Литва U2109.09.25 Туреччина U21 1:1 Хорватія U21
|11
|2
|Хорватія U21
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|31.03.26 17:00 Хорватія U21 - Туреччина U2118.11.25 Угорщина U21 0:2 Хорватія U2113.11.25 Хорватія U21 4:0 Литва U2114.10.25 Хорватія U21 1:0 Україна U2109.09.25 Туреччина U21 1:1 Хорватія U21
|10
|3
|Україна U21
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|27.03.26 17:00 Україна U21 - Литва U2114.11.25 Туреччина U21 1:0 Україна U2114.10.25 Хорватія U21 1:0 Україна U2110.10.25 Україна U21 3:3 Угорщина U2105.09.25 Литва U21 0:4 Україна U21
|4
|4
|Угорщина U21
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|31.03.26 17:00 Угорщина U21 - Україна U2118.11.25 Угорщина U21 0:2 Хорватія U2114.10.25 Угорщина U21 1:1 Туреччина U2110.10.25 Україна U21 3:3 Угорщина U2109.09.25 Литва U21 1:1 Угорщина U21
|3
|5
|Литва U21
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|27.03.26 17:00 Україна U21 - Литва U2118.11.25 Литва U21 1:2 Туреччина U2113.11.25 Хорватія U21 4:0 Литва U2110.10.25 Туреччина U21 2:0 Литва U2109.09.25 Литва U21 1:1 Угорщина U2105.09.25 Литва U21 0:4 Україна U21
|1
|Група I
|Ігри І
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Австрія U21
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|27.03.26 17:00 Бельгія U21 - Австрія U2114.11.25 Австрія U21 1:0 Бельгія U2114.10.25 Австрія U21 0:2 Уельс U2110.10.25 Данія U21 1:1 Австрія U2108.09.25 Білорусь U21 2:3 Австрія U21
|7
|2
|Бельгія U21
|4
|2
|1
|1
|10 - 2
|27.03.26 17:00 Бельгія U21 - Австрія U2114.11.25 Австрія U21 1:0 Бельгія U2114.10.25 Бельгія U21 2:0 Данія U2110.10.25 Уельс U21 0:7 Бельгія U2104.09.25 Білорусь U21 1:1 Бельгія U21
|7
|3
|Данія U21
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|31.03.26 17:00 Данія U21 - Уельс U2118.11.25 Білорусь U21 0:1 Данія U2114.10.25 Бельгія U21 2:0 Данія U2110.10.25 Данія U21 1:1 Австрія U2108.09.25 Уельс U21 2:6 Данія U21
|7
|4
|Білорусь U21
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|27.03.26 17:00 Уельс U21 - Білорусь U2118.11.25 Білорусь U21 0:1 Данія U2114.11.25 Білорусь U21 3:0 Уельс U2108.09.25 Білорусь U21 2:3 Австрія U2104.09.25 Білорусь U21 1:1 Бельгія U21
|4
|5
|Уельс U21
|4
|1
|0
|3
|4 - 16
|27.03.26 17:00 Уельс U21 - Білорусь U2114.11.25 Білорусь U21 3:0 Уельс U2114.10.25 Австрія U21 0:2 Уельс U2110.10.25 Уельс U21 0:7 Бельгія U2108.09.25 Уельс U21 2:6 Данія U21
|3
