Невероятная Андорра и суперигра Англии. Состоялись матчи отбора к Евро U-21

31.03.26 19:00 Ізраїль U21 - Боснія і Герцеговина U21 18.11.25 Ізраїль U21 3:1 Нідерланди U21 14.11.25 Ізраїль U21 0:3 Норвегія U21 10.10.25 Ізраїль U21 1:1 Словенія U21 09.09.25 Нідерланди U21 2:2 Ізраїль U21 05.09.25 Боснія і Герцеговина U21 0:0 Ізраїль U21

27.03.26 19:00 Боснія і Герцеговина U21 - Словенія U21 18.11.25 Боснія і Герцеговина U21 0:1 Норвегія U21 14.10.25 Словенія U21 0:2 Боснія і Герцеговина U21 10.10.25 Боснія і Герцеговина U21 0:0 Нідерланди U21 05.09.25 Боснія і Герцеговина U21 0:0 Ізраїль U21

