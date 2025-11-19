Таблицы квалификации ЧЕ-2027 U-21. Турция и Хорватия оторвались от Украины
Хорватия на выезде обыграла Венгрию, а Турция в гостях победила Литву
Вечером 18 ноября 2025 года состоялись очередные матчи квалификации Евро-2027 U-21.
В группе с участием Украины U-21 состоялись два матча, и пройден экватор турнира.
Хорватия на выезде обыграла Венгрию (2:0), а Турция в гостях нанесла поражение Литве (2:1).
В турнирной таблице Турция (11 очков) и Хорватия (10) оторвались от Украины (4), Венгрии (3) и Литвы (1)
Сине-желтые весной 2026 года сыграют против Литвы (27 марта) и Венгрии (31 марта), а решающими станут матчи против Турции (26 сентября) и Хорватии (2 октября).
Квалификация Евро-2027 U-21
Группа H, 18 ноября 2025
Венгрия – Хорватия – 0:2
Голы: Гргич, 17, Туньич, 90
Литва – Турция – 1:2
Голы: Шлута, 75 – Хабешоглу, 1, 76
Турнирная таблица группы H
Результаты матчей 18 ноября 2025
Турнирные таблицы
