Таблицы квалификации ЧЕ-2027 U-21. Турция и Хорватия оторвались от Украины

Вечером 18 ноября 2025 года состоялись очередные матчи квалификации Евро-2027 U-21.

В группе с участием Украины U-21 состоялись два матча, и пройден экватор турнира.

Хорватия на выезде обыграла Венгрию (2:0), а Турция в гостях нанесла поражение Литве (2:1).

В турнирной таблице Турция (11 очков) и Хорватия (10) оторвались от Украины (4), Венгрии (3) и Литвы (1)

Сине-желтые весной 2026 года сыграют против Литвы (27 марта) и Венгрии (31 марта), а решающими станут матчи против Турции (26 сентября) и Хорватии (2 октября).

Квалификация Евро-2027 U-21

Группа H, 18 ноября 2025

Венгрия – Хорватия – 0:2

Голы: Гргич, 17, Туньич, 90

Литва – Турция – 1:2

Голы: Шлута, 75 – Хабешоглу, 1, 76

Турнирная таблица группы H

