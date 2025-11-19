Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Таблицы квалификации ЧЕ-2027 U-21. Турция и Хорватия оторвались от Украины
Евро U21
Венгрия U21
18.11.2025 21:00 – FT 0 : 2
Хорватия U21
Молодежные турниры
19 ноября 2025, 13:27 |
91
0

Таблицы квалификации ЧЕ-2027 U-21. Турция и Хорватия оторвались от Украины

Хорватия на выезде обыграла Венгрию, а Турция в гостях победила Литву

УАФ

Вечером 18 ноября 2025 года состоялись очередные матчи квалификации Евро-2027 U-21.

В группе с участием Украины U-21 состоялись два матча, и пройден экватор турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хорватия на выезде обыграла Венгрию (2:0), а Турция в гостях нанесла поражение Литве (2:1).

В турнирной таблице Турция (11 очков) и Хорватия (10) оторвались от Украины (4), Венгрии (3) и Литвы (1)

Сине-желтые весной 2026 года сыграют против Литвы (27 марта) и Венгрии (31 марта), а решающими станут матчи против Турции (26 сентября) и Хорватии (2 октября).

Квалификация Евро-2027 U-21

Группа H, 18 ноября 2025

Венгрия – Хорватия – 0:2

Голы: Гргич, 17, Туньич, 90

Литва – Турция – 1:2

Голы: Шлута, 75 – Хабешоглу, 1, 76

Турнирная таблица группы H

Результаты матчей 18 ноября 2025

Турнирные таблицы

По теме:
Невероятная Андорра и суперигра Англии. Состоялись матчи отбора к Евро U-21
Проблема для Жироны. Игрок сборной Украины получил серьезную травму
Франция минимально переиграла Фареры в квалификации Евро-2027 U-21
чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 статистические расклады сборная Венгрии по футболу U-21 сборная Литвы по футболу U-21 сборная Турции по футболу U-21 сборная Хорватии по футболу U-21 выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
