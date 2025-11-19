ЛУЧЕСКУ: «То, что я сделал в своей карьере, они не сделают и за 2000 лет!»

Наставник сборной Румынии Мирча Луческу дал пресс-конференцию после матча квалификации чемпионата мира с Сан-Марино, в котором его подопечные добыли победу со счетом 7:1:

«Мы должны постепенно возвращаться, а национальная сборная должна быть примером для клубов страны».

«Матч оставил у меня горький осадок. Это должен был быть праздник для команды и для румынского футбола. Но осталась горечь от того, что мы не заняли первое или хотя бы второе место. Нас ждет сложный плей-офф для всех без исключения.

Однако я могу сказать, что доволен тем, как ребята вернулись, даже если мы встретили команду, которая была намного ниже нашего уровня, даже если их игроки продемонстрировали готовность и волю.

Я видел их с Чехией, и там они играли гораздо лучше... или чехи не умели играть против них. Я доволен тем, как ведут себя ребята, их динамикой, готовностью атаковать пространство, комбинировать, играть в два касания, именно так должна играть румынская команда, это нас характеризует.

В этом плане мы превосходим многие европейские команды. Постепенно мы должны вернуться, а национальная команда должна быть примером для клубов страны. Даже если в чемпионате много иностранцев, мы не должны забывать о духе национальной команды»

«Эти ребята обладают потрясающим командным духом, но когда теряешь 8-9 игроков, он размывается».

«Если бы мы играли так же в начале второго тайма с Боснией... там мы испугались. За три минуты мы сделали 15 пасов сопернику, пока они не забили. Потом все уравновесилось, но мы говорим об ошибках детей из детского сада. Я отругал их, взял на себя ответственность за то, что не смог навязать им это настроение.

Команда Румынии не должна никого бояться. Этот страх сказывается на всех сферах, не только на футболе. Мы не имеем смелости противостоять собственному качеству, нашей личности, нашей силе. Это нужно донести до этих игроков: мы проиграли квалификацию из-за страха. Точно так же мы пропустили голы в Вене, например.

Соперники не были нам явно превосходны. Я был доволен тем, как они сыграли сегодня вечером. Я не дал им возможности, да и они сами не очень хотели. Теперь у них есть 3-4 месяца, чтобы подготовиться. Я сказал им, что они будут жить с последним результатом, и это даст повод для критики тем, кто будет их критиковать.

Мы находимся в конце сезона, у нас было много неудач с травмами: игроки, которые выбыли из строя по разным причинам, смены в команде, отсутствие формы, повторяющиеся травмы... мы потеряли важных игроков в центре обороны. Я убежден, что если бы они были там, все было бы по-другому.

Мы меняли 4-5 игроков каждые 3-4 дня. Эти ребята имеют отличный командный дух, но когда теряешь 8-9 игроков, он размывается. Нельзя требовать от кого-то немедленно адаптироваться в группе, сформированной с течением времени.

Никто не является титульным игроком потому, что кто-то так решил. Играет лучший, это моя цель. В течение 2-3 лет группа была одной и той же. Она росла, но в какой-то момент дела идут на спад. Нужно обновить команду. Сегодня вечером мне очень понравился Эйссат, ему 20 лет. Мне понравились и другие, но он выделялся»

«Независимо от того, с кем мы играем в стыковых матчах, мы должны сделать все, чтобы выиграть»

«У меня нет предпочтений в отношении соперника. Независимо от того, с кем мы играем в стыковых матчах, мы должны сделать все, чтобы выиграть. Мы победили Италию, когда она была чемпионом мира. Мы не прошли дальше, потому что потеряли Каматару и Балачи, как сейчас потеряли центральных защитников. Я не Мессия, я не могу творить чудеса! Я такой же человек, как и все, и стараюсь, как могу. Они знают, какое давление на них оказывается.

Завтра я пойду на жеребьевку, чтобы до марта мы могли открыто поговорить и положить конец этим дискуссиям. Многие делают передачи, используя мое имя, и целый час говорят только об этом. Хотя бы если бы они были честны, если бы анализировали профессиональные аспекты. Но когда ты влезаешь в вещи, которые вредят румынскому футболу или игрокам...».

«Я пришел с полной самоотдачей. Если я могу помочь, я помогаю. Если я чувствую, что больше не могу, я ухожу сам».

«Я слишком привязался к национальной команде. Я был капитаном только в национальной команде. Независимо от того, что делают другие, моя обязанность и ответственность – быть здесь. Нападки характеризуют тех, кто их высказывает, их неуважением. Есть черта, которую нельзя переступать.

То, что я сделал в своей карьере, они не сделают и за 2000 лет! Они пытаются всеми способами найти что-то и не находят ничего. Я сосредоточился на футболе, я не продавал матчи Секуриете или другим.

Я пришел со всей душой. Если я могу помочь, я помогаю. Если я чувствую, что больше не могу, я ухожу сам. Многие игроки ушли, и их нельзя вернуть... должна быть конкуренция. Вы упоминаете Рэзвана Маринf. Он должен показать, что он лучше других. У него было много ошибок, в том числе с Боснией.

Я прощаю, если он понимает определенные вещи. Моя миссия не в том, чтобы кого-то защищать, а в том, чтобы построить команду. У меня нет всех молодых игроков, которых я хотел бы иметь. Поэтому я говорю об Эйссате. Надеюсь увидеть его в чемпионате Румынии.

Я пытался все объяснить, хотя все, что я говорю, подвергается интерпретации. Это проблема тех, кто анализирует. Я их понимаю, у них есть имя, и они должны делать свои передачи с этим именем»