Финляндия U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура молодежного чемпионата Европы
15 июня в 19:00 состоится матч 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.
На стадионе в городе Кошице встретятся Финляндия U-21 и Украина U-21.
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Ранее в первом туре группы D Украина уступила Дании (2:3), а Финляндия и Нидерланды разошлись миром (2:2).
Дания возглавляет группу с 3 очками, далее идут Финляндия и Нидерланды (по 1 пункту), Украина замыкает квартет (0 баллов).
Затем команде Унаи Мельгосы предстоит провести матч 3-го тура против Нидерландов (18 июня).
Финляндия U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Владислав Ванат, 28 мин
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