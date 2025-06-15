15 июня в 19:00 состоится матч 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе в городе Кошице встретятся Финляндия U-21 и Украина U-21.

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Ранее в первом туре группы D Украина уступила Дании (2:3), а Финляндия и Нидерланды разошлись миром (2:2).

Дания возглавляет группу с 3 очками, далее идут Финляндия и Нидерланды (по 1 пункту), Украина замыкает квартет (0 баллов).

Затем команде Унаи Мельгосы предстоит провести матч 3-го тура против Нидерландов (18 июня).

Финляндия U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Владислав Ванат, 28 мин