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Молодежные турниры
15 июня 2025, 19:53 |
2108
0

Финляндия U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура молодежного чемпионата Европы

15 июня 2025, 19:53 |
2108
0
Финляндия U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

15 июня в 19:00 состоится матч 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе в городе Кошице встретятся Финляндия U-21 и Украина U-21.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ранее в первом туре группы D Украина уступила Дании (2:3), а Финляндия и Нидерланды разошлись миром (2:2).

Дания возглавляет группу с 3 очками, далее идут Финляндия и Нидерланды (по 1 пункту), Украина замыкает квартет (0 баллов).

Затем команде Унаи Мельгосы предстоит провести матч 3-го тура против Нидерландов (18 июня).

Финляндия U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Владислав Ванат, 28 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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