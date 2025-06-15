Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Милана возглавит сборную Италии. Романо подтвердил
Чемпионат мира
15 июня 2025, 00:34 | Обновлено 15 июня 2025, 00:38
527
4

Легенда Милана возглавит сборную Италии. Романо подтвердил

Новым главным тренером скуадры адзурры станет Дженнаро Гаттузо

15 июня 2025, 00:34 | Обновлено 15 июня 2025, 00:38
527
4
Легенда Милана возглавит сборную Италии. Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Итальянский футбольный специалист Дженнаро Гаттузо вскоре возглавит национальную сборную Италии, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

На посту главного тренера «скуадры адзурры» легендарный в прошлом игрок заменит Лучано Спаллетти.

Гаттузо известен в футбольном мире своими выступлениями за «Милан». В роли тренера Дженнаро работал во главе «россонери», а также в «Наполи», «Валенсии», «Марселе» и «Хайдуке», в котором провел весь сезон 2024/25, после чего был уволен.

Ранее возглавлять национальную сборную Италии отказался Клаудио Раньери.

По теме:
ФОТО. Бекхэм получил звание, о котором он мечтал всю жизнь
ОФИЦИАЛЬНО. БК Запорожье определился с главным тренером
Попрощался с командой в Вайбере. На сборы Заря поедет с новым тренером
Дженнаро Гаттузо сборная Италии по футболу назначение тренера Фабрицио Романо Милан
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный может помочь Борнмуту установить сразу два трансферных рекорда
Футбол | 14 июня 2025, 17:59 12
Забарный может помочь Борнмуту установить сразу два трансферных рекорда
Забарный может помочь Борнмуту установить сразу два трансферных рекорда

Известно, что на украинца нацелен ПСЖ

Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
Футбол | 14 июня 2025, 07:50 13
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб

«Бешикташ» интересуется украинцем

Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
Волейбол | 14.06.2025, 11:00
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты выкупили контракт Жана Педросо у бразильского клуба
Футбол | 15.06.2025, 00:12
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты выкупили контракт Жана Педросо у бразильского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты выкупили контракт Жана Педросо у бразильского клуба
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
Бокс | 14.06.2025, 01:55
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Kапітошkа
Ох і цирк)))
Ответить
+2
Перший Серед Рівних
Бажаю успіху, Гаттузо!
Ответить
0
vitaha33
Капець Італії... Там бачу дятли футболом керують не гірші наших.. 
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
В Федерации футбола Италии в свою сборную походу вообще не верят. Нашли козла отпущения, чтоб на него все повесить.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
13.06.2025, 07:46 6
Бокс
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
14.06.2025, 08:40 1
Футбол
Чемпионы мира вырвали победу на тай-брейке в матче Лиги наций по волейболу
Чемпионы мира вырвали победу на тай-брейке в матче Лиги наций по волейболу
13.06.2025, 10:40
Волейбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик так и не смог это сделать. О какой силе идет речь?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик так и не смог это сделать. О какой силе идет речь?»
14.06.2025, 05:25 3
Бокс
Хаби Алонсо должен выбрать футболиста, который заменит Беллингема
Хаби Алонсо должен выбрать футболиста, который заменит Беллингема
13.06.2025, 20:54
Футбол
Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро
Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро
13.06.2025, 05:00 4
Футбол
Ямаль выступил категорически против трансфера, о котором мечтает Флик
Ямаль выступил категорически против трансфера, о котором мечтает Флик
14.06.2025, 00:59 16
Футбол
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
14.06.2025, 09:21 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем