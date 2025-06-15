Легенда Милана возглавит сборную Италии. Романо подтвердил
Новым главным тренером скуадры адзурры станет Дженнаро Гаттузо
Итальянский футбольный специалист Дженнаро Гаттузо вскоре возглавит национальную сборную Италии, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
На посту главного тренера «скуадры адзурры» легендарный в прошлом игрок заменит Лучано Спаллетти.
Гаттузо известен в футбольном мире своими выступлениями за «Милан». В роли тренера Дженнаро работал во главе «россонери», а также в «Наполи», «Валенсии», «Марселе» и «Хайдуке», в котором провел весь сезон 2024/25, после чего был уволен.
Ранее возглавлять национальную сборную Италии отказался Клаудио Раньери.
🚨🇮🇹 BREAKING: Gennaro Gattuso has agreed to become new Italy national team head coach.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2025
Gattuso will replace Luciano Spalletti with immediate effect, agreement done. pic.twitter.com/BboQdULd8N
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