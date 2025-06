Легенда Милана возглавит сборную Италии. Романо подтвердил

Итальянский футбольный специалист Дженнаро Гаттузо вскоре возглавит национальную сборную Италии, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

На посту главного тренера «скуадры адзурры» легендарный в прошлом игрок заменит Лучано Спаллетти.

Гаттузо известен в футбольном мире своими выступлениями за «Милан». В роли тренера Дженнаро работал во главе «россонери», а также в «Наполи», «Валенсии», «Марселе» и «Хайдуке», в котором провел весь сезон 2024/25, после чего был уволен.

Ранее возглавлять национальную сборную Италии отказался Клаудио Раньери.

