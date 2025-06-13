Украина U-21 хорошо сыграла с Данией, но ей все-таки не хватало главного…

Накануне молодежная сборная Украины стартовала на чемпионате Европы U-21, финальную часть которого с 11 по 28 июня принимает Словакия. Первым оппонентом подопечных Унаи Мельгосы оказалась сборная Дании U-21. Матч, который до его начала многие эксперты рассматривали преимущественно как лобовой в битве за второе место (фаворитом квартета у букмекеров считалась молодежка из Нидерландов) в группе, казалось бы, должен был завершаться в пользу «сине-желтых», или хотя бы вничью, но… Голы на 81-й и 87-й минутах в исполнении датчан позволили сопернику нашей сборной перевернуть ход поединка с ног на голову и завершить его собственной победой со счетом 3:2.

Очевидно, что после такой игры у многих болельщиков нашей команды остались двоякие впечатления: с одной стороны команда Мельгосы точно не ударила в грязь лицом и выглядела более чем достойно, но с другой… Если разбираться скрупулезно, то в целом и победу Дании ни в коей мере нельзя называть случайной или незаслуженной. Впрочем, давайте пройдемся, что называется, по порядку…

Неоптимальный стартовый состав

На Евро U-21 Мельгоса повез весьма впечатляющий состав, если оценивать имена по меркам современного украинского футбола. В этой команде есть и свои «звезды», и свои «звездочки», и просто те, кто подает большие надежды в отечественном сегменте игры № 1. Поэтому в целом фанаты «сине-желтых» перед игрой абсолютно не разделяли мнение букмекеров. Первые видели безоговорочным фаворитом своих любимцев, а вот вторые в целом склонялись к тому, что шансы датчан на победу выглядят как-то повыше.

Первые мысли о том, что букмекеры могут оказаться правы пришли сразу после того, как удалось узнать стартовый состав на игру, ставку на которой сделал Мельгоса. Прежде всего, стоит отмечать отсутствие в составе нашей команды трех исполнителей, с которыми молодежной сборной Украины, очевидно, было бы куда проще достигать положительного результата.

facebook.com/uafukraine. Владимир Салюк – один из тех, кого не оказалось в старте, вопреки ожиданиям

Прежде всего, в старте не оказалось правого фулбека «Ворсклы» Ильи Крупского, который с нового сезона переходит выступать за «Металлист 1925». 20-летний защитник банально не успел завершить процедуру восстановления, а потому тренерский штаб во главе с Мельгосой решил довериться на правой «бровке» Виталию Роману из «Руха», который в клубной команде все-таки гораздо чаще действует на противоположном фланге. Нельзя сказать, что Роман прямо уж провалил матч, однако эффективности его работы было откровенно недостаточно, и цифры Wyscout это подтверждают – в активе Виталия только 33 действия за 55 минут на поле с весьма скромным, как для фулбека, КПД в 61%. При этом, ни одного кросса в штрафную, или даже успешной обводки болельщики и тренерский штаб сборной от Романа так и не дождались, поэтому его замена в начале второго тайма оказалась более чем «читаемой».

По той же причине, что и Крупскому, не нашлось место в стартовом составе и полпреду АПЛ в нашей молодежке Егору Ярмолюку из «Брентфорда». 21-летний полузащитник вышел на последние полчаса и сразу добавил в центре поля солидности: 89% эффективности действий (25 успешных из 28), 100% точности в передачах (20/20), 83% выигранных единоборств (5 из 6). Очевидно, если бы Ярмолюк сыграл больше игрового времени, это повысило бы для сборной Украины U-21 шансы на положительный итоговый результат…

Да и в центре обороны мало кто рассчитывал увидеть с первых минут Эдуарда Козика. 22-летний центрбек «Шахтера», отыгравший сезон-2024/25 на правах аренды в «Колосе», не играл в квалификации на Евро U-21, однако в предтурнирных спаррингах, очевидно, настолько убедил Мельгосу и его ассистентов в своей состоятельности, что те предпочли оставить в запасе и Салюка, и Михавко… Учитывая 13 потерь мяча, 9 из которых случились на своей половине поля, а также общую отнюдь невысокую эффективность работы Козика (68% удачных действий), итоговое решение тренерского штаба сборной Украины U-21 по этой позиции вряд ли можно называть удачным, и скорее всего, в следующих поединках в паре с Батаговым в центре обороны объявится Салюк, которого против датчан тренеры все-таки бросили в бой на 63-й минуте, после чего Козик сместился на правый фланг.

Качественный футбол, за который не было стыдно

Впрочем, несмотря на проблемы с составом, сборная Украины U-21 показала футбол, за который точно не было стыдно. В первом тайме наша команда значительно превосходила в остроте моментов своих оппонентов из Дании, хотя уж слишком зрелищным футбол в этом временном отрезке не был точно. Тем не менее, Украина выиграла первую 45-минутку со счетом 1:0, и это было абсолютно заслуженно, даже с точки зрения статистики: 0,78:0,2 по xG, 54%:46% по владению мячом, 6:4 по ударам.

Но что очень понравилось в первом тайме – так это динамизм в исполнении нашей сборной. Команда Мельгосы не стремилась играть только в короткий, или только в длинный пас, а гармонично использовала то одну стилистику ведения игры, то другую – в зависимости от того, как складывались обстоятельства на поле. Да и в целом наши существенно превосходили датчан по интенсивности передач. Если украинцы в среднем на минуту владения выполняли почти по 4,5 паса, то датчане могли похвастаться показателем в 3,9. Во втором тайме цифры в этом компоненте практически сравнялись (4,4 против 4,3 все еще в пользу сборной Украины U-21), вследствие чего наше преимущество уже абсолютно не ощущалось.

Почему так произошло? Например, Юрий Мороз в эксклюзивном комментарии Sport.ua согласился с мнением, что во втором тайме «сине-желтые» подсели в аспекте функциональной готовности, но это точно не единственный фактор, почему датчанам удалось переломить ход матча в свою пользу, о чем мы поговорим чуть ниже.

Здесь же хочется подчеркнуть, что даже после того, как Дания в первый раз сравняла счет, наша молодежка продолжала стремиться забить еще, и это ей удалось. Что правда, практически сразу подопечные Мельгосы опять пропустили, но… В желании, самоотдаче (наши выиграли 50,3% единоборств в матче, в то время как соперник – только 45,3%) и стремлении доминировать (в интервале с 61-й по 75-ю минуты Украина U-21 добилась максимального показателя во владении мячом в этой игре для обеих команд – 70%) «сине-желтые» точно выглядели очень и очень достойно. Особенно в центре поля выделялся автор двух ассистов Олег Очеретько, который также выполнил 6 передач в финальную треть (4 – точные) и 6 пасов в штрафную соперника (5 – точных), оказавшись, по нашим данным, после игры «на карандаше» сразу у нескольких скаутов. Именно поэтому у многих после завершения игры и сложилось впечатление, что итоговое поражение оказалось абсолютно незаслуженным, а победа датчан – чем-то из области банального фарта.

Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Очеретько был признан лучшим игроком матча

Тим-менеджмент Дании U-21 оказался куда более эффективным

Однако, Дания U-21 выиграла этот матч отнюдь не только из-за отсутствия везения у соперника, хотя такую версию после матча озвучивало сразу несколько игроков нашей сборной (например, Назар Волошин и Руслан Нещерет).

Датчане во втором тайме действительно сумели преобразиться. Соперник не делал явного акцента на владение мячом, однако старался максимально быстро доставлять мяч в опасные зоны, а еще – тренерскому штабу датчан удалось очень эффективно выстроить тим-менеджмент. В этой игре практически все замены у Дании U-21 состоялись в тот момент, когда они могли принести пользу.

Судите сами: Клемент Бишофф вышел на замену на 57-й минуте, а на 63-й ему удалось забить первый мяч своей команды, сделав счет 1:1. Уильям Бевинг забил украинцам на 81-й минуте, сделав счет 2:2, а спустя минуту покинул поле, будучи замененным. Да и третий мяч в наши ворота отправил нападающий Уильям Осула, который вышел на замену за 17 минут до того, как сумел отличиться…

Getty Images/Global Images Ukraine. Уильям Осула принес Дании U-21 победу

Эффективность замен у Дании оказалась впечатляющей, а вот у Украины… Однозначно усилил игру и добавил команде солидности, о чем уже упоминалось выше, только Егор Ярмолюк. Богдан Вьюнник привычно много активничал, но не менее привычно – без конечной пользы для команды. Квасница за 10 минут не успел показать ровным счетом ничего, а вот замену Салюка можно трактовать, как признание тренерским штабом неудачности первоначального решения с Романом на правом фланге. К тому же, поначалу Украине пришлось перестраиваться, вследствие чего в оборону на время отошел Брагару, и это привело к голу Бишоффа… И только когда в центр обороны вышел Салюк, на правый фланг сместился Козик, имеющий практику выступления на фланге как в «Шахтере», так и в «Колосе».

Для позитивного результата не хватило главного на уровне молодежек…

Отдавая должное нашей сборной за желание бороться и показывать хороший футбол, а также заслуженно выделяя некоторых ее игроков, особенно Очеретько и Батагова, оставивших о себе крайне хорошее впечатление, нельзя не говорить и о главной проблеме, которая во многом привела нас к поражению.

Да, сборная Украины фрагментами действительно тотально контролировала мяч (70% во второй трети второго тайма), выглядела лучше соперника в единоборствах, превосходила в интенсивности передач, и в целом выполнила их больше, чем датчане (443 против 383), причем еще и с лучшей точностью (85% против 81%), но… В очередной раз мы наступили на одни и те же грабли – слишком часто пасы наших игроков были просто для статистики, или как любят говорить в подобных случаях критиканы, для «галочки».

Судите сами: из 443 пасов футболисты сборной Украины U-21 вперед выполнили только 128. Иными словами, только одна из 3,5 передач нашей команды в среднем шла вперед. У Дании U-21 при общем числе пасов в 383 вперед были направлены 141, то есть даже в абсолютном выражении больше, чем у нас. А если усреднять, то соперник команды Мельгосы отдавал вперед по одной передаче из 2,7 выполненных вообще. При этом, по точности пасов вперед датчане превзошли наших – 75% против 73%. Так что здесь речь шла как о количественном, так и о качественном преимуществе у соперника.

Аналогичная «картинка» в статистике просматривается и по передачам в финальную треть, и по передачам с продвижением мяча. Упрощая, можно констатировать следующее: сборная Дании U-21, хоть проигрывая в счете, хоть при ничейном исходе, не боялась нагнетать опасность, старалась идти вперед и нащупывать наши слабости, заставлять соперников ошибаться. Наши же футболисты очень часто не решались идти на риск, не брали инициативу на себя, придерживая мяч и отдавая предпочтение командным взаимодействиям в первой и второй третях поля.

Чтобы оценить ситуацию наглядно, достаточно посмотреть на графику, отвечающую за средние позиции игроков в момент приема мяча: если у нас почти вся команда сгруппировывалась во второй трети, где было выполнено 55% пасов, то у датчан аж четверо игроков (учитывая замены), как правило, находились на границе второй и финальной третей поля, причем в последней у скандинавов было выполнено аж 33% от общего числа передач (в то время как у нас только 17%)!

Очевидно, что футбол, как игра, прежде всего интересен для болельщиков именно желанием команды забивать как можно больше. А для этого нужно рисковать, действовать более раскованно и изобретательно впереди. В то же время, стоит отмечать, что для юношеского и молодежного футбола в принципе прагматизм не слишком-то свойственен, поэтому Дания U-21, которая весь матч стремилась сперва отыграться, а затем и вырвать победу, точно не получила свои три очка просто так. Наш соперник заслужил этот результат, а вот Унаи Мельгосе и его ассистентам будет над чем поработать со своими подопечными, чтобы те в следующих играх турнира все же старались куда больше работать над реализацией своего собственного атакующего потенциала, нежели над подавлением потуг соперника и в целом уже практически бесполезном в наше время контролем мяча посредством многочисленных поперечных передач…