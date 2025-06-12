«Не было везения». Хавбек Украины U-21 оценил поражение в матче Евро

Сборная Украины U-21 начала молодежный чемпионат Европы матчем против Дании. Встреча завершилась со счетом 2:3, голы в составе команды Унаи Мельгосы забили Волошин и Брагару.

Игру прокомментировал хавбек Назар Волошин.

«Очень тяжелый матч, отдали все силы. Немного не повезло, но Дания – хорошая команда. Будем работать дальше. Мой гол? Забил Очеретько по сути, я просто не видел и добил. Он не обиделся, все нормально».

«Не могу сказать, что не хватало сил, но не всегда успевали за Данией, которая подняла темп. Теперь думаем про следующий матч, продолжаем работать», – сказал Волошин.

Далее Украина сыграет против Финляндии и Нидерландов.