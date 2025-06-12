Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Не было везения». Хавбек Украины U-21 оценил поражение в матче Евро
Молодежные турниры
12 июня 2025, 21:15 | Обновлено 12 июня 2025, 21:49
977
4

«Не было везения». Хавбек Украины U-21 оценил поражение в матче Евро

Волошин дал комментарий после игры

12 июня 2025, 21:15 | Обновлено 12 июня 2025, 21:49
977
4
«Не было везения». Хавбек Украины U-21 оценил поражение в матче Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины U-21 начала молодежный чемпионат Европы матчем против Дании. Встреча завершилась со счетом 2:3, голы в составе команды Унаи Мельгосы забили Волошин и Брагару.

Игру прокомментировал хавбек Назар Волошин.

«Очень тяжелый матч, отдали все силы. Немного не повезло, но Дания – хорошая команда. Будем работать дальше. Мой гол? Забил Очеретько по сути, я просто не видел и добил. Он не обиделся, все нормально».

«Не могу сказать, что не хватало сил, но не всегда успевали за Данией, которая подняла темп. Теперь думаем про следующий матч, продолжаем работать», – сказал Волошин.

Далее Украина сыграет против Финляндии и Нидерландов.

По теме:
Евро-2025 U-21. Матчи 1-го тура, 12 июня. Смотреть онлайн LIVE
Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Дании U21
сборная Украины по футболу U-21 Евро-2025 U-21 сборная Дании по футболу U-21 Назар Волошин Украина - Дания
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть
Футбол | 12 июня 2025, 07:38 31
Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть
Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть

Нападающий готов играть за сборную Украины

Интерес Лидса к Ванату весьма серьезен. От решения Динамо ничего не зависит
Футбол | 12 июня 2025, 11:45 39
Интерес Лидса к Ванату весьма серьезен. От решения Динамо ничего не зависит
Интерес Лидса к Ванату весьма серьезен. От решения Динамо ничего не зависит

Ранее Игорь Суркис уже блокировал переезд на Туманный Альбион некоторых лидеров киевской команды

КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
Бокс | 12.06.2025, 08:08
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
Украина U-21 – Дания U-21 – 2:3. Неудача на старте Евро. Видео голов, обзор
Футбол | 12.06.2025, 20:59
Украина U-21 – Дания U-21 – 2:3. Неудача на старте Евро. Видео голов, обзор
Украина U-21 – Дания U-21 – 2:3. Неудача на старте Евро. Видео голов, обзор
Георгий СУДАКОВ: «Шахтер – лучшая команда Украины по качеству игроков»
Футбол | 12.06.2025, 18:45
Георгий СУДАКОВ: «Шахтер – лучшая команда Украины по качеству игроков»
Георгий СУДАКОВ: «Шахтер – лучшая команда Украины по качеству игроков»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MCD-MEL
Ніби Сурків в казіно грав) не пощастило))
Ответить
-1
a.fedorenko1953
Знову везіня не вистачає? Ви що там у рулетку граєте.....     За .......... Ну на.......
Ответить
-2
Iigor6583
Потрібно  перти плуга, а не надіятись на 'везіння". Грулі тихохідні, бездарні блін.
Ответить
-3
Lev5455
та яйця вам мішають. Збирайте чемодани чемпіони Київської області. 
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Договорились. Судаков выбрал себе топовый клуб, в который перейдет
Договорились. Судаков выбрал себе топовый клуб, в который перейдет
11.06.2025, 02:13 9
Футбол
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
11.06.2025, 07:48 7
Футбол
Александр УСИК: «Это просто мусор, я на такое не реагирую вообще»
Александр УСИК: «Это просто мусор, я на такое не реагирую вообще»
11.06.2025, 06:16
Бокс
Эдди ХИРН: «Этот парень – ночной кошмар для боксерского мира»
Эдди ХИРН: «Этот парень – ночной кошмар для боксерского мира»
11.06.2025, 01:55
Бокс
Восемь мячей от Нидерландов. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ
Восемь мячей от Нидерландов. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ
11.06.2025, 06:23 1
Футбол
Реал получил предложение по трансферу Лунина. Перес дал четкий ответ
Реал получил предложение по трансферу Лунина. Перес дал четкий ответ
11.06.2025, 07:15 3
Футбол
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
11.06.2025, 22:00 36
Волейбол
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
11.06.2025, 02:37 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем