Руслан НЕЩЕРЕТ: «Нам не повезло»

Голкипер сборной Украины U-21 Руслан Нещерет в комментарии для «Суспільне Спорт» подытожил игру 1-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы со сборной Дании, в котором его команда уступила со счетом 2:3:

«В первом тайме контролировали игру и переиграли их полностью. Во втором пропустили очень необязательные голы. Немного не повезло, но это футбол и такое бывает. С хорошим настроением нужно подходить к следующей игре.

Мы показали достойный футбол. Нам не повезло, а все остальное мне понравилось: самоотдача, то, как мы контролировали игру. Бывают моменты, когда ты сам не ожидаешь, что такое может залететь.

Не сказал бы, что мы прямо подсели. У нас был выход один на один, когда Вьюнник не забил. Затем мы забили во второй раз. Не говорю, что мы расслабились, но у них вышли свежие креативные футболисты в центр поля и они начали больше контролировать игру.

Тренер сказал: молодцы, это то, что он хочет от нас видеть, несмотря на результат. Мы движемся дальше. С хорошим настроением будем подходить (прим. – к следующему матчу) и забывать эту игру».

Ранее сообщалось о том, что Очеретько прокомментировал игру со сборной Дании.