Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан НЕЩЕРЕТ: «Нам не повезло»
Сборная УКРАИНЫ
13 июня 2025, 09:27 |
317
1

Руслан НЕЩЕРЕТ: «Нам не повезло»

Украинский голкипер прокомментировал матч с Данией

13 июня 2025, 09:27 |
317
1
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Нам не повезло»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Нещерет

Голкипер сборной Украины U-21 Руслан Нещерет в комментарии для «Суспільне Спорт» подытожил игру 1-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы со сборной Дании, в котором его команда уступила со счетом 2:3:

«В первом тайме контролировали игру и переиграли их полностью. Во втором пропустили очень необязательные голы. Немного не повезло, но это футбол и такое бывает. С хорошим настроением нужно подходить к следующей игре.

Мы показали достойный футбол. Нам не повезло, а все остальное мне понравилось: самоотдача, то, как мы контролировали игру. Бывают моменты, когда ты сам не ожидаешь, что такое может залететь.

Не сказал бы, что мы прямо подсели. У нас был выход один на один, когда Вьюнник не забил. Затем мы забили во второй раз. Не говорю, что мы расслабились, но у них вышли свежие креативные футболисты в центр поля и они начали больше контролировать игру.

Тренер сказал: молодцы, это то, что он хочет от нас видеть, несмотря на результат. Мы движемся дальше. С хорошим настроением будем подходить (прим. – к следующему матчу) и забывать эту игру».

Ранее сообщалось о том, что Очеретько прокомментировал игру со сборной Дании.

По теме:
ОЧЕРЕТЬКО: «Матч был у нас в руках, но допустили много ошибок»
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
Капитан Дании U-21: «Важная победа. Украина – прямой соперник в группе»
Руслан Нещерет Украина - Дания сборная Украины по футболу U-21 сборная Дании по футболу U-21 чемпионат Европы по футболу U-21
Даниил Кирияка Источник: Суспільне | Новини
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона
Футбол | 12 июня 2025, 17:29 3
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона

4 клуба получили аттестаты, сезон начнется 2 августа

Юрген КЛОПП: «Я шокирован и опустошен этим»
Футбол | 13 июня 2025, 05:21 0
Юрген КЛОПП: «Я шокирован и опустошен этим»
Юрген КЛОПП: «Я шокирован и опустошен этим»

Немецкий тренер – о трагедии в Ливерпуле

У Ильи затуманилось в голове. В Англии отреагировали на трансфер Забарного
Футбол | 12.06.2025, 23:22
У Ильи затуманилось в голове. В Англии отреагировали на трансфер Забарного
У Ильи затуманилось в голове. В Англии отреагировали на трансфер Забарного
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
Футбол | 12.06.2025, 09:33
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
«Не было везения». Хавбек Украины U-21 оценил поражение в матче Евро
Футбол | 13.06.2025, 03:55
«Не было везения». Хавбек Украины U-21 оценил поражение в матче Евро
«Не было везения». Хавбек Украины U-21 оценил поражение в матче Евро
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sp-0007043
Вам не пощастило? Менталітет у вас дерьмовий бо вийшли вперед і одразу сіли в оборону. Коли до вас діййде вже що на один гол більше це не перевага бо можна пропустити в будь який момент і не один м'яч 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
12.06.2025, 08:08 3
Бокс
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
11.06.2025, 08:56 4
Футбол
Известный тренер назвал имя того, кто заменит Реброва в сборной Украины
Известный тренер назвал имя того, кто заменит Реброва в сборной Украины
11.06.2025, 11:04
Футбол
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
13.06.2025, 06:23 2
Футбол
Металлист 1925 определился с новым тренером. Идут сложные переговоры
Металлист 1925 определился с новым тренером. Идут сложные переговоры
11.06.2025, 20:17 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Боксер из Украины проведет бой в андеркарде Усик – Дюбуа 2
ОФИЦИАЛЬНО. Боксер из Украины проведет бой в андеркарде Усик – Дюбуа 2
11.06.2025, 19:41
Бокс
Ямаль сообщил Барсе, кого необходимо купить. Из-за этого Рафинья хочет уйти
Ямаль сообщил Барсе, кого необходимо купить. Из-за этого Рафинья хочет уйти
12.06.2025, 00:40 2
Футбол
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
13.06.2025, 07:46 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем