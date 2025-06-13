ОЧЕРЕТЬКО: «Матч был у нас в руках, но допустили много ошибок»
Украинская команда уступила в первом матче ЧЕ U-21
Футболист сборной Украины U-21 Олег Очеретько прокомментировал матч против сборной Дании в первом туре чемпионата Европы U-21. В течение поединка Олег оформил два ассиста, однако этого оказалось недостаточно для победы – 2:3.
После матча Очеретько получил награду лучшего игрока поединка.
«Думаю, что мы играли хорошо. Вели игру, больше контролировали мяч, но допустили много ненужных ошибок. В целом матч был у нас в руках. Просто надо было хорошо сыграть в обороне и при этом не отступить от своей игры.
На стадионе была замечательная атмосфера, ведь мы в Украине играем почти без болельщиков. Поэтому такая атмосфера очень нравится – когда наши сторонники нас поддерживают», – ответил Очеретько.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Караваев очень высоко оценил сезон киевлян
Клубный чемпионат мира будет представлен многими известными футболистами