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Молодежные турниры
13 июня 2025, 09:19 | Обновлено 13 июня 2025, 09:20
227
0

ОЧЕРЕТЬКО: «Матч был у нас в руках, но допустили много ошибок»

Украинская команда уступила в первом матче ЧЕ U-21

13 июня 2025, 09:19 | Обновлено 13 июня 2025, 09:20
227
0
ОЧЕРЕТЬКО: «Матч был у нас в руках, но допустили много ошибок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Очеретько

Футболист сборной Украины U-21 Олег Очеретько прокомментировал матч против сборной Дании в первом туре чемпионата Европы U-21. В течение поединка Олег оформил два ассиста, однако этого оказалось недостаточно для победы – 2:3.

После матча Очеретько получил награду лучшего игрока поединка.

«Думаю, что мы играли хорошо. Вели игру, больше контролировали мяч, но допустили много ненужных ошибок. В целом матч был у нас в руках. Просто надо было хорошо сыграть в обороне и при этом не отступить от своей игры.

На стадионе была замечательная атмосфера, ведь мы в Украине играем почти без болельщиков. Поэтому такая атмосфера очень нравится – когда наши сторонники нас поддерживают», – ответил Очеретько.

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сборная Дании по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Украина - Дания Евро-2025 U-21 Олег Очеретько
Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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