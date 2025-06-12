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Евро U21
Чехия U21
12.06.2025 22:00 – FT 1 : 3
Англия U21
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12 июня 2025, 23:59 | Обновлено 13 июня 2025, 01:23
493
1

Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет

Украина уступила Дании, а Нидерланды спасли игру против Финляндии

12 июня 2025, 23:59 | Обновлено 13 июня 2025, 01:23
493
1
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
Getty Images/Global Images Ukraine

В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21.

12 июня состоялись 4 поединка 1-го тура континентального первенства.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На стадионе «Татран» в городе Прешов Украина U-21 уступила Дании U-21 (2:3). Сине-желтые дважды вели в счете, но пропустили два гола в конце игры.

В другом матче группы вничью сыграли Финляндия U-21 и Нидерланды U-21 (2:2), причем оранжевые сумели отыграть два мяча.

Дания возглавила группу с 3 очками, далее идут Финляндия и Нидерланды (по 1 пункту), Украина замыкает квартет (0 баллов).

Далее на групповом этапе украинцы сыграют против Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

В другой группе Германия разгромила Словению (3:0) с хет-триком Ника Вольтемаде, а Англия переиграла Чехию (3:1).

Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

16 участников были разделены на 4 группы по 4 сборные. Две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, затем состоятся полуфиналы и финал.

Евро-2025 U-21. 1-й тур, 12 июня

19:00. Украина U-21 – Дания U-21 – 2:3

Голы: Волошин, 22, Брагару, 78 – Бишофф, 63, Вик, 81, Осула, 85

22:00. Германия U-21 – Словения U-21 – 3:0

Голы: Вольтемаде, 19, 42, 82 (пен)

22:00. Финляндия U-21 – Нидерланды U-21 – 2:2

Голы: Терхо, 25, Кескинен, 28 – Валенте, 59, Поку, 90+3

22:00. Чехия U-21 – Англия U-21 – 1:3

Голы: Фила, 51 – Эллиотт, 39, Роу, 48, Крессуэлл, 76

Турнирные таблицы после 1-го тура

Инфографика

19:00. Украина U-21 – Дания U-21 – 2:3

22:00. Германия U-21 – Словения U-21 – 3:0

22:00. Финляндия U-21 – Нидерланды U-21 – 2:2

22:00. Чехия U-21 – Англия U-21 – 1:3

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Чарли Крессуэлл (Англия U21).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Фила (Чехия U21).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Роу (Англия U21).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Англия U21).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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MaximusOne
Та які шанси на вихід, сьогодні хоть трохи в атаці получалось, а шо буде коли в атаці не буде получатись ?
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