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Евро U21
Италия U21
11.06.2025 22:00 – FT 1 : 0
Румыния U21
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Молодежные турниры
12 июня 2025, 00:35 | Обновлено 12 июня 2025, 00:56
57
0

Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции

Вечером 11 июня состоялись поединки 1-го тура чемпионата Европы U-21

12 июня 2025, 00:35 | Обновлено 12 июня 2025, 00:56
57
0
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В Словакии начался финальный турнир Евро-2025 U-21, одним из участников которого является молодежная сборная Украины U-21.

В первый игровой день 11 июня прошли 4 поединка 1-го тура континентального первенства.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

В первом туре Испания вырвала победу у Словакии (3:2), а Италия обыграла Румынию (1:0),

В другой группе Грузия нанесла сенсационное поражение Польше (2:1), а Португалия и Франция разошлись миром (0:0).

Сборная Украины U-21 стартует на турнире 12 июня в 19:00 матчем против команды Дании.

Евро-2025 U-21

1-й тур, 11 июня

19:00. Словакия U-21 – Испания U-21 – 2:3

Голы: Копасек, 48, Суслов, 53 (пен) – Пубиль, 16, Джозеф, 18, Таррега, 90

22:00. Италия U-21 – Румыния U-21 – 1:0

Гол: Бальданци, 26

22:00. Польша U-21 – Грузия U-21 – 1:2

Голы: Калузински, 73 (пен) – Ломинадзе, 55, Гордезиани, 90+4

22:00. Португалия U-21 – Франция U-21 – 0:0

Турнирные таблицы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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