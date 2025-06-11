Евро-2025 U-21. Матчи 1-го тура, 11 июня. Смотреть онлайн LIVE

В Словакии начинается финальный турнир Евро-2025 U-21, одним из участников которого является молодежная сборная Украины U-21.

В первый игровой день 11 июня проходят 4 поединка 1-го тура континентального первенства.

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Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

Евро-2025 U-21. Финальный турнир. Групповой этап

Группа A: Словакия, Испания, Италия, Румыния

Группа B: Чехия, Англия, Германия, Словения

Группа C: Португалия, Франция, Польша, Грузия

Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания

Расписание матчей

1-й тур, 11 июня

19:00. Словакия U-21 – Испания U-21

22:00. Италия U-21 – Румыния U-21

22:00. Польша U-21 – Грузия U-21

22:00. Португалия U-21 – Франция U-21

Инфографика

11.06. 19:00. Словакия U-21 – Испания U-21

11.06. 22:00. Италия U-21 – Румыния U-21

11.06. 22:00. Польша U-21 – Грузия U-21

11.06. 22:00. Португалия U-21 – Франция U-21