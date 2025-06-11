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Евро U21
Словакия U21
11.06.2025 19:00 – FT 2 : 3
Испания U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
11 июня 2025, 22:00 |
470
0

Евро-2025 U-21. Матчи 1-го тура, 11 июня. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите вечером 11 июня поединки 1-го тура чемпионата Европы U-21

11 июня 2025, 22:00 |
470
0
Евро-2025 U-21. Матчи 1-го тура, 11 июня. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

В Словакии начинается финальный турнир Евро-2025 U-21, одним из участников которого является молодежная сборная Украины U-21.

В первый игровой день 11 июня проходят 4 поединка 1-го тура континентального первенства.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

Евро-2025 U-21. Финальный турнир. Групповой этап

  • Группа A: Словакия, Испания, Италия, Румыния
  • Группа B: Чехия, Англия, Германия, Словения
  • Группа C: Португалия, Франция, Польша, Грузия
  • Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания

Расписание матчей

1-й тур, 11 июня

  • 19:00. Словакия U-21 – Испания U-21
  • 22:00. Италия U-21 – Румыния U-21
  • 22:00. Польша U-21 – Грузия U-21
  • 22:00. Португалия U-21 – Франция U-21

Инфографика

11.06. 19:00. Словакия U-21 – Испания U-21

11.06. 22:00. Италия U-21 – Румыния U-21

11.06. 22:00. Польша U-21 – Грузия U-21

11.06. 22:00. Португалия U-21 – Франция U-21

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Сесар Таррега (Испания U21).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Томаш Суслов (Словакия U21).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэл Копасек (Словакия U21).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Джозеф (Испания U21).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Пубиль (Испания U21).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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