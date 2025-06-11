Евро-2025 U-21. Матчи 1-го тура, 11 июня. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите вечером 11 июня поединки 1-го тура чемпионата Европы U-21
В Словакии начинается финальный турнир Евро-2025 U-21, одним из участников которого является молодежная сборная Украины U-21.
В первый игровой день 11 июня проходят 4 поединка 1-го тура континентального первенства.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).
Евро-2025 U-21. Финальный турнир. Групповой этап
- Группа A: Словакия, Испания, Италия, Румыния
- Группа B: Чехия, Англия, Германия, Словения
- Группа C: Португалия, Франция, Польша, Грузия
- Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания
Расписание матчей
1-й тур, 11 июня
- 19:00. Словакия U-21 – Испания U-21
- 22:00. Италия U-21 – Румыния U-21
- 22:00. Польша U-21 – Грузия U-21
- 22:00. Португалия U-21 – Франция U-21
Инфографика
11.06. 19:00. Словакия U-21 – Испания U-21
11.06. 22:00. Италия U-21 – Румыния U-21
11.06. 22:00. Польша U-21 – Грузия U-21
11.06. 22:00. Португалия U-21 – Франция U-21
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известному тренеру не понравились манипуляции Ильи с гетрами
Болельщики выбрали Илью Забарного лучшим игроком товарищеского матча