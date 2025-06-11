Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания U-21 вырвала победу у Словакии U-21 на старте молодежного Евро
Евро U21
Словакия U21
11.06.2025 19:00 – FT 2 : 3
Испания U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
11 июня 2025, 21:00 | Обновлено 11 июня 2025, 21:12
620
1

Испания U-21 вырвала победу у Словакии U-21 на старте молодежного Евро

Победный гол для испанцев забил Сесар Таррега на 90-й минуте матча

11 июня 2025, 21:00 | Обновлено 11 июня 2025, 21:12
620
1
Испания U-21 вырвала победу у Словакии U-21 на старте молодежного Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Сесар Таррега

В Словакии 11 июня состоялся стартовый матч первого тура Евро‑2025 U‑21.

Молодежная сборная Испании U‑21 одержала яркую победу над Словакией U‑21 со счетом 3:2 в Братиславе.

В первом тайме испанцы быстро обеспечили себе преимущество: Марк Пубиль отличился на 16-й минуте, а Матео Джозеф – на 18-й (2:0).

Во втором тайме Словакия организовала камбэк: сначала забил Самуэль Копасек (48-я минута), а затем на 53-й реализовал пенальти Томаш Суслов (2:2).

Однако Испания U‑21 вырвала победу. Сесар Таррега в компенсированное время сделал счет 3:2 – стартовая победа испанцев.

В этой группе в 1-м туре вечером 11 июня сыграют Италия U‑21 и Румыния U‑21.

Интересно, что во время подготовки к турниру Украина U-21 под руководством Унаи Мельгосы 7 июня в спарринге обыграла Испанию U-21 (1:0) благодаря голу Ильи Квасницы на 90+2 минуте.

Евро‑2025 U‑21

Группа A. 1-й тур, Братислава (Словакия), 11 июня 2025

Словакия U‑21 – Испания U‑21 – 2:3

Голы: Копасек, 48, Суслов, 53 (пен) – Пубиль, 16, Джозеф, 18, Таррега, 90

Фотогалерея

По теме:
Сборная Украины U-21 на молодежных чемпионатах Европы: история выступлений
Унаи МЕЛЬГОСА: «У молодежной сборной Украины много сильных сторон»
Евро-2025 U-21. Матчи 1-го тура, 11 июня. Смотреть онлайн LIVE
Евро-2025 U-21 сборная Испании по футболу U-21 сборная Словакии по футболу U-21 Словакия - Испания Марк Пубиль видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Футбол | 10 июня 2025, 23:29 0
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?

Судя по всему, одному из болельщиков на трибунах стало плохо

С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
Футбол | 11 июня 2025, 02:03 46
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию

Во второй игре товарищеского турнира подопечные Реброва играли намного лучше, чем в первой

Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Футбол | 11.06.2025, 08:56
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Гасперини хочет избавиться от Довбика. Есть интерес из АПЛ и Бундеслиги
Футбол | 11.06.2025, 16:42
Гасперини хочет избавиться от Довбика. Есть интерес из АПЛ и Бундеслиги
Гасперини хочет избавиться от Довбика. Есть интерес из АПЛ и Бундеслиги
Новичок УПЛ готов подписать игрока сборной Украины. Названа сумма трансфера
Футбол | 11.06.2025, 20:52
Новичок УПЛ готов подписать игрока сборной Украины. Названа сумма трансфера
Новичок УПЛ готов подписать игрока сборной Украины. Названа сумма трансфера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Словаки молодці, дали бій. А іспанці ледь самі собі не створили проблеми, втративши таку перевагу
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
09.06.2025, 23:40 1
Футбол
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
10.06.2025, 10:25 18
Футбол
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
11.06.2025, 08:35 1
Футбол
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
11.06.2025, 02:37 1
Футбол
Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на Canadian Shield?
Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на Canadian Shield?
10.06.2025, 22:05
Футбол
ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду
ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду
09.06.2025, 18:54 1
Футбол
7 шайб, драки и разгром на своем льду. Состоялся матч финала Кубка Стэнли
7 шайб, драки и разгром на своем льду. Состоялся матч финала Кубка Стэнли
10.06.2025, 08:35
Хоккей
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
09.06.2025, 23:48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем