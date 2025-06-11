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Евро U21
Словакия U21
11.06.2025 19:00 - : -
Испания U21
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Молодежные турниры
11 июня 2025, 18:04 | Обновлено 11 июня 2025, 18:09
461
0

Словакия U-21 – Испания U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро

Матч начнется 11 июня в 19:00 по Киеву

11 июня 2025, 18:04 | Обновлено 11 июня 2025, 18:09
461
0
Словакия U-21 – Испания U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро
УАФ

В среду, 11 июня состоится игра 1-го тура молодежного Евро U-21 между сборными Словакии и Испании. По Киеву игра начнется в 19:00.

Словакия

Как хозяин турнира, команда не проходила квалификации, а проводила только товарищеские встречи. В 5 последних коллектив не одержал ни одной победы, поэтому подходит к турниру в очень сомнительной форме.

Испания

А вот испанцы на отборе громили всех – за 10 игр коллектив завоевал 28 баллов, потеряв очки только в матче с Бельгией и занял почетное 1-е место в группе. После этого команда провела еще 5 товарищеских поединков, однако в них смогла победить всего в 1. Несмотря на это, Испания все равно считается одним из главных фаворитов победы в турнире.

Личные встречи

В последний раз команды встречались между собой в товарищеском матче в марте 2024 года. Тогда победу со счетом 2:0 одержала сборная Словакии.

Интересные факты

  • Лиш сборная Нидерландов завоевала больше очков на отборе (30), чем национальная команда Испании – 28 зачетных пунктов.
  • Только Италия (4) и Нидерланды (3) пропустили меньше голов, чем Испания во время квалификации на турнир – пять пропущенных ударов.
  • Последний раз Словакия участвовала в официальном матче еще в сентябре 2022 года – тогда команда проиграла Украине со счетом 3:0.

Прогноз

Я поставлю в Испанию с форой -1 и коэффициентом 1.65.

Прогноз Sport.ua
Словакия U21
11 июня 2025 -
19:00
Испания U21
Испания с форой -1 1.65 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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