Словакия U21

Словакия U-21 – Испания U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро
Матч начнется 11 июня в 19:00 по Киеву
В среду, 11 июня состоится игра 1-го тура молодежного Евро U-21 между сборными Словакии и Испании. По Киеву игра начнется в 19:00.
Словакия
Как хозяин турнира, команда не проходила квалификации, а проводила только товарищеские встречи. В 5 последних коллектив не одержал ни одной победы, поэтому подходит к турниру в очень сомнительной форме.
Испания
А вот испанцы на отборе громили всех – за 10 игр коллектив завоевал 28 баллов, потеряв очки только в матче с Бельгией и занял почетное 1-е место в группе. После этого команда провела еще 5 товарищеских поединков, однако в них смогла победить всего в 1. Несмотря на это, Испания все равно считается одним из главных фаворитов победы в турнире.
Личные встречи
В последний раз команды встречались между собой в товарищеском матче в марте 2024 года. Тогда победу со счетом 2:0 одержала сборная Словакии.
Интересные факты
- Лиш сборная Нидерландов завоевала больше очков на отборе (30), чем национальная команда Испании – 28 зачетных пунктов.
- Только Италия (4) и Нидерланды (3) пропустили меньше голов, чем Испания во время квалификации на турнир – пять пропущенных ударов.
- Последний раз Словакия участвовала в официальном матче еще в сентябре 2022 года – тогда команда проиграла Украине со счетом 3:0.
Прогноз
Я поставлю в Испанию с форой -1 и коэффициентом 1.65.
19:00
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