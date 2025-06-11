Словакия U21

В Словакии 11 июня состоялся стартовый матч первого тура Евро‑2025 U‑21.

Молодежная сборная Испании U‑21 одержала яркую победу над Словакией U‑21 со счетом 3:2 в Братиславе.

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В первом тайме испанцы быстро обеспечили себе преимущество: Марк Пубиль отличился на 16-й минуте, а Матео Джозеф – на 18-й (2:0).

Во втором тайме Словакия организовала камбэк: сначала забил Самуэль Копасек (48-я минута), а затем на 53-й реализовал пенальти Томаш Суслов (2:2).

Однако Испания U‑21 вырвала победу. Сесар Таррега в компенсированное время сделал счет 3:2 – стартовая победа испанцев.

Евро‑2025 U‑21

Группа A. 1-й тур, Братислава (Словакия), 11 июня 2025

Словакия U‑21 – Испания U‑21 – 2:3

Голы: Копасек, 48, Суслов, 53 (пен) – Пубиль, 16, Джозеф, 18, Таррега, 90

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