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Евро U21
Словакия U21
11.06.2025 19:00 – FT 2 : 3
Испания U21
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Молодежные турниры
11 июня 2025, 22:59 | Обновлено 11 июня 2025, 23:09
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Словакия U‑21 – Испания U‑21 – 2:3. Драма с развязкой. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор стартового матча 1-го тура Евро‑2025 U‑21

11 июня 2025, 22:59 | Обновлено 11 июня 2025, 23:09
45
0
Словакия U‑21 – Испания U‑21 – 2:3. Драма с развязкой. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В Словакии 11 июня состоялся стартовый матч первого тура Евро‑2025 U‑21.

Молодежная сборная Испании U‑21 одержала яркую победу над Словакией U‑21 со счетом 3:2 в Братиславе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме испанцы быстро обеспечили себе преимущество: Марк Пубиль отличился на 16-й минуте, а Матео Джозеф – на 18-й (2:0).

Во втором тайме Словакия организовала камбэк: сначала забил Самуэль Копасек (48-я минута), а затем на 53-й реализовал пенальти Томаш Суслов (2:2).

Однако Испания U‑21 вырвала победу. Сесар Таррега в компенсированное время сделал счет 3:2 – стартовая победа испанцев.

Евро‑2025 U‑21

Группа A. 1-й тур, Братислава (Словакия), 11 июня 2025

Словакия U‑21 – Испания U‑21 – 2:3

Голы: Копасек, 48, Суслов, 53 (пен) – Пубиль, 16, Джозеф, 18, Таррега, 90

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Сесар Таррега (Испания U21).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Томаш Суслов (Словакия U21).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэл Копасек (Словакия U21).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Джозеф (Испания U21).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Пубиль (Испания U21).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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