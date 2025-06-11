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Молодежные турниры
11 июня 2025, 18:40 | Обновлено 11 июня 2025, 19:35
1691
1

Стартует Евро-2025 U-21 с участием сборной Украины. Календарь и состав

Команда Унаи Мельгосы вступает в борьбу в Словакии за континентальный трофей

11 июня 2025, 18:40 | Обновлено 11 июня 2025, 19:35
1691
1
Стартует Евро-2025 U-21 с участием сборной Украины. Календарь и состав
УЕФА

В Словакии начинается финальный турнир Евро-2025 U-21, одним из участников которого является молодежная сборная Украины U-21.

Финальный турнир Евро-2025 U-21 пройдет с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

16 участников были разделены на 4 группы по 4 сборные. Две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, далее состоятся полуфиналы и финал.

Молодежная сборная Украины U-21 выступит в группе B с командами Дании, Финляндии и Нидерландов.

В первом поединке группового этапа сборная Украины 12 июня встретится с командой Дании. Также на групповом этапе украинцы сыграют против Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

Во время подготовки к турниру команда Унаи Мельгосы 7 июня в товарищеском матче обыграла Испанию U-21 (1:0) благодаря голу Ильи Квасницы на 90+2 минуте.

Видеотрансляцию матчей будут проводить Суспільне Спорт и видеосервис MEGOGO.

Состав молодежной сборной Украины на Евро-2025 U-21

Вратари: 1. Руслан Нещерет (Динамо Киев), 12. Георгий Ермаков (Александрия), 23. Владислав Крапивцов (Жирона, Испания).

Защитники: 2. Константин Вивчаренко, 4. Тарас Михавко (оба – Динамо Киев), 3. Илья Крупский (Ворскла Полтава), 5. Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), 13. Владимир Салюк (Металлист 1925 Харьков), 14. Эдуард Козик (Колос Ковалевка), 15. Виталий Роман (Рух Львов), 16. Арсений Батагов (Трабзонспор, Турция).

Полузащитники: 6. Владимир Бражко, 9. Назар Волошин, 21. Максим Брагару, 22. Валентин Рубчинский (все – Динамо Киев), 7. Илья Квасница, 8. Олег Очеретько (оба – Карпаты Львов), 17. Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), 18. Александр Яцик (Заря Луганск), 19. Антон Царенко (Лехия, Польша), 20. Владислав Велетень (Колос Ковалевка).

Нападающие: 10. Богдан Вьюнник (Лехия, Польша), 11. Владислав Ванат (Динамо Киев).

Евро-2025 U-21. Финальный турнир. Групповой этап

  • Группа A: Словакия, Испания, Италия, Румыния
  • Группа B: Чехия, Англия, Германия, Словения
  • Группа C: Португалия, Франция, Польша, Грузия
  • Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания

Расписание матчей (время киевское)

1-й тур

  • 11.06. 19:00 Словакия U-21 – Испания U-21
  • 11.06. 22:00 Италия U-21 – Румыния U-21
  • 11.06. 22:00 Польша U-21 – Грузия U-21
  • 11.06. 22:00 Португалия U-21 – Франция U-21
  • 12.06. 19:00 Украина U-21 – Дания U-21
  • 12.06. 22:00 Германия U-21 – Словения U-21
  • 12.06. 22:00 Финляндия U-21 – Нидерланды U-21
  • 12.06. 22:00 Чехия U-21 – Англия U-21

2-й тур

  • 14.06. 19:00 Испания U-21 – Румыния U-21
  • 14.06. 22:00 Португалия U-21 – Польша U-21
  • 14.06. 22:00 Словакия U-21 – Италия U-21
  • 14.06. 22:00 Франция U-21 – Грузия U-21
  • 15.06. 19:00 Англия U-21 – Словения U-21
  • 15.06. 19:00 Финляндия U-21 – Украина U-21
  • 15.06. 22:00 Нидерланды U-21 – Дания U-21
  • 15.06. 22:00 Чехия U-21 – Германия U-21

3-й тур

  • 17.06. 19:00 Грузия U-21 – Португалия U-21
  • 17.06. 19:00 Франция U-21 – Польша U-21
  • 17.06. 22:00 Испания U-21 – Италия U-21
  • 17.06. 22:00 Румыния U-21 – Словакия U-21
  • 18.06. 19:00 Дания U-21 – Финляндия U-21
  • 18.06. 19:00 Нидерланды U-21 – Украина U-21
  • 18.06. 22:00 Англия U-21 – Германия U-21
  • 18.06. 22:00 Словения U-21 – Чехия U-21

Четвертьфинал

  • 21.06.2025 19:00. C1 – D2
  • 21.06.2025 22:00. A1 – B2
  • 22.06.2025 19:00 или 22:00. B1 – A2
  • 22.06.2025 19:00 или 22:00. D1 – C2

Полуфинал

  • 25.06.2025. 19:00 или 22:00. Победитель QF1 – Победитель QF2
  • 25.06.2025. 19:00 или 22:00. Победитель QF3 – Победитель QF4

Финал

  • 28.06.2025. 22:00. Победитель SF1 – Победитель SF2

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Andromed
ну у цієї молодіжки дуже непогані шанси класно виступити на цьому Євро
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