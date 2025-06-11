Стартует Евро-2025 U-21 с участием сборной Украины. Календарь и состав
Команда Унаи Мельгосы вступает в борьбу в Словакии за континентальный трофей
В Словакии начинается финальный турнир Евро-2025 U-21, одним из участников которого является молодежная сборная Украины U-21.
Финальный турнир Евро-2025 U-21 пройдет с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).
16 участников были разделены на 4 группы по 4 сборные. Две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, далее состоятся полуфиналы и финал.
Молодежная сборная Украины U-21 выступит в группе B с командами Дании, Финляндии и Нидерландов.
В первом поединке группового этапа сборная Украины 12 июня встретится с командой Дании. Также на групповом этапе украинцы сыграют против Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).
Во время подготовки к турниру команда Унаи Мельгосы 7 июня в товарищеском матче обыграла Испанию U-21 (1:0) благодаря голу Ильи Квасницы на 90+2 минуте.
Видеотрансляцию матчей будут проводить Суспільне Спорт и видеосервис MEGOGO.
Состав молодежной сборной Украины на Евро-2025 U-21
Вратари: 1. Руслан Нещерет (Динамо Киев), 12. Георгий Ермаков (Александрия), 23. Владислав Крапивцов (Жирона, Испания).
Защитники: 2. Константин Вивчаренко, 4. Тарас Михавко (оба – Динамо Киев), 3. Илья Крупский (Ворскла Полтава), 5. Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), 13. Владимир Салюк (Металлист 1925 Харьков), 14. Эдуард Козик (Колос Ковалевка), 15. Виталий Роман (Рух Львов), 16. Арсений Батагов (Трабзонспор, Турция).
Полузащитники: 6. Владимир Бражко, 9. Назар Волошин, 21. Максим Брагару, 22. Валентин Рубчинский (все – Динамо Киев), 7. Илья Квасница, 8. Олег Очеретько (оба – Карпаты Львов), 17. Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), 18. Александр Яцик (Заря Луганск), 19. Антон Царенко (Лехия, Польша), 20. Владислав Велетень (Колос Ковалевка).
Нападающие: 10. Богдан Вьюнник (Лехия, Польша), 11. Владислав Ванат (Динамо Киев).
Евро-2025 U-21. Финальный турнир. Групповой этап
- Группа A: Словакия, Испания, Италия, Румыния
- Группа B: Чехия, Англия, Германия, Словения
- Группа C: Португалия, Франция, Польша, Грузия
- Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания
Расписание матчей (время киевское)
1-й тур
- 11.06. 19:00 Словакия U-21 – Испания U-21
- 11.06. 22:00 Италия U-21 – Румыния U-21
- 11.06. 22:00 Польша U-21 – Грузия U-21
- 11.06. 22:00 Португалия U-21 – Франция U-21
- 12.06. 19:00 Украина U-21 – Дания U-21
- 12.06. 22:00 Германия U-21 – Словения U-21
- 12.06. 22:00 Финляндия U-21 – Нидерланды U-21
- 12.06. 22:00 Чехия U-21 – Англия U-21
2-й тур
- 14.06. 19:00 Испания U-21 – Румыния U-21
- 14.06. 22:00 Португалия U-21 – Польша U-21
- 14.06. 22:00 Словакия U-21 – Италия U-21
- 14.06. 22:00 Франция U-21 – Грузия U-21
- 15.06. 19:00 Англия U-21 – Словения U-21
- 15.06. 19:00 Финляндия U-21 – Украина U-21
- 15.06. 22:00 Нидерланды U-21 – Дания U-21
- 15.06. 22:00 Чехия U-21 – Германия U-21
3-й тур
- 17.06. 19:00 Грузия U-21 – Португалия U-21
- 17.06. 19:00 Франция U-21 – Польша U-21
- 17.06. 22:00 Испания U-21 – Италия U-21
- 17.06. 22:00 Румыния U-21 – Словакия U-21
- 18.06. 19:00 Дания U-21 – Финляндия U-21
- 18.06. 19:00 Нидерланды U-21 – Украина U-21
- 18.06. 22:00 Англия U-21 – Германия U-21
- 18.06. 22:00 Словения U-21 – Чехия U-21
Четвертьфинал
- 21.06.2025 19:00. C1 – D2
- 21.06.2025 22:00. A1 – B2
- 22.06.2025 19:00 или 22:00. B1 – A2
- 22.06.2025 19:00 или 22:00. D1 – C2
Полуфинал
- 25.06.2025. 19:00 или 22:00. Победитель QF1 – Победитель QF2
- 25.06.2025. 19:00 или 22:00. Победитель QF3 – Победитель QF4
Финал
- 28.06.2025. 22:00. Победитель SF1 – Победитель SF2
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