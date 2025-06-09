ВИДЕО. Молодежная сборная Украины прибыла в Словакию на Евро-2025 U-21

Молодежная сборная Украины U-21 прибыла на место базирования в Словакии, где с 12 июня начнет выступления на чемпионате Европы 2025 U-21.

Дорога к Попраду длилась примерно 13 часов и пролегала через Мадрид, Франкфурт и Краков. Завершающий этап команда преодолела автобусом.

По прибытии подопечные Унаи Мельгосы сразу приступили к подготовке к стартовому матчу Евро-2025 U-21.

В первом поединке группового этапа 12 июня сборная Украины встретится с командой Дании.

Также на групповом этапе украинцы сыграют против Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).