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Молодежные турниры
09 июня 2025, 23:23 | Обновлено 09 июня 2025, 23:29
332
0

ВИДЕО. Молодежная сборная Украины прибыла в Словакию на Евро-2025 U-21

Команда Унаи Мельгосы 12 июня начнет турнир матчем против Дании U-21

09 июня 2025, 23:23 | Обновлено 09 июня 2025, 23:29
332
0
ВИДЕО. Молодежная сборная Украины прибыла в Словакию на Евро-2025 U-21
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 прибыла на место базирования в Словакии, где с 12 июня начнет выступления на чемпионате Европы 2025 U-21.

Дорога к Попраду длилась примерно 13 часов и пролегала через Мадрид, Франкфурт и Краков. Завершающий этап команда преодолела автобусом.

По прибытии подопечные Унаи Мельгосы сразу приступили к подготовке к стартовому матчу Евро-2025 U-21.

В первом поединке группового этапа 12 июня сборная Украины встретится с командой Дании.

Также на групповом этапе украинцы сыграют против Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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