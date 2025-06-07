Испания U-21 – Украина U-21 – 0:1. Поздний мяч Квасницы. Видео гола, обзор
Смотрите 6 июня в 21:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Испании
6 июня в 21:30 прошел товарищеский матч между молодежными сборными Испании и Украины (0:1).
Испания U-21 и Украина U-21 сыграли в испанском городе Алькоркон на стадионе Санто Доминго.
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Хавбек Илья Квасница забил на 90+2 мин и принес Украине U-21 победу над Испанией U-21 (1:0).
Этот спарринг рассматривается тренерским штабом Унаи Мельгосы как генеральная репетиция перед стартом Евро-2025 U-21.
Молодежная сборная Украины выступит в финальном турнире Евро-2025 U-21 в Словакии, где в групповом раунде сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).
Товарищеский матч молодежных сборных
6 июня 2025 года. Алькоркон (Испания)
Испания U-21 – Украина U-21 – 0:1
Гол: Илья Квасница, 90+2
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
ГОЛ! 0:1. Илья Квасница, 90+2 мин
События матча
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