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Товарищеские матчи
Испания U21
06.06.2025 21:30 – FT 0 : 1
УКРАИНА U21
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Молодежные турниры
07 июня 2025, 03:40 | Обновлено 07 июня 2025, 04:12
1886
0

Испания U-21 – Украина U-21 – 0:1. Поздний мяч Квасницы. Видео гола, обзор

Смотрите 6 июня в 21:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Испании

07 июня 2025, 03:40 | Обновлено 07 июня 2025, 04:12
1886
0
Испания U-21 – Украина U-21 – 0:1. Поздний мяч Квасницы. Видео гола, обзор
УАФ

6 июня в 21:30 прошел товарищеский матч между молодежными сборными Испании и Украины (0:1).

Испания U-21 и Украина U-21 сыграли в испанском городе Алькоркон на стадионе Санто Доминго.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хавбек Илья Квасница забил на 90+2 мин и принес Украине U-21 победу над Испанией U-21 (1:0).

Этот спарринг рассматривается тренерским штабом Унаи Мельгосы как генеральная репетиция перед стартом Евро-2025 U-21.

Молодежная сборная Украины выступит в финальном турнире Евро-2025 U-21 в Словакии, где в групповом раунде сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

Товарищеский матч молодежных сборных

6 июня 2025 года. Алькоркон (Испания)

Испания U-21 – Украина U-21 – 0:1

Гол: Илья Квасница, 90+2

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

ГОЛ! 0:1. Илья Квасница, 90+2 мин

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Илья Квасница (УКРАИНА U21).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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