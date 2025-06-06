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Товарищеские матчи
Испания U21
06.06.2025 21:30 – FT 0 : 1
УКРАИНА U21
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06 июня 2025, 23:25 | Обновлено 07 июня 2025, 00:19
2145
22

Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию

Игра получилась очень скучной, но удалось перед Евро выиграть

06 июня 2025, 23:25 | Обновлено 07 июня 2025, 00:19
2145
22
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
УАФ

После феерии в полуфинале Лиги наций между Испанией и Францией этот матч не стоило бы смотреть, пусть даже в нем играла наша молодежная сборная. Ведь все, кто посмотрел оба матча, после разборок «фурии» и «петухов» вполне возможно, что заснул, глядя, как монотонно испанская и украинская молодежки перекатывают мяч. Хорошо, что хоть друг другу не пасовали.

Игра получилась абсолютно бедной на моменты. О первом тайме вообще можно ничего не говорить, прошел, и все. Уже во втором стало немного динамичнее, но поменявший в перерыве Нещерета Ермаков справлялся со всеми попытками испанцев открыть счет.

Кстати, Испания в перерыве сделала много замен, а тренерский штаб Унаи Мельгосы делал их в течение тайма точечно. И они сработали – игра логически катилась к нулевой ничьей, но Вьюнник подал, Квасница замкнул и украинцы нежданно-негаданно одержали победу, на которую, будем откровенны, не наиграли.

Таким образом, перед стартом молодежного Евро у нашей команды должно быть неплохое настроение, поскольку победа над Испанией всегда престижна. Посмотрим уже 12 июня в матче с Данией, что сумеют показать наши земляки.

Товарищеский матч

Испания U21 – Украина U21 – 0:1

Гол: Квасница, 90+3

Предупреждения: Волошин, 39, Козик, 84, Квасница, 85

Испания U21 (старт): Итурбе – Пубилл, Таррега, Москера, Мартин – Хаурегисар, Хави Герра – Лопес, Торре, Иеремай – Матео Джозеф

Украина U-21: Нещерет (Ермаков, 46) – Роман (Батагов, 64), Михавко, Козик, Вивчаренко – Бражко, Рубчинский (Царенко, 76) – Волошин (Квасница, 76), Очеретько, Брагару (Велетень, 83) – Ванат (Вьюнник, 64).

«Санто Доминго Стедиум» (Алькоркон, Испания)

ИСПАНИЯ U21 - УКРАИНА U21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Илья Квасница (УКРАИНА U21).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 23
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sahka1981
Звісно нічия мала бути більше, по грі, хоча іспанці додали в другому таймі. В цілому гарний для нас результат, особливо якщо пригадати, як ми минулого разу зіграли з іспанцями, програвши без шансів 1-5...
Психологічно ця гра має додати впевненості нашій молодіжці.
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+7
avk2307
Ну а Шахтар що логічно виграв у Барселони? А шумлять і досі
Це ж не 0-4 та 3-0 від Динамо у Барселони. Там логічно було...
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+4
Andromed
ну можливо не найбільш видовичний матч але наші на характері виграли
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+1
Микола Захарченко
Досить непоганий матч від нашої молодіжки з одними з фаворитів майбутнього Євро - U 21 . Звичайно матч товариський , але іспанці законодавці футбольної  "моди " у сучасному футболі і програвати не люблять. Сподобався Михавко , який добре читав гру та підчищав в обороні , воротарі зіграли на рівні , Ванат був відрізаний від півзахисту , але стягував на себе захисників суперника , Очеретько зіграв пристойно , що не сподобалося , так дії крайніх півзахисників , але це ж Іспанія . Головне щоб ця перемога не розслабила перед Євро .
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+1
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Kharkiv
какая -то сборная дырявых.. Не зачёт!!!
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0
Talya
Від ⚒️Донбасу до столиці🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Радіють всі голу Квасниці! ⚽
🎉🎉🎉Дуже круто, перемога над віце-чемпіонами🇪🇸 Європи додасть впевненості хлопцям. А нам підняла настрій. 🌠Доброї ночі і солодких снів після цієї звитяги всім українцям🇺🇦 і 😸Коті! 😊
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0
Отаман
🏆 Кубок УЄФА – у Торонто! 

 Переможний трофей «Шахтаря» виставлено в Trident Centre, де до 10 червня працюватиме виставка «Український футбол: гра триває». Виставку організовано в Канаді Українською асоціацією футболу в межах товариського турніру Canadian Shield, де зіграє національна збірна. 
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-2
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Отаман
Дуже цікаво, а трофеї фк ганьба суркіса та медведчука, які вони вигравали для країни гулагів срср, привезли на виставку «Український футбол: гра триває» у Канаду !?
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-4
Отаман
Гундяївці суркіса та медведчука вже 9 чи 10 матчів неспроможні перемогти Шахтар та ганьблять Україну з слабким  Ференцварошем, ну згадують перемогу над Барселоной, яка була ще коли президентом України був Л. Кучма
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-5
Показать Скрыть 6 ответов
Отаман
У складі дуже багато гравців з фк ганьба суркіса і медведчука грали у старті та обсиралися, а вийшов замість них Квасниця та В'юнник та зробили гол 
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-8
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Alex
Тренер как по мне ни какой , ни прессинга ни контроля мяча . Так турниры не выигрываются . Максимум одна две игры залетит.
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-8
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