Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
Игра получилась очень скучной, но удалось перед Евро выиграть
После феерии в полуфинале Лиги наций между Испанией и Францией этот матч не стоило бы смотреть, пусть даже в нем играла наша молодежная сборная. Ведь все, кто посмотрел оба матча, после разборок «фурии» и «петухов» вполне возможно, что заснул, глядя, как монотонно испанская и украинская молодежки перекатывают мяч. Хорошо, что хоть друг другу не пасовали.
Игра получилась абсолютно бедной на моменты. О первом тайме вообще можно ничего не говорить, прошел, и все. Уже во втором стало немного динамичнее, но поменявший в перерыве Нещерета Ермаков справлялся со всеми попытками испанцев открыть счет.
Кстати, Испания в перерыве сделала много замен, а тренерский штаб Унаи Мельгосы делал их в течение тайма точечно. И они сработали – игра логически катилась к нулевой ничьей, но Вьюнник подал, Квасница замкнул и украинцы нежданно-негаданно одержали победу, на которую, будем откровенны, не наиграли.
Таким образом, перед стартом молодежного Евро у нашей команды должно быть неплохое настроение, поскольку победа над Испанией всегда престижна. Посмотрим уже 12 июня в матче с Данией, что сумеют показать наши земляки.
Товарищеский матч
Испания U21 – Украина U21 – 0:1
Гол: Квасница, 90+3
Предупреждения: Волошин, 39, Козик, 84, Квасница, 85
Испания U21 (старт): Итурбе – Пубилл, Таррега, Москера, Мартин – Хаурегисар, Хави Герра – Лопес, Торре, Иеремай – Матео Джозеф
Украина U-21: Нещерет (Ермаков, 46) – Роман (Батагов, 64), Михавко, Козик, Вивчаренко – Бражко, Рубчинский (Царенко, 76) – Волошин (Квасница, 76), Очеретько, Брагару (Велетень, 83) – Ванат (Вьюнник, 64).
«Санто Доминго Стедиум» (Алькоркон, Испания)
События матча
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Радіють всі голу Квасниці! ⚽
🎉🎉🎉Дуже круто, перемога над віце-чемпіонами🇪🇸 Європи додасть впевненості хлопцям. А нам підняла настрій. 🌠Доброї ночі і солодких снів після цієї звитяги всім українцям🇺🇦 і 😸Коті! 😊
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