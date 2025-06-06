Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию

После феерии в полуфинале Лиги наций между Испанией и Францией этот матч не стоило бы смотреть, пусть даже в нем играла наша молодежная сборная. Ведь все, кто посмотрел оба матча, после разборок «фурии» и «петухов» вполне возможно, что заснул, глядя, как монотонно испанская и украинская молодежки перекатывают мяч. Хорошо, что хоть друг другу не пасовали.

Игра получилась абсолютно бедной на моменты. О первом тайме вообще можно ничего не говорить, прошел, и все. Уже во втором стало немного динамичнее, но поменявший в перерыве Нещерета Ермаков справлялся со всеми попытками испанцев открыть счет.

Кстати, Испания в перерыве сделала много замен, а тренерский штаб Унаи Мельгосы делал их в течение тайма точечно. И они сработали – игра логически катилась к нулевой ничьей, но Вьюнник подал, Квасница замкнул и украинцы нежданно-негаданно одержали победу, на которую, будем откровенны, не наиграли.

Таким образом, перед стартом молодежного Евро у нашей команды должно быть неплохое настроение, поскольку победа над Испанией всегда престижна. Посмотрим уже 12 июня в матче с Данией, что сумеют показать наши земляки.

Товарищеский матч

Испания U21 – Украина U21 – 0:1

Гол: Квасница, 90+3

Предупреждения: Волошин, 39, Козик, 84, Квасница, 85

Испания U21 (старт): Итурбе – Пубилл, Таррега, Москера, Мартин – Хаурегисар, Хави Герра – Лопес, Торре, Иеремай – Матео Джозеф

Украина U-21: Нещерет (Ермаков, 46) – Роман (Батагов, 64), Михавко, Козик, Вивчаренко – Бражко, Рубчинский (Царенко, 76) – Волошин (Квасница, 76), Очеретько, Брагару (Велетень, 83) – Ванат (Вьюнник, 64).

«Санто Доминго Стедиум» (Алькоркон, Испания)

ИСПАНИЯ U21 - УКРАИНА U21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА