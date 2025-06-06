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6 июня, свой товарищеский матч проведут Украина U21 и Испания U21.

Начало встречи запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Украина U21

Украинская сборная тоже завоевала путевку на Евро, хотя немного иначе, если сравнивать с соперником. В своей группе команда сумела одержать 8 побед в 8 встречах, что позволило захватить лидерство, но при этом смазали концовку, уступив англичанам и сербам. В итоге, украинцы стала вторыми, отставание от первой Англии составило всего один балл.

Играть дополнительные матчи плей-офф не пришлось, так как подопечные Уная Мельгоса Соррилья стали лучшими в рейтинге вторых мест. После квалификации молодежка Украины провела четыре товарищеских матча, ни разу не выиграли, хотя тут надо разобраться, ведь были ничьи с такими командами как: Португалия – 3:3, Италия – 2:2, Словения – 1:1, проиграли только полякам – 2:3.

Испания U21

Сборная Испании, независимо от возраста, представляет большую силу и опасность. «Красная фурия» провела очень уверенно свой последний отбор на Евро, выиграв в группе 9 матчей из 10, еще одна встреча завершилась вничью, конечно, с такими показателями команда стала первой в своей группе.

После отбора испанцы провели четыре товарищеские встречи, в которых одержали всего одну победу, хотя и соперники были серьезные: Англия, Дания, Чехия и Германия. Для многих футболистов игра в молодежке может стать трамплином в главную сборную, ярким примером являются Хейсен и Саму, которые еще играли за U21 в квалификации, а сейчас представляют главную сборную Испании в финальной части Лиги Наций.

Прогноз

Говорить об истории очных противостояний нет смысла, ведь каждый год меняются поколения. Команды этих возрастов играли между собой два года назад, но тогда на поле вышли совсем другие футболисты.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Испании U21 – 1,48, ничья – 4,36, победа Украины U21– 6,07. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Испанцы играют дома, хотя не стоит ожидать полного стадиона на подобный матч. Украинцы постараются показать свой лучший футбол на фоне мощного соперника. Вполне рабочей выглядит ставка на тотал больше 3 голов за 1,87, есть все шансы увидеть результативную игру.