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06 июня 2025, 11:26 |
107
0

Испания U21 – Украина U21. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

06 июня 2025, 11:26 |
107
0
Испания U21 – Украина U21. Текстовая трансляция матча
УАФ

В пятницу, 6 июня, состоится товарищеский поединок между молодежными сборными Испании и Украины. Игра пройдет в испанском городе Алькоркон на арене «Санто Доминго Стедиум» и начнется в 21:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Сборные Испании и Украины U-21 готовятся к чемпионату Европы 2025 года, где Испания сыграет в группе A, а Украина — в группе D. Испанцы стартуют матчем против Словакии 11 июня, а украинцы – против Дании 12 июня. В отборе к Евро-2025 испанцы не потерпели ни одного поражения, а украинцы заняли второе место в своей группе, пропустив вперед Англию. В последних контрольных матчах Испания сыграла вничью с Чехией и проиграла Германии, тогда как Украина сыграла вничью со Словенией, уступила Польше и обыграла Мурсию. В личных встречах у Испании преимущество: три победы и две ничьи.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания U21 – Украина U21 в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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