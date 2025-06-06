Испания U21 – Украина U21. Текстовая трансляция матча
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В пятницу, 6 июня, состоится товарищеский поединок между молодежными сборными Испании и Украины. Игра пройдет в испанском городе Алькоркон на арене «Санто Доминго Стедиум» и начнется в 21:30 по киевскому времени.
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Сборные Испании и Украины U-21 готовятся к чемпионату Европы 2025 года, где Испания сыграет в группе A, а Украина — в группе D. Испанцы стартуют матчем против Словакии 11 июня, а украинцы – против Дании 12 июня. В отборе к Евро-2025 испанцы не потерпели ни одного поражения, а украинцы заняли второе место в своей группе, пропустив вперед Англию. В последних контрольных матчах Испания сыграла вничью с Чехией и проиграла Германии, тогда как Украина сыграла вничью со Словенией, уступила Польше и обыграла Мурсию. В личных встречах у Испании преимущество: три победы и две ничьи.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания U21 – Украина U21 в украинской версии сайта.
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