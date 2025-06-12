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Евро U21
Польша U21
11.06.2025 22:00 – FT 1 : 2
Грузия U21
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12 июня 2025, 01:35 | Обновлено 12 июня 2025, 02:18
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Польша U21 – Грузия U21 – 1:2. Победный ассист игрока Полесья. Видео голов

Смотрите видеообзор стартового матча 1-го тура Евро‑2025 U‑21

12 июня 2025, 01:35 | Обновлено 12 июня 2025, 02:18
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0
Польша U21 – Грузия U21 – 1:2. Победный ассист игрока Полесья. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Майсурадзе (слева)

В Словакии начался финальный турнир Евро-2025 U-21.

11 июня прошли 4 поединка 1-го тура континентального первенства.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В другой группе Грузия нанесла сенсационное поражение Польше (2:1), а Португалия и Франция разошлись миром (0:0).

За грузинскую команду сыграли Иракли Азаров из Шахтера (желтая карточка на 6-й минуте) и Гиорги Майсурадзе из Полесья (ассист на 90+4 минуте).

Евро-2025 U-21

1-й тур, 11 июня

22:00. Польша U-21 – Грузия U-21 – 1:2

Голы: Калузински, 73 (пен) – Ломинадзе, 55, Гордезиани, 90+4

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Vasilios Gordeziani (Грузия U21).
73’
ГОЛ ! С пенальти забил Якуб Калузиньски (Польша U21).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Нодар Ломинадзе (Грузия U21).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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