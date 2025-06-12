Польша U21 – Грузия U21 – 1:2. Победный ассист игрока Полесья. Видео голов
Смотрите видеообзор стартового матча 1-го тура Евро‑2025 U‑21
В Словакии начался финальный турнир Евро-2025 U-21.
11 июня прошли 4 поединка 1-го тура континентального первенства.
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В другой группе Грузия нанесла сенсационное поражение Польше (2:1), а Португалия и Франция разошлись миром (0:0).
За грузинскую команду сыграли Иракли Азаров из Шахтера (желтая карточка на 6-й минуте) и Гиорги Майсурадзе из Полесья (ассист на 90+4 минуте).
Евро-2025 U-21
1-й тур, 11 июня
22:00. Польша U-21 – Грузия U-21 – 1:2
Голы: Калузински, 73 (пен) – Ломинадзе, 55, Гордезиани, 90+4
Видео голов и обзор матча
События матча
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