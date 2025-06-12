Польша U21

В Словакии начался финальный турнир Евро-2025 U-21.

11 июня прошли 4 поединка 1-го тура континентального первенства.

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В другой группе Грузия нанесла сенсационное поражение Польше (2:1), а Португалия и Франция разошлись миром (0:0).

За грузинскую команду сыграли Иракли Азаров из Шахтера (желтая карточка на 6-й минуте) и Гиорги Майсурадзе из Полесья (ассист на 90+4 минуте).

Евро-2025 U-21

1-й тур, 11 июня

22:00. Польша U-21 – Грузия U-21 – 1:2

Голы: Калузински, 73 (пен) – Ломинадзе, 55, Гордезиани, 90+4

Видео голов и обзор матча