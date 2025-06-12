Молодежные турниры12 июня 2025, 19:07 | Обновлено 12 июня 2025, 19:10
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Украина U-21 – Дания U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура молодежного чемпионата Европы
12 июня 2025, 19:07 | Обновлено 12 июня 2025, 19:10
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12 июня в 19:00 проходит матч первого тура чемпионата Европы 2025 U-21.
На стадионе «Татран» в городе Прешов встречаются Украина U-21 и Дания U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украина, Дания, Финляндия и Нидерланды ведут борьбу за две путевки в четвертьфинал чемпионата Европы среди молодежных сборных.
Украина U-21 – Дания U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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