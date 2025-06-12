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Молодежные турниры
12 июня 2025, 19:07 | Обновлено 12 июня 2025, 19:10
25
0

Украина U-21 – Дания U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура молодежного чемпионата Европы

12 июня 2025, 19:07 | Обновлено 12 июня 2025, 19:10
25
0
Украина U-21 – Дания U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УЕФА

12 июня в 19:00 проходит матч первого тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе «Татран» в городе Прешов встречаются Украина U-21 и Дания U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украина, Дания, Финляндия и Нидерланды ведут борьбу за две путевки в четвертьфинал чемпионата Европы среди молодежных сборных.

Украина U-21 – Дания U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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