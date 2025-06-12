Известный тренер пояснил, почему сборная Украины U-21 проиграла Дании U-21

Известный украинский тренер Юрий Мороз эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал поражение сборной Украины U-21 на старте молодежного Евро-2025 в матче против сверстников из Дании:

– Почему во втором тайме мы сели к своим воротам? До пропущенного мяча на поле была практически одна команда – Дания.

– Второй тайм вообще описать сложно. По крайней мере, это было не то, что я ожидал. Игра ведь давалась, можно было попытаться еще прибавить, попытаться забить и соперник наверняка бы выбросил белый флаг. Но получилось в точности до наоборот. Соперник прибавил, начал играть в тяжелый для нас футбол. А забитый мяч немного деморализовал нашу команду.

– Глядя на второй тайм, имеет ли место быть не лучшему функциональному состоянию футболистов сборной Украины?

– Мы ведь судим по картинке, и это вызывает беспокойство. Для меня это был холодный душ, учитывая развитие событий до перерыва. Уже не было той мысли, по ходу второго тайма хотелось даже, чтобы игра закончилась хотя бы вничью.

Группа середины поля и особенно оборонительная линия стали тяжелыми. А замены не внесли усиления в действия нашей сборной. Не хватало, если можно так сказать, игровой дисциплины. Но даже, несмотря на все эти проблемы, и гола Брагару, украинцы могли и обязаны были забивать еще.

Было заметно, что игроки датской сборной были чуть быстрее, наверное, физическое состояние сказывалось, ведь в спорных моментах нужно было выгрызать мяч, а мы опаздывали. Мы так тяжело забивали и так легко пропускали.

Видеообзор матча Украина U-21 – Дания U-21