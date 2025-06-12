Юрий МОРОЗ: «Мы так тяжело забивали и так легко пропускали»

Сегодня, 12 июня, молодежная сборная Украины стартовала в финальной части Евро-2025 (U-21). К сожалению, сине-желтые уступили команде Дании со счетом 2:3.

Разобраться в этом поражении эксклюзивно для Sport.ua мы попросили тренера, который не понаслышке знает юношеский и молодежный футбол, Юрия Мороза.

– Юрий Леонтьевич, до старта поединка, какой вам, казалось, будет игра Украина – Дания?

– До матча я предполагал, что само по себе это будет интересное противостояние. Поскольку у Дании очень хорошие футболисты. У них неплохой чемпионат, отличное развитие детского футбола. Датчане практически всегда участники финальных форумов на юношеском и молодежном уровне.

И в связи с тем, что в Украине сейчас подобралась талантливая когорта молодых игроков, то, как я уже сказал, матч должен был быть интересным и боевым с нашей победой.

– Показалось, что в первом тайме оба соперника не хотели рисковать. Так ли это?

– Можно и так сказать. Игра больше проходила в середине поля, но украинцы были чуточку резче, быстрее. Было видно, что наша команда действует с большим энтузиазмом, хорошим креативом в середине поля, компактнее соперника. Да и моментов у сине-желтых было больше. Просматривались классные командные действия.

– Комбинация со взятием ворот украинцев получилась эффектной?

– Да, все было сделано, как по нотам. Я вообще хотел бы выделить Очеретько, который умело в первом тайме связывал игру между обороной и атакой. Наша средняя линия с атакующим звеном давали хорошую коллективную игру вперед. Была игровая аритмия. Могли взять мяч под контроль, передохнуть. А потом выстрелить. Датчанам было очень сложно.

– Почему во втором тайме мы сели к своим воротам? До пропущенного мяча на поле была практически одна команда – Дания.

– Второй тайм вообще описать сложно. По крайней мере, это было не то, что я ожидал. Игра ведь давалась, можно было попытаться еще прибавить, попытаться забить и соперник наверняка бы выбросил белый флаг. Но получилось в точности до наоборот. Соперник прибавил, начал играть в тяжелый для нас футбол. А забитый мяч немного деморализовал нашу команду.

– Глядя на второй тайм, имеет ли место быть не лучшему функциональному состоянию футболистов сборной Украины?

– Мы ведь судим по картинке, и это вызывает беспокойство. Для меня это был холодный душ, учитывая развитие событий до перерыва. Уже не было той мысли, по ходу второго тайма хотелось даже, чтобы игра закончилась хотя бы вничью.

Группа середины поля и особенно оборонительная линия стали тяжелыми. А замены не внесли усиления в действия нашей сборной. Не хватало, если можно так сказать, игровой дисциплины. Но даже, несмотря на все эти проблемы, и гола Брагару, украинцы могли и обязаны были забивать еще.

Было заметно, что игроки датской сборной были чуть быстрее, наверное, физическое состояние сказывалось, ведь в спорных моментах нужно было выгрызать мяч, а мы опаздывали. Мы так тяжело забивали и так легко пропускали.

– После таких поражений сложно психологически приводить команду в чувство?

– Если ноги не бегут, то никакая психология не поможет.

– Физику уже вряд ли удастся подтянуть?

– Все ведь формируется до соревнований. Во время турнира делаются только точечные правки. Впрочем. Унаи Мельгоса – опытный тренер, который знает, как дать коллективу второе дыхание. Он это уже доказывал. Лично я надеюсь, что все будет хорошо. Пока все в наших руках.