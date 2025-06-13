«Дух команды Реброва живет в них». Реакция фанов на поражение Украины U-21
Подопечные Унаи Мельгосы начали Евро-2025 с поражения
В четверг, 12 июня, сборная Украины U-21 провела первый матч на молодежном чемпионате Европы. Команда Унаи Мельгосы встречалась со сборной Дании U-21 и потерпела поражение со счетом 2:3.
Сборная Украины открыла счет на 22-й минуте. Автором первого мяча команды на турнире стал Назар Волошин. До перерыва сборная Украины могла увеличить преимущество, но свои моменты не реализовала.
Во втором тайме сборная Дании начала действовать активнее, и на 62-й минуте Клемент Бишофф счет сравнял. Максим Брагару на 78-й минуте снова вывел сборную Украины вперед.
Однако удержать преимущество не удалось. Вильям Бевинг забил на 81-й минуте, а Вильям Осула на 85-й принес сборной Дании победу. Второй матч нашей группы между сборными Финляндии и Нидерландов завершился вничью 2:2.
Болельщики разочарованы таким досадным поражением сборной. Ведь сборная Украины вполне могла рассчитывать на победу.
Василь Шаран: Играли, играли и выигрышную игру проиграли... Короче, играли, играли, а в конце облажались из-за того, что постоянно, когда выигрывают, начинают играть от обороны.
III: Ну та Дания вообще невежливо себя повела, в футбол вышли играть.....😂
Nick: Мда... Еще окажется, что финны первое место займут в группе)) Ну а нашим уже можно паковать чемоданы...
Jonny Mnemonik: Кто-нибудь еще верит, что выйдем из группы?
But Max: Как будто с мешками бегали, вообще свежести не было, зря мяч отдали датчанам в 1 первом тайме.
Vlad Popovych: Ужас, просто ужас... Еще одно «золотое поколение» позорится на всю Европу...
St Tr: Ну вот следующее поколение как бахнет... с сыном главы УАФ и сыном президента Динамо в воротах.
Олексій: U-21 играла лучше, чем национальная сборная. У них видно, что есть желание играть, фланги хорошо работают, быстрые атаки заходят, а комбинация во втором тайме (жаль, что тогда не забили) вообще была пушка.
Andrii Buhaiov: Откровенно тренерское поражение. Убрали Рубчинского и Волошина, и левый фланг ослаб.
Nik: Дух команды Реброва живет в них.
Defeat in the first game at the @UEFAUnder21— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) June 12, 2025
The next match against Finland is on 15 June.#U21EURO #U21 pic.twitter.com/WRODt3Go2x
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