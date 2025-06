«Дух команды Реброва живет в них». Реакция фанов на поражение Украины U-21

В четверг, 12 июня, сборная Украины U-21 провела первый матч на молодежном чемпионате Европы. Команда Унаи Мельгосы встречалась со сборной Дании U-21 и потерпела поражение со счетом 2:3.

Сборная Украины открыла счет на 22-й минуте. Автором первого мяча команды на турнире стал Назар Волошин. До перерыва сборная Украины могла увеличить преимущество, но свои моменты не реализовала.

Во втором тайме сборная Дании начала действовать активнее, и на 62-й минуте Клемент Бишофф счет сравнял. Максим Брагару на 78-й минуте снова вывел сборную Украины вперед.

Однако удержать преимущество не удалось. Вильям Бевинг забил на 81-й минуте, а Вильям Осула на 85-й принес сборной Дании победу. Второй матч нашей группы между сборными Финляндии и Нидерландов завершился вничью 2:2.

Болельщики разочарованы таким досадным поражением сборной. Ведь сборная Украины вполне могла рассчитывать на победу.

Василь Шаран: Играли, играли и выигрышную игру проиграли... Короче, играли, играли, а в конце облажались из-за того, что постоянно, когда выигрывают, начинают играть от обороны.

III: Ну та Дания вообще невежливо себя повела, в футбол вышли играть.....😂

Nick: Мда... Еще окажется, что финны первое место займут в группе)) Ну а нашим уже можно паковать чемоданы...

Jonny Mnemonik: Кто-нибудь еще верит, что выйдем из группы?

But Max: Как будто с мешками бегали, вообще свежести не было, зря мяч отдали датчанам в 1 первом тайме.

Vlad Popovych: Ужас, просто ужас... Еще одно «золотое поколение» позорится на всю Европу...

St Tr: Ну вот следующее поколение как бахнет... с сыном главы УАФ и сыном президента Динамо в воротах.

Олексій: U-21 играла лучше, чем национальная сборная. У них видно, что есть желание играть, фланги хорошо работают, быстрые атаки заходят, а комбинация во втором тайме (жаль, что тогда не забили) вообще была пушка.

Andrii Buhaiov: Откровенно тренерское поражение. Убрали Рубчинского и Волошина, и левый фланг ослаб.

Nik: Дух команды Реброва живет в них.

Defeat in the first game at the @UEFAUnder21



The next match against Finland is on 15 June.#U21EURO #U21 pic.twitter.com/WRODt3Go2x