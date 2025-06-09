Португалия стала самой титулованной сборной Европы последнего десятилетия
В коллекции Роналду и компании уже 3 трофея
Сборная Португалии стала победителем Лиги Наций 2024/25.
В финальном матче португальцы победили в серии послематчевых пенальти сборную Испании со счетом 2:2 (5:3).
В последнем десятилетии сборная Португалии является самой титулованной европейской сборной, имея в своем активе 3 выигранных турнира.
- 3 – Португалия (Чемпионат Европы 2016; Лига Наций 2018/19, 2024/25)
- 2 – Франция (Чемпионат мира 2018; Лига Наций 2020/21)
- 2 – Испания (Лига Наций 2022/23; Чемпионат Европы 2024)
- 1 – Италия (Чемпионат Европы 2020)
Сборная Португалии – единственная сборная, которая имеет в своем активе 2 победы в Лиге Наций.
Portugal have now won more trophies in the last decade than any other European nation 🇵🇹🏆🔝 pic.twitter.com/kdn843OUT8— LiveScore (@livescore) June 9, 2025
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