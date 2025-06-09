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  4. Португалия стала самой титулованной сборной Европы последнего десятилетия
Лига наций
09 июня 2025, 18:10 |
438
0

Португалия стала самой титулованной сборной Европы последнего десятилетия

В коллекции Роналду и компании уже 3 трофея

09 июня 2025, 18:10 |
438
0
Португалия стала самой титулованной сборной Европы последнего десятилетия
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Португалии стала победителем Лиги Наций 2024/25.

В финальном матче португальцы победили в серии послематчевых пенальти сборную Испании со счетом 2:2 (5:3).

В последнем десятилетии сборная Португалии является самой титулованной европейской сборной, имея в своем активе 3 выигранных турнира.

  • 3 – Португалия (Чемпионат Европы 2016; Лига Наций 2018/19, 2024/25)
  • 2 – Франция (Чемпионат мира 2018; Лига Наций 2020/21)
  • 2 – Испания (Лига Наций 2022/23; Чемпионат Европы 2024)
  • 1 – Италия (Чемпионат Европы 2020)

Сборная Португалии – единственная сборная, которая имеет в своем активе 2 победы в Лиге Наций.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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