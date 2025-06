Португалия стала самой титулованной сборной Европы последнего десятилетия

Сборная Португалии стала победителем Лиги Наций 2024/25.

В финальном матче португальцы победили в серии послематчевых пенальти сборную Испании со счетом 2:2 (5:3).

В последнем десятилетии сборная Португалии является самой титулованной европейской сборной, имея в своем активе 3 выигранных турнира.

Сборная Португалии – единственная сборная, которая имеет в своем активе 2 победы в Лиге Наций.

Portugal have now won more trophies in the last decade than any other European nation 🇵🇹🏆🔝 pic.twitter.com/kdn843OUT8