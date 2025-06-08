Подолье сохранило место в Первой лиге
Хмельницкая команда уверенно одолела дублеров из Ковалевки
8 июня состоялся ответный матч плейоф за путевку в Первую лигу между хмельницким «Подольем» и дублем «Колоса» из Ковалевки.
В первом матче «подольчане» праздновали победу со счетом 2:0.
Хозяева поля в ответном матче играли по результату. Это изрядно давило на игроков «Колоса», которые боролись не только за выход в Первую лигу, но и за шанс проявить себя для конкуренции в первой команде.
Игроки «Подолья» на 58-й минуте убили интригу в игре, ведь забили в ворота «Колоса-2». Отличился Олег Веремиенко.
В итоге – уверенные 3:0 по сумме двух матчей в пользу «Подолья».
Первая лига Украины. Плей-офф. 8 июня
Подолье Хмельницкий – Колос-2 Ковалевка - 1:0 (Первый матч - 2:0)
Гол: Веремиенко, 58
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