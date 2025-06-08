Месси принял важное окончательное относительно своего будущего
Аргентинец сообщил Дэвиду Бекхэму, что не будет продлевать контракт
Восьмикратный обладатель Золотого мяча аргентинец Лионель Месси принял решение относительно своего будущего.
По информации El Nacional, аргентинец уже лично сообщил Дэвиду Бекхэму, что не намерен продлевать контракт с «Интер Майами» и покинет клуб в декабре 2025 года.
У Месси был вариант с возвращением в «Барселону», его туда приглашал президент каталонцев Жоан Лапорта, однако аргентинец исключил этот вариант.
Вероятно, что последним клубом в карьере для Лионеля Месси станет «Ньюэллс Олд Бойз».
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