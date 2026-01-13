Гасперини прокомментировал травму Довбыка

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
13 января 2026, 11:04 |
Нужно немного больше времени

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал состояние травмированных игроков команды и количество повреждений в сезоне:

«Для Довбыка, возможно, нужно немного больше времени, к сожалению, у него были длительные травмы. У нас в этом году было немного травм, но все они были в атаке, поэтому мы немного страдали. Бальданци и Пеллегрини уже близки к восстановлению.

22 травмы за сезон? Они затронули очень ограниченное количество игроков. Прежде всего Бейли, Довбик, немного Фергюсон и иногда Дибала. К счастью, у нас много основных исполнителей в полузащите и защите пока что несломимы».

После 20 туров Серии А «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.

Артем Довбик в текущем сезоне сыграл за «Рому» 17 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Чирко Источник: Retesport
