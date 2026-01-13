Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легионер и три украинца. Коуч клуба УПЛ не рассчитывает на четырех игроков
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 10:41 |
662
0

Легионер и три украинца. Коуч клуба УПЛ не рассчитывает на четырех игроков

Виктор Скрипник не видит в составе «Зари» Вакулу, Головкина, Кораблина и Руана

13 января 2026, 10:41 |
662
0
Легионер и три украинца. Коуч клуба УПЛ не рассчитывает на четырех игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник отреагировал на инсайд Игоря Бурбаса, заявив, что не видит в первой команде четырех исполнителей.

– Виктор Анатольевич, у меня есть вопрос относительно Вакулы и Головкина. В СМИ появилась информация, что они не едут на сборы с Зарей и перевели в дубль. Какое у них будущее в команде?

– Все просто: мы предложили им рассмотреть вариант с арендой в другом клубе, чтобы они могли получать больше игровой практики. Этим их агенты сейчас и занимаются.

– А как насчет Руана и Кораблина – на них рассчитываете?

– Все зависит от того, как мы усилимся.

– Если подытожить: поедет ли хотя бы кто-нибудь из этой четверки (Вакула, Головкин, Руан, Кораблин) на сборы?

– Еще не точно, но, скорее всего, нет, – сказал Скрипник.

В нынешнем сезоне луганская Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 23 зачетных пункта после 16 сыгранных матчей.

По теме:
Адам ЯКУБУ: «Для меня большая честь выступать за ЛНЗ – это большой клуб»
Карпаты возьмут на сбор в Испанию 28 футболистов
Бартуловичу не нужен украинец, от которого отказался другой клуб УПЛ
Виктор Скрипник Владислав Вакула Тимур Кораблин Руан Иван Головкин Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Футбол | 13 января 2026, 07:45 5
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки

Тренер имел плохие отношения с игроками

Ассист Малиновского, отставка Хаби Алонсо, гол Роналду, неудача Забарного
Футбол | 13 января 2026, 09:05 0
Ассист Малиновского, отставка Хаби Алонсо, гол Роналду, неудача Забарного
Ассист Малиновского, отставка Хаби Алонсо, гол Роналду, неудача Забарного

Главные новости за 12 января на Sport.ua

ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Футбол | 12.01.2026, 19:18
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Другие виды | 12.01.2026, 14:06
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Статистика Забарного в матче Кубка Франции. Очередной провал Ильи?
Футбол | 13.01.2026, 05:47
Статистика Забарного в матче Кубка Франции. Очередной провал Ильи?
Статистика Забарного в матче Кубка Франции. Очередной провал Ильи?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
12.01.2026, 04:30 2
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
12.01.2026, 09:00
Бокс
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
12.01.2026, 05:30
Футбол
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
12.01.2026, 00:10 1
Футбол
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
12.01.2026, 08:00 19
Футбол
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 48
Теннис
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем