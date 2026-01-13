Легионер и три украинца. Коуч клуба УПЛ не рассчитывает на четырех игроков

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник отреагировал на инсайд Игоря Бурбаса, заявив, что не видит в первой команде четырех исполнителей.

– Виктор Анатольевич, у меня есть вопрос относительно Вакулы и Головкина. В СМИ появилась информация, что они не едут на сборы с Зарей и перевели в дубль. Какое у них будущее в команде?

– Все просто: мы предложили им рассмотреть вариант с арендой в другом клубе, чтобы они могли получать больше игровой практики. Этим их агенты сейчас и занимаются.

– А как насчет Руана и Кораблина – на них рассчитываете?

– Все зависит от того, как мы усилимся.

– Если подытожить: поедет ли хотя бы кто-нибудь из этой четверки (Вакула, Головкин, Руан, Кораблин) на сборы?

– Еще не точно, но, скорее всего, нет, – сказал Скрипник.

В нынешнем сезоне луганская Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 23 зачетных пункта после 16 сыгранных матчей.