Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Аргентинец перейдет в «Ньюэллс Олд Бойз»
Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси близок к смене клуба.
По информации портала Libero, аргентинец решил не продлевать контракт с «Интер Майами», который действует до конца 2025 года. Начать новый год аргентинец готов в «Ньюэллс Олд Бойз» – аргентинском клубе, воспитанником которого он является.
В этом сезоне Лионель Месси провел 20 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.
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