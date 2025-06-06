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  4. Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Аргентина
06 июня 2025, 05:11 |
541
0

Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами

Аргентинец перейдет в «Ньюэллс Олд Бойз»

06 июня 2025, 05:11 |
541
0
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси близок к смене клуба.

По информации портала Libero, аргентинец решил не продлевать контракт с «Интер Майами», который действует до конца 2025 года. Начать новый год аргентинец готов в «Ньюэллс Олд Бойз» – аргентинском клубе, воспитанником которого он является.

В этом сезоне Лионель Месси провел 20 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.

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Лионель Месси Ньюэллс Олд Бойз
Дмитрий Олейник Источник: Libero
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