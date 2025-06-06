Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси близок к смене клуба.

По информации портала Libero, аргентинец решил не продлевать контракт с «Интер Майами», который действует до конца 2025 года. Начать новый год аргентинец готов в «Ньюэллс Олд Бойз» – аргентинском клубе, воспитанником которого он является.

В этом сезоне Лионель Месси провел 20 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.