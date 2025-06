Свитолина впервые в карьере одержала победу на Grand Slam, отыграв матчбол

1 июня первая ракетка Украины Элина Свитолина переиграла Жасмин Паолини в матче 1/8 финала Ролан Гаррос 2025.

Украинка одержала победу в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 6:1, а во второй партии не позволила итальянке реализовать три матчбола.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Этот поединок стал первым для Элины в карьере на турнирах Grand Slam, в котором она сумела победить, отыграв матчбол у соперницы.

Матч против Паолини стал 150-м для Элины на мейджорах. Следующей оппоненткой Свитолиной будет действующая победительница Открытого чемпионата Франции Ига Свентек.

1/150 - Elina Svitolina has made her first career Grand Slam win after having saved match point(s), three in this match, at their 150th Majors' match. Answer.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA pic.twitter.com/Eroif5DdDf