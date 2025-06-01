Свитолина впервые в карьере одержала победу на Grand Slam, отыграв матчбол
Поединок против Жасмин Паолини стал 150-м для Элины на мейджорах
1 июня первая ракетка Украины Элина Свитолина переиграла Жасмин Паолини в матче 1/8 финала Ролан Гаррос 2025.
Украинка одержала победу в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 6:1, а во второй партии не позволила итальянке реализовать три матчбола.
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Этот поединок стал первым для Элины в карьере на турнирах Grand Slam, в котором она сумела победить, отыграв матчбол у соперницы.
Матч против Паолини стал 150-м для Элины на мейджорах. Следующей оппоненткой Свитолиной будет действующая победительница Открытого чемпионата Франции Ига Свентек.
1/150 - Elina Svitolina has made her first career Grand Slam win after having saved match point(s), three in this match, at their 150th Majors' match. Answer.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA pic.twitter.com/Eroif5DdDf— OptaAce (@OptaAce) June 1, 2025
Видеообзор матча Элина Свитолина – Жасмин Паолини
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