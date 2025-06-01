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  4. Свитолина впервые в карьере одержала победу на Grand Slam, отыграв матчбол
Ролан Гаррос
01 июня 2025, 19:23 |
510
1

Свитолина впервые в карьере одержала победу на Grand Slam, отыграв матчбол

Поединок против Жасмин Паолини стал 150-м для Элины на мейджорах

01 июня 2025, 19:23 |
510
1
Свитолина впервые в карьере одержала победу на Grand Slam, отыграв матчбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

1 июня первая ракетка Украины Элина Свитолина переиграла Жасмин Паолини в матче 1/8 финала Ролан Гаррос 2025.

Украинка одержала победу в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 6:1, а во второй партии не позволила итальянке реализовать три матчбола.

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Этот поединок стал первым для Элины в карьере на турнирах Grand Slam, в котором она сумела победить, отыграв матчбол у соперницы.

Матч против Паолини стал 150-м для Элины на мейджорах. Следующей оппоненткой Свитолиной будет действующая победительница Открытого чемпионата Франции Ига Свентек.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Жасмин Паолини

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Элина Свитолина Жасмин Паолини Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Saltovka
Мы тут с Юрой Сапроновым посоветовались и я решил что подарим тебе Элина трёхкомнатную квартиру в центре Харькова если выиграешь этот грёбаный Ролан Гарос! Удачи тебе моя девочка!
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