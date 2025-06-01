Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Левый Берег. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 15:45 | Обновлено 01 июня 2025, 15:47
238
0

Металлист 1925 – Левый Берег. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились на стадионе «Левый Берег»

01 июня 2025, 15:45 | Обновлено 01 июня 2025, 15:47
238
0
Металлист 1925 – Левый Берег. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

1 червня, у матчі-відповіді перехідного плей-оф за право зіграти в Українській Прем’єр-лізі в сезоні 2025/2026 зустрілися «Металіст 1925» та «Лівий Берег».

Команди проводять гру на стадіоні «Лівий Берег».

Після першої гри мінімальна перевага за харківським «Металістом 1925», який виграв 1:0.

Українська Премєр–ліги. Перехідний плейоф. 1 червня

Металіст 1925 Харків – Лівий Берег Київ – 0:0 (перший тайм)

Голи:

Відео голів та огляд матчу

По теме:
Стало известно, когда Металлист 1925 и Левый Берег начнут игру
Все в укрытие. Матч между Ворсклой и Кудровкой снова приостановлен
ОФИЦИАЛЬНО. Иностранный форвард вернется в Верес после аренды
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Металлист 1925 переходные матчи Левый Берег Киев Металлист 1925 - Левый Берег видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
Футбол | 01 июня 2025, 08:32 1
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение

Тибо Куртуа отклонил предложение из Саудовской Аравии

Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
Теннис | 01 июня 2025, 14:35 45
Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!

Элина одолела финалистку 2024 года в четвертом раунде мейджора в Париже

Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
Футбол | 01.06.2025, 00:46
Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Футбол | 01.06.2025, 10:12
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Победа в Лиге чемпионов завершилась фанатскими беспорядками. Есть погибшие
Футбол | 01.06.2025, 15:24
Победа в Лиге чемпионов завершилась фанатскими беспорядками. Есть погибшие
Победа в Лиге чемпионов завершилась фанатскими беспорядками. Есть погибшие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби Алонсо даст шанс 4 футболистам Реала, которые не играли при Анчелотти
Хаби Алонсо даст шанс 4 футболистам Реала, которые не играли при Анчелотти
31.05.2025, 14:19 2
Футбол
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
01.06.2025, 07:23 5
Футбол
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
30.05.2025, 23:28 57
Теннис
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
01.06.2025, 00:45 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
01.06.2025, 08:11 16
Бокс
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
01.06.2025, 06:33 1
Футбол
В Англии сообщили важные новости о Мудрике. Михаил будет доволен
В Англии сообщили важные новости о Мудрике. Михаил будет доволен
31.05.2025, 07:46 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем