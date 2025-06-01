Металлист 1925 – Левый Берег. Видео голов и обзор матча (обновляется)

1 червня, у матчі-відповіді перехідного плей-оф за право зіграти в Українській Прем’єр-лізі в сезоні 2025/2026 зустрілися «Металіст 1925» та «Лівий Берег».

Команди проводять гру на стадіоні «Лівий Берег».

Після першої гри мінімальна перевага за харківським «Металістом 1925», який виграв 1:0.

Українська Премєр–ліги. Перехідний плейоф. 1 червня

Металіст 1925 Харків – Лівий Берег Київ – 0:0 (перший тайм)

Голи:

Відео голів та огляд матчу