Украина. Премьер лига01 июня 2025, 15:45 | Обновлено 01 июня 2025, 15:47
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Металлист 1925 – Левый Берег. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились на стадионе «Левый Берег»
01 июня 2025, 15:45 | Обновлено 01 июня 2025, 15:47
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1 червня, у матчі-відповіді перехідного плей-оф за право зіграти в Українській Прем’єр-лізі в сезоні 2025/2026 зустрілися «Металіст 1925» та «Лівий Берег».
Команди проводять гру на стадіоні «Лівий Берег».
Після першої гри мінімальна перевага за харківським «Металістом 1925», який виграв 1:0.
Українська Премєр–ліги. Перехідний плейоф. 1 червня
Металіст 1925 Харків – Лівий Берег Київ – 0:0 (перший тайм)
Голи:
Відео голів та огляд матчу
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