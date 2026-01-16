Эспаньол – Жирона. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 20-го тура Ла Лиги
В пятницу, 16 января 2026 года, состоится матч 20-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Жироной».
Игра проходит на арене «RCDE Stadium».
Украинские атакующие футболисты «Жироны» Виктор Цыганков и Владислав Ванат начали матч в стартовом составе.
Ла Лига 2025/26. 20-й тур, 16 января
Эспаньол – Жирона – 0:0
Голы: Ванат, 45+3 (пен.)
ГОЛ, 0:1! Владислав Ванат, 45+3 мин.
