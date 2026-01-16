Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
16 января 2026, 23:21 | Обновлено 16 января 2026, 23:24
Эспаньол – Жирона. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 20-го тура Ла Лиги

16 января 2026, 23:21 | Обновлено 16 января 2026, 23:24
Эспаньол – Жирона. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 16 января 2026 года, состоится матч 20-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Жироной».

Игра проходит на арене «RCDE Stadium».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинские атакующие футболисты «Жироны» Виктор Цыганков и Владислав Ванат начали матч в стартовом составе.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ла Лига 2025/26. 20-й тур, 16 января
Эспаньол – Жирона – 0:0
Голы: Ванат, 45+3 (пен.)

ГОЛ, 0:1! Владислав Ванат, 45+3 мин.

Эспаньол Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат Владислав Крапивцов Эспаньол - Жирона видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
