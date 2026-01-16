Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арбелоа принял решение по Лунину после фиаско Реала в Кубке Испании
Испания
Арбелоа принял решение по Лунину после фиаско Реала в Кубке Испании

Украинец будет иметь возможность играть только в крайних ситуациях

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа не планирует увеличивать игровое время Андрея Лунина.

По информации испанских СМИ, новоиспеченный наставник «Реала» будет придерживаться политики бывших тренеров Алонсо и Анчелотти – Лунин будет играть только в экстренных ситуациях в случае травмы или дисквалификации Тибо Куртуа.

После вылета из Кубка Испании Лунин рискует больше не играть за «Реал» в этом сезоне.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин вышел в стартовом составе и провел на поле всю игру против «Альбасете», пропустив три мяча и сделав два сейва, и получил одну из самых низких оценок за матч.

По теме:
Эспаньол – Жирона. Видео голов и обзор (обновляется)
Ванат вышел на третье место среди украинцев по количеству голов в Ла Лиге
ВИДЕО. Ванат со второй попытки реализовал пенальти в каталонском дерби
Альваро Арбелоа Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Андрей Лунин
