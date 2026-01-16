Арбелоа принял решение по Лунину после фиаско Реала в Кубке Испании

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа не планирует увеличивать игровое время Андрея Лунина.

По информации испанских СМИ, новоиспеченный наставник «Реала» будет придерживаться политики бывших тренеров Алонсо и Анчелотти – Лунин будет играть только в экстренных ситуациях в случае травмы или дисквалификации Тибо Куртуа.

После вылета из Кубка Испании Лунин рискует больше не играть за «Реал» в этом сезоне.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин вышел в стартовом составе и провел на поле всю игру против «Альбасете», пропустив три мяча и сделав два сейва, и получил одну из самых низких оценок за матч.